Zašto biste svakako trebali posjetiti Krasnojarsk - mišljenje mještana

Donedavno su svi žitelji Rusije bili u svakodnevnom dodiru s Krasnojarskom, jer su na novčanici od 10 rubalja bile prikazane njegove znamenitosti: Komunalni most, kapela svete Petke i Krasnojarska hidroelektrana. Te su se novčanice prestale tiskati 2012. godine i sada se praktički više ne sreću (pored toga, sve više građana Rusije prelazi na bezgotovinsko plaćanje).

Kapela svete Petke Legion Media Legion Media

Krasnojarsk je osnovan još u 17. stoljeću na velikoj rijeci Jenisej. Na jeziku autohtonih hakaskih narodnosti "jar" je visoka obala, tako da "Krasnij jar" znači "lijepa visoka obala". Danas je Krasnojarsk centar Krasnojarskog kraja, druge po veličini regije Rusije. Njegova površina je, na primjer, veća od površine Meksika! Ovaj se kraj prostire gotovo kroz cijelu Rusiju, od Arktičkog oceana do Altajskih planina.

Zašto stranac treba posjetiti Krasnojarsk?

"Ako mislite da je Sibir nenaseljena divljina, onda trebate doći i vidjeti što je Sibir", kaže Natalija Aleksandrova, prevoditeljica iz Krasnojarska.

Krasnojark Legion Media Legion Media

Danas je to veliki grad i napredni poslovni i industrijski centar. Nalazi se u samom centru Sibira, preko 4000 kilometara daleko od Moskve.

Udaljenosti su ovdje ogromne i ima mnogo otvorenog prostora, tako da se može osjetiti koliko je Sibir nepregledan. A na obali Jeniseja čovjek shvati koliko je malen u usporedbi s tako velikom stihijom.

"Krasnojarsk je utjelovljenje ’zagonetne ruske duše’, ni manje ni više", smatra Ana Vostokova, autorica zbornika legendi "Krasni Jar. Ovo je moja zemlja". Po njezinim riječima, ovdje sama priroda odgaja ljude.

"Krasnojarsk je tisućama kilometara unaokolo okružen tajgom, gdje nema ljudi i nikada ih nije bilo. U takvim se uvjetima ne može opstati bez uzajamne pomoći i povjerenja među ljudima", kaže Vostokova.

Sibircima se pripisuju osobine kao što su poletnost, spremnost na sve, odvažnost, povjerenje u ljude i čvrsta riječ. Krasnojarci su upravo takvi, smatra Ana Vostokova.

Što treba vidjeti, uraditi i probati?

Nacionalni park "Krasnojarski stupovi" Legion Media Legion Media

Svi ovdašnji žitelji savjetuju da se prije svega posjeti nacionalni park "Krasnojarski stupovi". To je 48 000 hektara netaknute tajge i drevnih litica. "Za turiste je otvoreno samo 3-4% teritorija, ali i to je dovoljno za utiske koji ostaju do kraja života. Čak i ako niste ljubitelj turističkog pješačenja i planinarenja, duža šetnja po lijepoj stazi, čisti zrak i neopisivo lijepi pejzaži neće vas ostaviti ravnodušnim", kaže Ana Vostokova.

Ovdašnji stanovnici vole i obiteljske odlaske na otok Tatišev na Jeniseju. Na ogromnom zelenom teritoriju može se iznajmiti sva moguća oprema za aktivni odmor. "Možete organizirati piknik i voziti se na rolama i biciklima", savjetuje Ana.

"Može se otići u šetnju i na Bobrov Log. Zimi tamo ljudi skijaju, a ljeti se možete popeti na vidikovac ili se provozati na ziplineu", kaže Natalija Aleksandrova.

Turisti na žičari na teritoriju zabavnog parka i skijaškog kompleksa "Bobrov Log" u Krasnojarsku. Ilja Najmušin/Sputnik Ilja Najmušin/Sputnik

Na području grada postoje dva ski odmarališta, a snijega ima napretek. On padne u kasnu jesen i drži se do sredine proljeća. U Bobrovom Logu ima 15 staza ukupne dužine preko 10 kilometara i s visinskom razlikom od 350 metara. Novo odmaralište Nikolajevska Sopka nudi tri staze s visinskom razlikom od 250 metara.

Prospekt mira Legion Media Legion Media

Ljubitelji kulturnih sadržaja mogu posjetiti muzejski kompleks "Trg Mira". To je jedinstveni centar suvremene umjetnosti. Pored toga, vrijedi svratiti i u Krasnojarski zavičajni muzej, jedan od najvećih i najstarijih muzeja Sibira. Njegovo zdanje, podignuto krajem 19. i početkom 20. stoljeća u egipatskom stilu, nalazi se na obali Jeniseja pored živopisnog Komunalnog mosta.

Komunalni most Legion Media Legion Media

Natalija Aleksandrova preporučuje šetnju po centralnom Prospektu mira, gdje ima mnogo nižih starih zgrada, pa čak i drvenih kuća. Ako prošećete do kraja ulice, možete izaći na pješački most s kablovima preko Jeniseja koji vodi na otok Tatišev.

Pješački most Legion Media Legion Media

Obavezno trebate vidjeti i simbol ovoga grada, kapelu svete Petke koja je prikazana na novčanici od 10 rubalja.

Regionalni muzej u Krasnojarsku Legion Media Legion Media

Poslije šetnji, muzeja i aktivnog odmora vrijeme je da probate lokalne specijalitete. Natalija Aleksandrova savjetuje da probate meso soba, paprat, sremuš i čokoladice iz lokalne tvornice "Kraskon", naročito s punjenjem od pinjola.

"U Krasnojarsku ima mnogo dobrih restorana: 'Tunguska', 'Bulgakov', '0.75 Please', 'Gadalov' i 'Hozjain tajgi'. Svi oni nude rusku kuhinju i mnoga jela napravljena od plodova ovoga kraja", kaže Natalija.

Muzejski centar Legion Media Legion Media

Ana Vostokova potvrđuje da se Krasnojarsk po raznolikosti i kreativnosti restorana mirne duše može usporediti s Peterburgom, koji uživa status gastronomske prijestolnice Rusije. "Ako želite burgere s hobotnicom, i to možete naručiti", kaže Ana.

Što treba ponijeti odavde?

Spomenik "Car-riba" Legion Media Legion Media

Grehota je otići iz Krasnojarska, a ne ponijeti sa sobom čokoladice iz ovdašnje tvornice "Kraskon", kao i lokalni med, pinjole i slatko od sibirskih bobičastih plodova i šišarki. Natalija savjetuje da kući ponesete sjevernu ribu (i kavijar od riba iz porodice lososa), kao i suvenire od brezove kore i drveta (oni se prodaju, na primjer, u umjetničkom salonu "Diana").

Djevojkama Ana savjetuje da obrate pažnju na odjeću i modne dodatke ovdašnjih dizajnera (TRAMP, Matreshka Siberia, Fine Point, BÁRBARA, Nika Burda, Anita Leskova), a ljubiteljima nacionalnih suvenira preporučuje ručne radove sjevernih naroda od krzna i kože.