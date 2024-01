Sto najljepših mjesta u Rusiji

Russia Beyond

1. Crkva Kristova uskrsnuća, Sankt-Peterburg

Legion Media Legion Media

Ova crkva je izvana fantastična, a iznutra još ljepša. Zidove pokriva sedam četvornih kilometara mozaika. Crkva je podignuta na mjestu gdje je 1881. godine smrtno ranjen car Aleksandar II.

2. Kiži, Karelija

Sergej Smirnov/Global Look Press Sergej Smirnov/Global Look Press

Otok Kiži u Kareliji nalazi 764 km sjeverno od Moskve. Na njemu se čuvaju najstariji drveni hramovi u Rusiji. Hram Lazarevog uskrsnuća, primjerice, potječe s kraja 14. stoljeća.

3. Visoravan Bermamit, Karačajevo-Čerkesija

Legion Media Legion Media

Vrh planine Bermamit se nalazi na 2592 metra nadmorske visine. To je "ruska Trolltunga". S ove vrha se pruža najljepši pogled na Elbrus.

4. Viseći mostovi Aj-Petri, Krim

Legion Media Legion Media

Aj-Petri je jedna od najpoznatijih planina na Krimu. Njezini viseći mostovi na visini od 1234 metra spadaju među najjezivija i ujedno najljepša mjesta na ovom poluotoku.

5. Nikola-Lenivec, Kaluška oblast

Dmitrij Serebrjakov/TASS Dmitrij Serebrjakov/TASS

Selo udaljeno 220 kilometara od Moskve postalo je kultno mjesto suvremene umjetnosti pod otvorenim nebom zahvaljujući instalacijama koje umjetnici prave specijalno za ovaj prostor, gdje ima 980 četvornih kilometara polja, livada i rijeka.

6. Zamak "Lastino gnijezdo", Krim

Legion Media Legion Media

"Lastino gnijezdo" se nalazi na litici visokoj 40 metara, na rtu u Jalti. Nalikuje na srednjovjekovni zamak, premda je sagrađeno početkom 20. stoljeća zahvaljujući njemačkom naftnom magnatu, barunu von Steingelu.

7. Singerova kuća, Sankt-Peterburg

Legion Media Legion Media

Kultna vila se pojavila početkom 20. stoljeća i od tada je glavni simbol Nevskog prospekta.

8. Kameni stupovi, Komi

Kasimys/Wikipedia Kasimys/Wikipedia

Sedam divovskih kamenih stupova vjetar je "izgradio" tijekom tisuća godina (smatra se da u toj zoni postoje određene prirodne anomalije). Stupovi se nalaze duboko u tajgi. Do njih se može stići samo helikopterom ili višednevnim pješačenjem.

9. Rudnik dijamanata "Mir", Jakutija

Staselnik/Wikipedia Staselnik/Wikipedia

Bivši rudnik dijamanata je toliko velik da helikopteri zaobilaze zračni prostor iznad njega (da ih zračna struja ne bi povukla). To je u svijetu druga po veličini jama koju su iskopali ljudi. Duboka je 525 metara, a u promjeru ima 1200 metara.

10. Dominion Tower, Moskva

Ilja Ivanov Ilja Ivanov

Jedan od projekata tvrtke Zahe Hadid u Moskvi (i prvi njezin projekt u Rusiji). Blještavo bijela futuristička zgrada usred industrijske zone je poslovni centar. Ali ono najvažnije je skriveno unutra.

11. Petergof, Sankt-Peterburg

Legion Media Legion Media

Ljetna rezidencija ruskih careva, udaljena 47 kilometara od Sankt-Peterburga. Zlatne fontane, dvorci, paviljoni i beskrajni vrtovi na obali Finskog zaljeva - sve je to tijekom cijele godine otvoreno za turiste.

12. Čarska pješčara, Zabajkalski kraj

Vjerojatno najčudnija (i najljepša) pustinja na svijetu. Pijesak je u Sibiru okružen rijekama, jezerima i ledenjacima. Ali ovo je zaista pustinja, u pravom smislu. Opširnije o njoj smo pisali ovdje.

13. Ermitaž, Sankt-Peterburg

Legion Media Legion Media

Muzej s jednom od najvećih zbirki umjetničkih slika i predmeta na svijetu i sam po sebi je eksponat, možda i najvažniji. Naime, glavna zgrada muzeja je Zimski dvorac, bivša rezidencija ruskih careva.

14. Reliktna šuma tise i šimšira, predgrađe Sočija

Legion Media Legion Media

Šuma udaljena 20 kilometara od Sočija s raslinjem koje je ovdje gotovo isto kao prije tridesetak milijuna godina.

15. Lenski stupovi, Jakutija

Konstantin Mihailov/Global Look Press Konstantin Mihailov/Global Look Press

Veličanstveni stupovi od stijena visokih i po 100 metara duž rijeke Lene u republici Sahi (Jakutiji). Na listi je Svjetskog nasljeđa UNESCO-a.

16. Zvonik na vodi u Kaljazinu

Aleksej Malgavko/Sputnik Aleksej Malgavko/Sputnik

"Ruska Atlantida" na Volgi u Tverskoj regiji (200 km sjeverno od Moskve). U stara vremena je bila dio Kaljazinskog samostana, u koji su svraćali ruski carevi. Zatim je ovo područje potopljeno, a iznad vode je ostao samo zvonik koji se koristio kao svjetionik.

17. Zemlja Franje Josipa, Arhangelska oblast

Ilija Timin/Sputnik Ilija Timin/Sputnik

Ovdje nema ni gradova, ni sela, a jedini način da se dođe do ovog ruskog Arktika je organizirana plovidba koja košta nekoliko tisuća dolara.

18. Katedrala Vasilija Blaženog

Getty Images Getty Images

Ovo je najčešći prizor na razglednicama iz ruske prijestolnice i najpoznatija ruska crkva. To je zapravo devet crkava u jednoj katedrali. Prema jednoj legendi, car je naredio da se arhitekti ovog hrama oslijepe. Više zanimljivosti vezanih uz katedralu Vasilija Blaženog pročitajte ovdje.

19. Ivolginski dacan, Ulan-Ude

Legion Media Legion Media

Budistički samostan udaljen 100 kilometara od jezera Bajkal u republici Burjatiji (Sibir). To je glavno sjedište budista u Rusiji, gdje se također čuva neistrunuto tijelo lame kojeg tretiraju kao živog.

20. Džamija "Srce Čečenije", Grozni

Global Look Press Global Look Press

Džamija "Ahmat Kadirov" podignuta je u čast prvog predsjednika Čečenske Republike. Jedna je od najvećih u Europi. Minareti su joj visoki 63 metra. U džamiju može stati 10 000 ljudi.

21. Katedralna crkva, Kalinjingrad

Ruslan Šamukov/TASS Ruslan Šamukov/TASS

Ova gotička crkva je ranije bil glavna crkva pruskog grada Königsberga (danas Kalinjingrad, zapad Rusije). Od 14. stoljeća su ovdje bile grobnice vojvoda i sveučilišnih profesora. Posljednji je tu pokopan filozof Immanuel Kant.

22. Svjetionik Tokarevskog, Vladivostok

Jurij Smitjuk/TASS Jurij Smitjuk/TASS

Prevlaka na kojoj stoji ovaj svjetionik tretira se kao simbolični početak Tihog oceana. Usput, on tu stoji već 150 godina.

23. Altaj

Legion Media Legion Media

Planine, jezera i zelene livade na Altaju često se uspoređuju s Alpama. Altaj je daleko od svih ruskih gradova, ali mnogi stranci ga rado posjećuju. Ovdje možete pročitati 10 savjeta vezanih za putovanje kroz Altajsku regiju.

24. Napušteni rudnici soli u predgrađu Jekaterinburga

Pećine iz kojih se nekada vadila sol nalaze se oko 1000 kilometara istočno od Moskve. Netko bi mogao pomisliti da su u pitanju Van Goghova djela ili foto-tapete u moskovskom klubu, ali ove šare su prirodni fenomen nastao prije 280 milijuna godina kao posljedica isparavanja. Ovdje možete naći još takvih "psihodeličnih" rudnika.

25. Parne kupelji "Sanduni", Moskva

Vladimir Vjatkin/Sputnik Vladimir Vjatkin/Sputnik

Ovo je vjerojatno najčuvenija parna kupelj ("banja") u glavnom gradu Rusije. Sa svojim mramornim pozlaćenim stepeništima, svodovima i statuama više podsjeća na dvorac. U ovu kupelj su nekada dolazili Tolstoj, Puškin i Čehov.

26. Šoaninska crkva, Karačajevo-Čerkesija

Minijaturna crkva (samo 13 metara) usred planinskog klanca na Kavkazu jedan je od najstarijih objekata u Rusiji. Potječe iz 10. stoljeća.

27. Visoravan Putorana, Sibir

Sergej Fomin/Global Look Press Sergej Fomin/Global Look Press

Vulkanski masiv (ugašeni vulkan) pokriven šumama, jezerima i vodopadima. Visoravan Putorana je po površini jednaka teritoriju Velike Britanije.

28. Kremlj Velikog Novgoroda

Legion Media Legion Media

Ovaj utvrđeni grad je nasljeđe srednjovjekovne Rusije i najstariji sačuvani kremlj. Prvi put se spominje u kronici iz 1044. godine. Nalazi se u Velikom Novgorodu, 570 kilometara sjeverozapadno od Moskve.

29. Kamčatka, Daleki istok Rusije

Global Look Press Global Look Press

Jedna od najskupljih turističkih destinacija Rusije. Oko 300 vulkana na relativno malom prostoru (od toga je aktivno 29), na sve strane medvjedi, dolina gejzira i druge pojave koje fasciniraju turiste na Kamčatki.

30. Bijeli trg, Moskva

Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

Poslovni centar sa suvremenim zdanjima od stakla i betona okružuje snježnobijela staroobrednička crkva. Moskovski kontrasti su zaista fascinantni (i evo dokaza).

31. Mamajev Kurgan, Volgograd

Global Look Press Global Look Press

Volgograd na jugu Rusije vidio je samo jednu krvavu bitku u povijesti, ali je u njoj izginulo oko milijun i pol ljudi. U znak sjećanja na žrtve podignut je ovaj ogromni spomenik "Majka Domovina" na vrhu brda.

32. Stanica metroa "Avtovo", Sankt-Peterburg

St. Petersburg metropolitan St. Petersburg metropolitan

Službena sovjetska umjetnost je bila opsjednuta mozaikom. Mozaici su bili na sve strane - u ulazima zgrada, u ulicama, tvornicama, hodnicima... Svugdje gdje je mogao stati ogroman "poster". Kao, primjerice, na stanici metroa "Avtovo" (da, ova fotografija je zaista napravljena u metrou).

33. Jantarna odaja, Carsko selo

giggel/Wikipedia giggel/Wikipedia

Legendarna Jantarna odaja je bila jedna od riznica obitelji Romanov, nestalih u Drugom svjetskom ratu. U ratu je preostalo samo nekoliko njezinih dijelova. Rekonstruirana odaja se nalazi u Katarininom dvorca kod Sankt-Peterburga.

34. Imanje Dubrovici, Moskovska oblast

Global Look Press Global Look Press

Imanje je udaljeno 36 km od Moskve. Osnovano je po narudžbi ruskog boljara Borisa Golicina, odgajatelja budućeg cara Petra Prvog. Staro je već preko 300 godina. Sada je ovo popularno mjesto za obrede vjenčanja. Matična služba je vrlo blizu crkve.

35. Jezero Elton, Volgogradska oblast

Površina ovog jezera ne teče, jer sadrži ogromnu količinu soli, tako da jezero nalikuje na ogromno ogledalo. Jezero Elton je blizu granice s Kazahstanom. Rado su ga posjećivali carevi.

36. Neboderi Moskva-Cityja

Yurchin/Pixabay Yurchin/Pixabay

Svojevremeno je naselje s neboderima u centru Moskve bilo najambiciozniji projekt. Ove zgrade su imale najveći broj katova i najskuplji kvadratni metar u Europi. Tako je bilo sve dok se nije pojavio Lahta Centar.

37. Lahta Centar, Sankt-Peterburg

Anton Vaganov/TASS Anton Vaganov/TASS

Neboder visok 462 metra sa sjedištem tvrtke "Gazprom" najviši je u Europi i skuplji od nebodera Burj Khalifa. Procjenjuje se da košta 2,5 milijarde dolara.

38. Gamsutl, Dagestan

Janet Wishnetsky/Global Look Press Janet Wishnetsky/Global Look Press

Napušteno prastaro planinsko selo u Dagestanu na Kavkazu često se zove i "naselje utvara". Stanovnici su pomrli od kolere u 20. stoljeću.

39. Dolina gejzira, Kamčatka

Global Look Press Global Look Press

Na Kamčatki ima 90 gejzira iz kojih pjenušava voda izbija usred stijena pokrivenih zelenilom.

40. Jezero Bajkal, Irkutsk

Legion Media Legion Media

Ovo je najstarije jezero na planetu. Nalazi se između južnog Sibira i Mongolije. Staro je 25-35 milijuna godina. Zimi je Bajkal pokriven slojem leda debelim jedan metar i prozračnim kao staklo, a u špiljama i na obalnim stijenama vise ogromne sige.

41. Bijela džamija u Bolgaru, Tatarstan

Maksim Bogodvid/Sputnik Maksim Bogodvid/Sputnik

Tatarstanski Taj Mahal u Bolgaru, mističnom muslimanskom gradu na obali Volge (83 km od Kazanja), mjesto je gdje se čuva najveći Kuran na svijetu, težak 800 kilograma.

42. Kamenolom mramora Ruskeala, Karelija

Legion Media Legion Media

Karelija je jedinstveno mjesto s najmanje 60 000 nevjerojatno lijepih prirodnih i umjetnih jezera. Zamislite koliko je to mnogo! Jedno takvo mjesto je i jezero na mjestu bivšeg kamenoloma.

43. Carsko selo, Puškin

Legion Media Legion Media

Dvorac u Puškinu (bivše Carsko selo, 30 km južno od Sankt-Peterburga) jedan je od najekstravagantnijih primjera imperijalističke raskoši (premda ima i mnogo drugih).

44. Moskovski metro

Legion Media Legion Media

Podzemni dvorac u koji žitelji glavnog grada Rusije ulaze svaki dan. U moskovskom metrou postoji čak i audio-vodič. Ovdje možete pronaći vodič kroz najljepše stanice tog metroa.

45. Vovnuški, Ingušetija

Srednjovjekovne obrambene kule podignute na planinskim vrhovima ranije su bile spojene samo visećim mostom. Ovo je bajkovito i surovo mjesto.

46. Jezero Karasino u Artjomu, Daleki istok Rusije

Svake godine površinu jezera potpuno prekriva ružičasti tepih cvjetova indijskog lotosa, što je posebno u kontrastu s hladnim industrijskim pejzažem u pozadini.

47. Park Zarjadje, Moskva

Legion Media Legion Media

Park blizu zidina Kremlja s "lebdećim" mostom, filharmonijom, ledenom pećinom i najboljim pogledom na Kremlj. Time Magazine je 2018. godine proglasio ovaj park jednom od najboljih svjetskih destinacija.

48. Tajga, Sibir i europski dio Rusije

Dmitrij Aleškin Dmitrij Aleškin

Tajga je poslije oceana najveći biom na svijetu. Ujedno je to i jedno od prirodnih bogatstava Rusije. Suviše je velika i lijepa da ne bude uvrštena na naš popis.

49. Jezero Baskunčak, Astrahanjska oblast

Konstantin Čalabov/Sputnik Konstantin Čalabov/Sputnik

Svemirski krajolik na vrhu planine od soli. To je u suštini ogroman prirodni "slanik" površine 500 četvornih kilometara na granici s Kazahstanom. Jezero je duboko samo 10-30 centimetara.

50. Jezero Mali Semjačik, Kamčatka

Legion Media Legion Media

Kiselo jezero u krateru aktivnog vulkana veoma je visoko i nepristupačno. Može se vidjeti samo iz helikoptera.

51. Kitova aleja, otok Itigran

Global Look Press Global Look Press

Aleja od kostiju i lubanja grenlandskih kitova na otoku u Beringovom moru zapravo je drevni eskimski lokalitet. Potječe iz 14. stoljeća. Pitanje je iz kojeg razloga su Eskimi ovo pravili.

52. Sajano-Šušenska hidroelektrana, Hakasija

Serguei Fomine/Global Look Press Serguei Fomine/Global Look Press

Brana na rijeci Jenisej jedinstvena je po svojim razmjerima - najveća je u Rusiji i deveta po veličini u svijetu. Nadvija se nad šumom kao nekakvo priviđenje, ili kao svemirski brod.

53. Krov tvornice "Crveni oktobar", Moskva

Smokin’ Heroes: Sergey Voogie Valyaev, Igor Klepnev Smokin’ Heroes: Sergey Voogie Valyaev, Igor Klepnev

Kaligrafski rad Pokrasa Lampasa na krovu bivše tvornice slatkiša "Crveni oktobar" ("Krasnij Oktjabr'") najveći je prikaz takve vrste na svijetu, površine 1600 metara četvornih.

54. Serge - trinaest ritualnih stupova, Irkutska oblast

Burjatska "mjesto sile" u selu Hužiru (otok Oljhon na Bajkalu), središtu šamanskih svetišta. Ovi stupovi se ne mogu ukloniti, spaliti ili premjestiti. Vrijeme je jedino što ih može uništiti.

55. Orehovski slap, Soči

Nina Zotina/Sputnik Nina Zotina/Sputnik

Voda planinske rijeke Bezumenke pada s visine od 27,5 metara, ali je njezina dubina ovdje samo dva metra. Od centra Sočija se dovde stiže lako, kako i do mnogih drugih fantastičnih mjesta u ovom kraju.

56. Jezero Sasik-Sivaš, Krim

Stojan Vasin/TASS Stojan Vasin/TASS

Na svijetu ima samo nekoliko ružičastih jezera. Jedno od njih je Sasik-Sivaš na Krimu. Ono poprima ružastu boju samo u srpnju i kolovozu zahvaljujući mikroskopskim algama.

57. Avačinska laguna, Kamčatka

F. Vnoucek/Global Look Press F. Vnoucek/Global Look Press

Možda ćete pomisliti da je ovo Grenland, ali ovo je laguna u Tihom oceanu u primorju Kamčatke, čiji su simbol stijene pod nazivom "Tri brata". Postoji jedna lijepa legenda vezana za njih.

58. Povijesni muzej, Moskva

Legion Media Legion Media

Ako ste već došli na Crveni trg nećete moći tek tako proći mimo ovog zdanja od tamnocrvene cigle u neoruskom (ili pseudoruskom) stilu.

59. Otok Ratman, Čukotka

Jedan od Diomedovih otoka koji pripada Rusiji. Do drugog otoka, koje pripada Sjedinjenim Američkim Državama, ima samo 3,8 km, ali je vremenska razlika između jednog i drugog otoka 23 sata. Iako je u pitanju vrlo mirno i spokojno mjesto, ovdje je život krajnje težak.

60. Imanje Caricino, Moskva

Global Look Press Global Look Press

Imanje na jugu Moskve gdje je carica Katarina II. provodila vrijeme sa svojim ljubavnikom i tajnim suprugom. Svojevremeno je podignuto s namjerom da se pokaže veličanstvenost Ruskog Carstva (što u to vrijeme nije bila baš originalna ideja).

61. Poslovna škola "Skolkovo", Moskovska oblast

Skolkovo Skolkovo

Tehnopark kod Moskve zamišljen je da bude neka vrsta ruske Silicijske doline. Britanski arhitekt David Adjaye bio je nadahnut suprematizmom Kazimira Maljeviča kada je projektirao studentski grad ove privatne škole.

62. Dendrarijum u Sočiju

Nina Zotina/Sputnik Nina Zotina/Sputnik

Dendrarijum u ruskoj suptropskoj zoni na obroncima planine pojavio se 1892. godine, na mjestu gdje su se rado šetali Fjodor Šaljapin, Anton Čehov i druge čuvene ličnosti iz prošlosti.

63. Otok Sahalin, Daleki istok Rusije

Najveći ruski otok nalazi na samom kraju Rusije i na samom kraju Zemlje. Tamo je priroda i dalje potpuno netaknuta. To je mjesto gdje ima sivih kitova i jezera nestvarne tirkizne boje.

64. Mriya Resort, Krim

Mriya Resort & Spa Mriya Resort & Spa

Hotel i spa-centar djelo je britanskog arhitekta Normana Fostera, autora Milenijskog mosta u Londonu. Udaljen je 25 km od Jalte. Hotel u obliku lotosovog cvijeta proglašen je 2016. godine najboljim odmaralištem u Europi.

65. Svjetionik na rtu Aniva, Sahalin

Atomski svjetionik (koristi radioizotopni generator) projektirao je japanski arhitekt, ali je 1990. godine počela kriza i Rusija više nije izdvajala novac za njegovo održavanje.

66. Boljšoj teatar, Moskva

Getty Images Getty Images

Najčuveniji teatar u Rusiji nije potrebno posebno predstavljati. Ali je potrebno objasniti studentima kako uštedjeti prilikom kupnje ulaznica, pa smo to i objasnili.

67. Vasjuganske močvare, Sibir

Serguei Fomine/Global Look Press Serguei Fomine/Global Look Press

Ove močvare u jugozapadnom Sibiru su zaista ogromne. Zauzimaju površinu kao cijela Švicarska i još uvijek se šire iz godine u godinu. Pod zaštitom su UNESCO-a.

68. Zlatni most, Vladivostok

Legion Media Legion Media

Most visok 323 metra napravljen je 2012. godine. Po visini je drugi u svijetu (na prvom mjestu je most Millau u Francuskoj). On povezuje Vladivostok i Ruski otok. Saznajte više o Vladivostoku iz našeg vodiča.

69. Kurska prevlaka, Kalinjingradska oblast

Legion Media Legion Media

Nigdje u Europi pješčane dine nisu tako visoke kao ove u najmanjem nacionalnom parku na Kurskoj prevlaci. S jedne strane more, s druge zaljev. Prevlaka je podijeljena na dva jednaka dijela. Jedan pripada Rusiji, drugi Litvi.

70. Katedrala Krista Spasitelja, Moskva

Kishjar/Flickr Kishjar/Flickr

Potpuna replika katedrale koju su boljševici digli u zrak 1931. godine. Poslije Velikog domovinskog rata pa sve do kraja 1990-ih na tom mjestu se nalazio (ni manje ni više) otvoreni bazen.

71. Moskovski Kremlj

Getty Images Getty Images

U Kremlju radi predsjednik države. Kremlj je pretrpio mnoge nedeće. Bio je skoro potpuno spaljen, padao je u ruke neprijateljima, njegove crkve su pretvarane u konjušnice... Nije uvijek bio ni crven. Nekada je bio bijel.

72. Klanac Ualagkom, Sjeverna Osetija - Alanija

Anton Agarkov Anton Agarkov

Planina Uaza Hoh ima skoro vertikalne litice i vidi se iz svake točke nacionalnog parka Alanija. Mnogi je zbog toga uspoređuju s očnjakom.

73. Samurska šuma s lijanama, Dagestan

Anton Agarkov Anton Agarkov

Najsjevernija suptropska šuma na planetu obrasla je lijanama. Dagestanska džungla je toliko gusta da se po njoj možete pomicati ne dodirujući zemlju.

74. Zdanje Moskovskog državnog sveučilišta, Moskva

Sergej Smirnov/Global Look Press Sergej Smirnov/Global Look Press

Jedan od sedam čuvenih Staljinovih nebodera ("Sedam sestara") i ujedno najpoznatiji - neboder Moskovskog državnog sveučilišta (MGU).

75. Marijinski teatar, Sankt-Peterburg

Mark Olich Mark Olich

Carski teatar iz 18. stoljeća koji su posjećivali predstavnici visokog društva i članovi obitelji Romanov. Danas je to jedno od vodećih kazališta opere i baleta u svijetu.

76. Solovki, Arhangelska oblast

Legion Media Legion Media

Arhipelag na Bijelom moru, na sjeverozapadu Rusije, bio je u 15. stoljeću najveći samostan u Rusiji, a zatim i jedan od prvih i najvećih logora sustava GULAG. Sada je to turistički i duhovni centar.

77. VDNH, Moskva

Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

Nekada najveća izložba postignuća narodne privrede u cijelom Sovjetskom Savezu, a sada jedan od glavnih gradskih parkova s restauriranim paviljonima, fontanama i alejama (i jedna od najvažnijih svjetskih lokacija na Instagramu).

78. Kolski poluotok, Murmanska oblast

Legion Media Legion Media

Poluotok iznad sjevernog polarnog kruga, gdje ljudi i po 40 dana žive bez sunčeve svjetlosti. Ali umjesto nje imaju polarnu svjetlost - jedan od najljepših "vizualnih efekata" na zemlji.

79. Planina Veliko Bogdo, Astrahanjska oblast

Anton Agarkov Anton Agarkov

Ovdašnji Kalmici smatraju da je Veliko Bogdo sveto mjesto. Ova planina je crvena zbog gline. Ta glina je krhka i zato je zabranjeno hodati po njoj. Kalmički redovnici vjeruju da ovo sveto mjesto može progutati nevjernike.

80. Elbrus, Kabardino-Balkarija

Roman Kručinin/Sputnik Roman Kručinin/Sputnik

Najviša planina Europe (5642 metra) zapravo je kompozitni vulkan. Na obroncima Elbrusa se nalazi Čeget, jedan od najatraktivnijih planinskih ski-centara Rusije.

81. Dolina smrti, Kamčatka

Serguei Fomine/Global Look Press Serguei Fomine/Global Look Press

Kao što se može pretpostaviti po nazivu ovog mjesta, njegova ljepota je varljiva. Neobični "izvanzemaljski" teren je pod vlašću otrovnog plina koji izlazi iz mofeta (pukotina na površini vulkana). Njegove žrtve su najčešće ptice i životinje. Ljudima je zabranjen pristup.

82. "Radnik i kolhoznica", Moskva

Dmitrij Serebrjakov/TASS Dmitrij Serebrjakov/TASS

Ovaj monumentalni spomenik je jedan od najprepoznatljivijih simbola sovjetske epohe. Napravljen je za izložbu u Parizu, gdje je doživio veliki uspjeh. Ali, bilo je i dosta problema u vezi s ovim spomenikom.

83. Džamija Kul-Šarif, Kazanj

Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

Ova džamija je najvažnija i najljepša u Tatarstanu. Nalazi se odmah pored Kazanjskog Kremlja na mjestu stare džamije koju su 1552. srušile trupe Ivana Groznog prilikom juriša na grad.

84. Narin-Kala, Dagestan

Legion Media Legion Media

Najstarija tvrđava na teritoriju današnje Rusije nalazi se u Derbentu. Sagrađena je u 6. stoljeću, kada Rusa ovdje još nije bilo. Rusi su ovu tvrđavu oduzeli Perzijancima tek 1796. godine.

85. Teriberka, Murmanska oblast

Lev Fedosejev/TASS Lev Fedosejev/TASS

Svijet je saznao za naselje s melankoličnim arktičkim pejzažima tek poslije premijere filma Andreja Zvjaginceva "Levijatan". Sada su kitove kosti i razbijeni čamci njegov zaštitni znak.

86. Crvena poljana, Soči

Press Photo Press Photo

Planinsko selo je prepuno restorana, hotela i spa-centara. Ali ipak je najvažniji pogled kroz prozor.

87. Čujska stepa, Altaj

Legion Media Legion Media

Svemirski pejzaži i nomadska sloboda na jugu Altaja stvaraju dojam kao da ste u Arizoni. Za ljetnih se vrućina ova žuta pustoš pretvara u pokretnu impresionističku sliku.

88. Hotel "Metropol", Moskva

Press Photo Press Photo

Ovo je vrlo poznato mjesto u Moskvi, s pogledom na Boljšoj teatar i dugom poviješću. U hotelu su boravili kraljica Španjolske Sofia, Kim Jong Il, Sharon Stone, David Bowie, Michael Jackson ... Nedeljom se ovdje organiziraju turističke ekskurzije.

89. Suzdalj, Vladimirska oblast

Legion Media Legion Media

Drevni ruski grad (osnovan u 11. stoljeću) oličenje je svega onoga što se može očekivati od "idealne ruske provincije". Tu je i prastara tvrđava (kremlj), tu su i crkve, i ruska sela, rijeke, livade... Suzdalj kao da je zastao u povijesti i ostao negdje u prošlosti.

90. Kutkini Bati, Kamčatka

Igor Shpilenok/Wikipedia Igor Shpilenok/Wikipedia

Plovućac (vulkansko staklo) koji je na neobičan način "obnažen" usred šume 4 kilometra od Kurilskog jezera zove se Kutkini Bati. Ti stjenoviti oblici su visoki oko 110 metara.

91. Ordinska pećina, Permski kraj

Getty Images Getty Images

Najduža podvodna pećina u Rusiji i cijeloj Euroaziji nalazi se u podnožju zapadnog Urala. To je pravi raj za pećinsko ronjenje. Špilja je pod vodom dugačka 4600 metara.

92. Staklena plaža, Vladivostok

Legion Media Legion Media

Nekada se blizu ovog mjesta nalazio deponij, tako da mještani nisu rado dolazili ovamo. S vremenom su valovi tako uobličili raznobojne komadiće stakla od boca da to sada izgleda ovako.

93. Vulkan Tjatja, Kurilski otoci

Sergej Krasnouhov/TASS Sergej Krasnouhov/TASS

Aktivni "vulkan u vulkanu" (ima dva kratera, stari i novi) na otoku Kunaširu. Posljednji put je proradio 1973. godine. Moguće je oslobađanje otrovnih isparavanja iz kratera, a u podnožju često ima medvjeda.

94. Grad mrtvih, Sjeverna Osetija - Alanija

Veoma stara grobnica u planinama Sjeverne Osetije. Ova nekropola s oko 10 000 posmrtnih ostataka privlači na stotine turista godišnje.

95. Crkva Sicilijanske ikone Presvete Bogorodice, Voronješka oblast

Insider/Wikipedia Insider/Wikipedia

Ne zna se tko je iskopao crkvicu u krečnjačkoj stijeni, redovnici pustinjaci ili kršćani koji su ovamo pobjegli iz Bizanta od progona. Danas je ova neobična crkva pod zaštitom države.

96. Živopisni most, Moskva

Aleksandar Novikov/Global Look Press Aleksandar Novikov/Global Look Press

Crveni most iznad zelene prirodne zone "Srebrni bor" na sjeverozapadu Moskve. Na vrhu luka u centru nalazi se viseća kapsula koja zasad nema nikakvu posebnu funkciju.

97. Nogometni teren u Moskovskoj oblasti

Ova fotografija je napravljena iz kvadrokoptera. Teren se nalazi usred šume u Meščerskom parku u Podmoskovlju. Može se svidjeti čak i onome tko ne planira ovdje igrati nogomet.

98. Bijela stijena Ak-Kaja, Krim

Okomita litica visoka 325 metara u Belogorskom rajonu neprekidno privlači pažnju filmskih redatelja, jer je idealna lokacija koja nalikuje na ambijent tipičan, recimo, za Portoriko.

99. Herson Taurijski, Sevastopolj

Legion Media Legion Media

Antički polis koji su osnovali Grci na jugozapadnoj obali Krima. Ruine su još uvijek lijepe, čak i nakon 2000 godina.

100. Transsibirska željeznička magistrala, negdje usput

Legion Media Legion Media

Osam vremenskih zona, 87 gradova, preko 9000 kilometara na dva kontinenta - to je putanja koja se zove "avantura za cijeli život". Ova atrakcija podrazumijeva da tjedan dana provedete u vlaku, ali izgleda da je vrijedna tog truda.