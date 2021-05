Deset nevjerojatno lijepih sovjetskih riječnih postaja (FOTOGRAFIJE)

Razna riječna i morska krstarenja bila su organizirana od sovjetskog Arktika do Crnog mora, po uralskim i sibirskim rijekama, po ruskom Dalekom istoku... Trajala su dva ili više tjedana. U tu su se svrhu širom zemlje pravili lijepi i moderni riječni i morski terminali. Oni su sami po sebi postali nove znamenitosti u svom gradu!

1. Sjeverni riječni terminal u Moskvi

Sjeverni (Himkinski) riječni terminal Arkadij Šajhet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Sjeverni riječni terminal jedno je od prvih zdanja napravljenih u stilu "staljinskog ampira". Bila su to glavna vrata kroz koja se odlazilo na krstarenje Vologom i Donom, Crnim morem i Kaspijskim jezerom. Izdaleka izgleda kao ogroman brod sa šiljkom visokim 27 metara. Terminal je bio okružen lijepim parkom i spomenicima u pomorskom stilu, kao i kafićima. I on je još u funkciji!

2. Riječna luka u Volgogradu

Riječna luka Volgograda Dmitrij Vozdviženski, Nina Sviridova/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Krstarenja Volgom podrazumijevala su posjet nekolicini gradova kao što su Jaroslavlj, Kostroma, Nižnji Novgorod, Kazanj, Samara, i sve do Volgograda ili Astrahanja na jugu zemlje. Plovidba od Moskve do Volgograda trajala je duže od tjedan dana, ali putnicima nikada ne mogu dosaditi živopisni prizori plovidbe i novi gradovi na obalama velike rijeke.

3. Riječni terminal u Nižnjem Novgorodu

Zgrada riječnog terminala, Nižnji Novgorod Mark Redkin/Sputnik Mark Redkin/Sputnik

Ako se terminal u Nižnjem Novgorodu pogleda iz ptičje perspektive, može se primijetiti da on nalikuje na brod. Sagrađen je 1964. godine na ušću rijeke Oke u Volgu. U sovjetsko vrijeme bio je to jedan od najposjećenijih riječnih terminala koji je svakodnevno primao stotine turista. Pored krstarenja organizirane su i kratke plovidbe u susjednim oblastima duž rijeke.

4. Tverska riječna postaja

Riječni terminal, Tver Vjačeslav Runov/Sputnik Vjačeslav Runov/Sputnik

Riječna stanica u Tveru je, kao i u Moskvi, podignuta u stilu staljinskog ampira. Sovjetski su arhitekti projektirali terminal 1938. godine i podigli ga između zdanja iz 19. stoljeća. Smješten blizu gradskog centra, on je bio veliko čvorište (mogao je primiti 500 putnika istovremeno), a ujedno i omiljena gradska znamenitost.

5. Riječna luka u Ugliču

Pogled na riječnu luku i Uglički kremlj Georgij Petrusov/Sputnik Georgij Petrusov/Sputnik

Riječna luka u Ugliču najbliža je Moskvi. Gradovi su udaljeni jedan od drugog samo 250 kilometara. To je najposjećeniji grad čuvene turističke rute po Zlatnom prstenu. Tu se zaustavljaju gotovo svi turistički riječni brodovi koji plove iz Moskve niz Volgu. Ovaj drevni grad i centar tradicionalne ruske kulture svake godine primi preko 1000 riječnih brodova!

6. Krasnojarska riječna luka

Krasnojarska riječna luka. Zdanje riječnog terminala sagrađeno je 1952. godine po projektu arhitekta Aleksandra Golubjeva. Valerij Šustov/Sputnik Valerij Šustov/Sputnik

U Sibiru se organiziraju krstarenja po Jeniseju. U sovjetsko su vrijeme napravljeni deseci terminala za riječne brodove i druga manja plovila. Jedno od najvećih čvorišta nalazilo se u sibirskom gradu Krasnojarsku i ono podsjeća na Moskovski terminal. Ovo zdanje je 1958. godine dobilo srebrnu medalju na Svjetskoj izložbi u Bruxellesu.

7. Riječni terminal u Salehardu

Jamalo-Nenecki autonomni okrug. Zgrada riječnog terminala u gradu Salehardu. Olga Lander/Sputnik Olga Lander/Sputnik

Salehard je jedini grad koji se nalazi neposredno na Polarnom krugu. To je postojbina mamuta i polarne svjetlosti. I on je imao svoj riječni terminal za putničke linije. Sezona plovidbe ovdje je prilično kratko trajala, no turisti su mogli posjetiti Omsk, Surgut, Nižnjevartovsk i druge sibirske gradove.

8. Omski riječni terminal

Posjetitelji restorana riječnog terminala koji se nalazi na ušću rijeke Om u Irtiš u Omsku. Musa Selimhanov/Sputnik Musa Selimhanov/Sputnik

Unutar objekta smještene su blagajne i čekaonica, kao i kafići i trgovine. Ovo je pogled odozgo na glavni restoran u terminalu sibirskog grada Omska! Palme rastu direktno u hali.

9. Riječni terminal u Habarovsku

Riječni terminal u Habarovsku I. Zotin/Sputnik I. Zotin/Sputnik

U Sovjetskom Savezu je Habarovsk bio centralno čvorište za riječne brodove na ruskom Dalekom istoku. To su bila krstarenja rijekom Amur. Pored lokalnih turista, ovamo dolaze mnogi iz Japana i Kine.

10. Morski terminal u Sočiju

Kandidati za let u svemir Andrijan Grigorjevič Nikolajev (slijeva) i Pavel Romanovič Popovič sa suprugom Marinom Lavrentjevnoj ispred riječnog terminala u Sočiju. Od 11. do 15. kolovoza 1962. na brodovima "Vostok-4" (P. Popovič) i "Vostok-3" (A. Nikolajev) izveli su prvi grupni let u svemir. Igor Snegirjev/Sputnik Igor Snegirjev/Sputnik

Ovo nije riječna luka u pravom smislu, ali prima i riječne brodove koji plove rijekom Soči. Ogroman šiljak na ovom zdanju prepoznatljiva je znamenitost crnomorskog odmarališta. Posjet ovom zdanju bio je u programu ekskurzija sovjetskih i stranih turista koji su dolazili u Soči. Terminal je sagrađen 1955. godine i još uvijek je omiljeno mjesto za večernje šetnje.