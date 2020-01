12 ruskih suvenira za svaki džep (FOTO)

Buvljaci, ulični prodavači i suvenirnice - kada stignete u Rusiji, lako ćete naći suvenir koji će vas podsjećati na vaše putovanje. Ali kako odabrati među bezbrojnim mogućnostima?

Uzmimo, na primjer, Izmajlovsku tržnicu. Smatra se da je to jedno od najboljih mjesta za kupnju suvenira u Moskvi, ali čovjek se lako zbuni kad se odjednom susretne s obiljem neobičnih i zanimljivih ruskih predmeta koji se tamo prodaju, pa mu se lako može dogoditi da pogriješi pri izboru ili da nešto preplati.

Kako bismo vam pomogli da nađete najbolje suvenire u Rusiji i pokazali djelić ponude u lokalnim trgovinama, napravili smo svoj izbor tradicionalnih, kao i nekih neobičnih suvenira iz Rusije, počevši od najjeftinijih do prilično skupih! To je, naravno, samo mali dio onoga što se nudi, no jasno pokazuje da se nešto zanimljivo može pronaći po svakoj cijeni!

1. "Iz Moskve s ljubavlju" (Respublika), magnet - 150 rubalja (oko 2,5 dolara)

Jarko Jarko/respublica.ru Jarko Jarko/respublica.ru

2. Džepno ogledalo "Krovovi Sankt-Peterburga" (Elizabeth Madar) - 200 rubalja (oko 3,40 dolara)

Elizabeth Madar/lmbd.ru Elizabeth Madar/lmbd.ru

3. Lutka Matrjoška (Matryoshka doll (Imatroški)) - 550 rubalja (oko 8,8 dolara)

imatreshki.ru imatreshki.ru

4. Vojnička šubara - 950 rubalja (oko 15 dolara)

5. Šal "Futbol Moskva" (HeartofMoscow) - 1200 rubalja (18 dolara)

6. Marama "Tajna srca" ("The Mystery of the Heart" shawl (Pavlovoposadska manufaktura marama) - oko 2133 rubalja (34 dolara)

7. Kabanica "Kandinski" (trgovina u Ermitažu) - 3250 rubalja (oko 52 dolara)

8. Okvir za fotografije "Čarobna šuma" (Suveniri u ruskom stilu) - 5000 rubalja (oko 80 dolara)

Suveniri v russkom stile/lmbd.ru Suveniri v russkom stile/lmbd.ru

9. Porculanski servis za čaj (Carski porculan) - 13 440 rubalja (oko 215 dolara)

Imperatorskij farforovij zavod Imperatorskij farforovij zavod

10. Krznene čizme (Sever, odnako) - 24 000 rubalja (383 dolara)

severodnako.ru severodnako.ru

11. Ručni sat "Avante-garde" (Raketa) - 78 000 rubalja (oko 1250 dolara)

raketa.com raketa.com

12. Replika autentične ruske tijare (Johann Nikadimus) - 200 000 rubalja (oko 3200 dolara)