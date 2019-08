Deset originalnih ruskih suvenira znatno zanimljivijih od votke

Heart of Moscow

Ako biste željeli da vas nešto podsjeća na jedno od najznačajnijih remek-djela 20. stoljeća iz Galerije Tretjakov, zavirite na web-stranice Heart of Moscow.

Ova tvrtka proizvodi originalne suvenire s tematikom ruske kulture i povijesti, a nudi kolekcije posvećene ruskoj avangardi, Svjetskom prvenstvu u nogometu 2018., 90-im godinama, istraživanjima svemira i drugim temama.

Tvrtka svoje proizvode šalje i u inozemstvo, tako da ove zanimljive ruske suvenire možete nabaviti, a da ne morate ni ustati iz kreveta.

2) Bedž "Pauza za kavu" - Waf-Waf

Rusi vole engleske fraze i imena ispisivati ćiriličnim slovima. Na ovom bedžu tvrtke "Waf-Waf" engleska fraza "coffee time" (pauza za kavu) ispisana je ruskom ćirilicom "Kofi tajm".

Tvrtka "Waf-Waf" specijalizirana je za suvenire od drveta (bedževe, broševe, narukvice itd). Oni istovremeno izgledaju jednostavno i moderno. Nažalost, isporučuju se samo u Rusiji.

3) Gumbi za manžete u obliku prozora na Meljnikovljevoj kući - Pavel Riženkov

Meljnikovljeva kuća iz 20-ih godina prošlog stoljeća u centru Moskve je svjetski poznato remek-djelo avangardne arhitekture koje je projektirao i izgradio Konstantin Meljnikov. Danas je to nezaobilazno mjesto za turiste i ljubitelje umjetnosti.

Umjetnik i zlatar Pavel Riženkov je ovom neprocjenjivom blagu avangarde posvetio posebnu kolekciju nakita. Također, možemo potvrditi da ravnatelj Meljnikovljeve kuće zaista nosi ove gumbe na manšetama. Ostali nakit ovog umjetnika može pogledati ovdje.

4) Porculanski ukras za novogodišnju jelku u obliku kozmonauta - Porcelain Room

Porculanski ukras za jelku u obliku kozmonauta je ručno rađena kopija starog sovjetskog ukrasa za jelke u kojem su uživali naši roditelji, bake i djedovi.

Porcelain Room je novi ruski brend koji proizvodi ukrase od porculana za novogodišnje jelke. Iz njihove bogate zbirke možete izabrati Orašara ili valjenke (rusku tradicionalnu zimsku obuću), ovisno o tome kako zamišljate svoju novogodišnju jelku okićenu u ruskom stilu. Isporuka se vrši samo na teritoriju Rusije.

5) Komplet kartica "365 dana u Moskvi" - Antibuki

Ako ćete u Moskvi boraviti godinu dana, možete svoj život pretvoriti u potragu, što će vam omogućiti da na najbolji način doživite našu prijestolnicu. Sa setom ovih kartica svakog ćete dana imati novi izazov pred sobom koji će vam pomoći da bolje upoznate grad.

Druge suvenire posvećene Moskvi i Sankt-Peterburgu možete pronaći ovdje. Isporuka se vrši samo na teritoriju Rusije.

6) Komoda Petrov-Votkin - Idea factory

Želite li nešto upadljivije i masivnije od magneta na hladnjaku, razmislite o kolekciji namještaja koji je ukrašen svjetski poznatim remek-djelima ruskih slikara kao što su Petrov-Votkin, Šiškin, Kramskoj, Kandinski i mnogi drugi. Nažalost, ovaj namještaj se ne isporučuje u inozemstvo.

7) Originalna svemirska hrana: Boršč u tubi - Jeda Kosmonavtov

Ovo je hrana kakvu ruski kozmonauti jedu u svemiru! Čak je proizvodi i ista tvornica, premda za kozmonaute ne koristi šarena pakiranja ni tube. Na jelovniku su: juhe, kuhana jela, pahuljice od žitarica, zdravi napici, ali i kolači i ruske palačinke. Ne možemo jamčiti da će vas ova hrana podići do zvijezda, ali tko zna? Isporuka samo u Rusiji.

8) Maska za iPhone sa slikom sovjetskog mozaika - Garaž

Muzej suvremene umjetnosti "Garaž" u Moskvi ima suvenirnicu koja nudi mješavinu žanrova, epoha i umjetničkih stilova, odnosno istinski postmodernizam. Kombinacija nečeg veoma modernog (iPhone) s nečim arhaičnim (sovjetski mozaik) stvara inspirativan kulturni kontrast. Preko DHL Expressa ovi suveniri stižu diljem svijeta.

9) Štapići za sushi à la breza – Studio Artemija Lebedeva



Vodeći ruski umjetnički studio ne pravi samo web-stranice, ili službenu kartu moskovskog metroa, ili navigaciju za zračnu luku Šeremetjevo. On također izrađuje razne simpatične suvenire: od odjeće do modnih detalja i od igračaka do plakata. Isporuka se vrši diljem svijeta preko njihove online trgovine poklona.

10) Šalice za kavu u stilu ruske avangarde - Imperial Porcelain Factory

Iako se smatra da "Imperial Porcelain" proizvodi tradicionalne ruske suvenire, oni imaju i neke suvremene komade koji će iznenaditi i najprofinjenije poznavatelje.

Kolekcija šalica za kavu i čaj posvećena ruskoj avangardi je vrlo impresivna, a moderna kolekcija koja za temu ima Moskvu i Sankt-Peterburg također zavređuje pažnju. Proizvodi se isporučuju samo na teritoriju Rusije.