Kako posjetiti Lenjinov mauzolej bez višesatnog čekanja u redu?

Čovjek može imati različit odnos prema ideji mumificiranog tijela na glavnom trgu u zemlji, prema komunizmu i prema samom Lenjinu, ali jedno je sigurno: njegov mauzolej je nevjerojatno popularno mjesto. Svake godine oko 2,5 milijuna ljudi dolazi vidjeti Lenjinovo tijelo. Tako da će vam, ako se planirate priključiti ovom broju, vjerojatno biti potrebno nekoliko savjeta.

Provjeravamo radno vrijeme

Komsomoljska pravda/Global Look Press Komsomoljska pravda/Global Look Press

Mauzolej je otvoren četiri dana u tjednu: u utorak, srijedu, četvrtak i subotu. Ali samo tri sata! Od 10:00 do 13:00. Na stranici mauzoleja (pod jednostavnim nazivom Lenin.ru) navodi se da je mauzolej otvoren u vrijeme koje smo naveli, ali to nije sasvim točno.

Radno vrijeme se ponekad mijenja zbog obrade tijela, restauracije ili iz nekog drugog razloga. "Nažalost, nikako ne možemo vidjeti mauzolej bez skela. Svaki put kada dođemo, održava se festival 'Spaska kula' i sve je pokriveno skelama", kaže Olga iz Irkutska.

Zbog priprema za još jedan festival, sajam ili paradu može se također dogoditi da je put do Lenjina zatvoren. Uoči Dana Pobjede 9. svibnja, na primjer, mauzolej se već više od 10 godina pokriva transparentima i zatvara na dva tjedna (nitko zapravo ne zna zašto ga kriju, ima mnogo spekulacija na tu temu). Ili tijekom već spomenutog festivala "Spaska kula" - on se održava od sredine kolovoza do početka rujna i to treba uzeti u obzir.

Teško je biti siguran da se nešto od navedenog neće dogoditi. Najjednostavnije je provjeriti na Googleu. Informativne agencije obično objavljuju informacije o privremenom zatvaranju mauzoleja.

Tražimo ulaz

AFP AFP

"Pogriješili smo, jer smo prišli mauzoleju i tek tada shvatili da se red pruža duž pločnika i u dubinu trga", prisjeća se Jessie iz Virginije.

Još jedna napomena: ulaz u mauzolej stvarno nije tamo gdje se nalazi fizički ulaz u građevinu. Prolaz s detektorima metala i pretresom osobnih stvari nalazi kod Nikoljske kule, odnosno pored Povijesnog muzeja.

Redovi

Legion Media Legion Media

"Trebate posjetiti mauzolej, ako ste već došli u ovaj divan grad. Ali, budite spremni čekati u zaista dugačkom redu barem dva sata", kaže Otto iz Rige.

"Čim sam izašao iz Oružejne palače, stao sam u red. Kraj reda nalazio se točno ispred hotela Four Seasons. Bilo je 11:45, a znao sam da se zatvara u 13:00. Riskirao sam. Nažalost, poslije sat vremena čekanja, nisam uspio. Ako želite ući, morate rano stati u red! Volio bih da mi je netko dao ovaj savjet", kaže Harry.

Loša vijest je da je na ulazu u mauzolej uvijek red. Pitanje je samo koliko je dug. Unutra se puštaju grupe po 20-25 ljudi. Dok jedna skupina ne izađe, druga ne ulazi. Postoji samo jedan način da malo skratite čekanje: doći rano, još prije otvaranja i stati u red.

Što se ne smije raditi u mauzoleju

Getty Images Getty Images

"Protokol je ubojit: morate skinuti kape, ne smijete razgovarati, ne smijete se zaustavljati, ne daj Bože da uzmete telefon ili počnete mahati rukama. Na svakom metru stoji po jedan vojnik", piše korisnik Gudkof iz Jekaterinburga. Julija iz Moskve također se sjeća toga: "Ulazite u mauzolej i dospijevate u tamu u kojoj vas dočekuje stražar i govori vam: pst!"

Za posjet Lenjinu postoje stroga pravila i svako njihovo kršenje izaziva probleme. Dakle, tamo ne smijete: razgovarati, zaustavljati se (da, morate se polako, sasvim polako pomicati, ali ipak bez zaustavljanja), fotografirati ili snimati, nositi kapu na glavi, držati ruke u džepovima, ne možete ući s velikom torbom, koferom ili bilo kakvom tekućinom.

Što vas unutra očekuje

Getty Images Getty Images

Posjetitelji obilaze sarkofag s tri strane, hodajući po niskom podiju. Budite spremni na to da je ovaj obilazak nerazmjerno kratak u usporedbi s vremenom čekanja. Nećete moći stajati i promatrati Lenjina (takav je jednostavno protokol). "Za obilazak su potrebne otprilike dvije minute. Ali čitav prizor je fascinantan", prisjeća se Irac pod nadimkom IrishDee79.

U svakom slučaju, oko mauzoleja je sahranjeno još desetak kultnih ličnosti, među kojima su i Josif Staljin i Jurij Gagarin.

I zapamtite - ulaz je besplatan

Na Crvenom trgu ima ljudi koji pokušavaju zaraditi na neupućenim turistima. Oni vam nude da kupite ulaznice za mauzolej po nižoj cijeni nego na blagajni. Stvar je u tome što je ulaz zapravo potpuno besplatan.