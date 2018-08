Lenjin nije usamljen: Tri poznate ruske mumije izvan mauzoleja

Razlika između njih i Lenjinove mumije je samo u tome što oni ne "stanuju" u mauzoleju na Crvenom trgu. Svi znaju da su sovjetski znanstvenici mumificirali Vladimira Lenjina, vođu boljševika u revoluciji 1917. godine. Njegova mumija, smještena u mauzoleju na Crvenom trgu u samom centru Moskve, još uvijek je turistička atrakcija (mada se oko nje lome mnoga koplja).

Ima dosta zanimljivosti u cijeloj priči o tome kako je Lenjin postao sličan egipatskom faraonu, počev od samog procesa njegove mumifikacije, pa do evakuacije njegovog tijela u Sibir tokom Drugog svejtskog rata. Ali vođa proleterijata nije jedina mumija u Rusiji. I priče o drugim ruskim mumijama su isto tako zanimljive.

1. Nikolaj Pirogov (1810.-1881.): Genijalni kirurg

Možda nikada niste čuli za Nikolaja Pirogova, ali ako vam je nekada gips pomogao da vam zaraste slomljena ruka ili noga, to je čovjek kojem se morate zahvaliti, jer je on izmislio gips. Kao kirurg ruskog carstva, Pirogov je uveo mnogo stvari bez kojih je teško zamisliti suvremenu medicinu. On je 1847. godine bio prvi liječnik koji je koristio etarsku anesteziju na bojnom polju (za vrijeme Krimskog rata) i doprinijeo da ta metoda postane opće prihvaćena, čime je spasio tisuće ljudskih života.

Pirogov je bio toliko vješt da su mu "ponekad vojnici donosili tijela s otkinutim glavama nadajući se da će svemoćni doktor uspjeti ih oživjeti", prenosi kp.ru legendu koja kruži u narodu. On je sastavio i jedan od najdetaljnijih atlasa anatomije toga doba.

Poslije smrti ovog "kralja medicine" njegova žena Aleksandra je donijela odluku da drži tijelo supruga "u netruležnom stanju – za sebe i za potomke". Čak je i Pravoslavna crkva odobrila tu odluku sa specijalnom napomenom: "Za Pirogovljeve učenike i one koji napreduju u blagorodnim naporima, da mogu vidjeti njegov svijetli lik".

David Vivodcev, jedan od Pirogovljevih studenata, izvršio je mumifikaciju i to tako dobro da se Pirogovljevo tijelo nije puno promijenilo ni poslije 140 godina. Ono se nalazi u maloj obiteljskoj grobnici u Vinici (sadašnja Ukrajina).

2. Grigorij Kotovski (1881-1925): Zaboravljeni "crveni" zapovjednik

Grigorij Kotovski se, kao i Lenjin, dovodi u vezu s revolucijom. Bivši bandit je zahvaljujući svom lukavstvu, vojnoj vještini i sreći koja ga je pratila, napredovao do zapovjednika divizije Crvene armije u Ukrajini i Moldaviji u Ruskom građanskom ratu. Bio je kontroverzna ličnost (blago rečeno): "Teško je reći je li je on bio po prirodi kriminalac, politički bandit ili zaštitnik ugnjetavanih", napisao je povjesničar Eduard Burda.

Po završetku građanskog rata Kotovskog je ubio njegov ađutant. S obzirom da je zapovjednik bio vrlo popularan vlasti su odlučile ga mumificirati i s tim ciljem je angažiran stručnjak za anatomiju Vladimir Vorobjov, čovjek koji je mumificirao Lenjina. Mumifikacija je bila uspješna, poslije čega je mumija Kotovskog smještena u mauzolej u Podoljsku (današnja Ukrajina, blizu Odesse), koji je, naravno, znatno manji od Lenjinovog.

Za razliku od Lenjinove mumije, Kotovski je bio prinuđen "napustiti" svoj mauzolej. Naime, kada su Nijemci 1941. godine ušli u Ukrajinu izneli su tijelo komandanta Crvene armije i bacili ga. Ostaci mumije Kotovskog su pronađeni poslije rata i sahranjeni u običnom grobu, a njegov mauzolej je danas prazan.

3. Josif Staljin (1878-1953): Izbačen iz mauzoleja

Getty Images Getty Images

Tokom cijelog svog života smatralo se kako je Staljin kao vođa SSSR-a svemoćna četvrta karika u nesalomljivom lancu komunističkih vođa: Marx – Engels – Lenjin – Staljin. Zbog toga nije čudo što je poslije smrti on "krenuo" Lenjinovim stopama i našao mjesto u mauzoleju. Kada je Staljin umro 5. ožujka 1953. godine vlasti su odlučile očuvati i njegovo tijelo.

Stručnjaci koji brinu o Lenjinovoj mumiji dobro su obavili i ovaj posao, tako da je Staljinova mumija do 1961. godine "pravila društvo" Lenjinu u njegovom mauzoleju.

Međutim, morala ga je "napustiti" uslijed kampanje koja je u vrijeme Nikite Hruščova pokrenuta protiv Staljina. "Staljin je izdao Lenjinovo naslijeđe, zloupotrebio je vlast, vršio masovne represije protiv poštenih sovjetskih građana... Stoga je neprihvatljivo da se sanduk s njegovim tijelom nalazi u mauzoleju V. I. Lenjina", glasila je službena odluka.

Staljin je tako iznijet iz mauzoleja i sahranjen ispred zidina Kremlja gdje se i danas nalazi. Vadim Milov, znanstvenik koji radi u mauzoleju pretpostavlja kako Staljinovo mumificirano tijelo još uvijek može biti u dobrom stanju. "Sovjetski znanstvenici su težili da sačuvaju i tijelo i lice, tako da pokojnik izgleda kao da spava. Ako je Staljinov grob dovoljno suh, onda se njegovo tijelo najvjerojatnije dobro očuvalo", rekao je Milov za RT. To međutim nije moguće provjeriti jer se bivši sovjetski vođa nalazi skoro dva metra duboko pod zemljom.