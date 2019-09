Kostroma: Što vidjeti u gradu koji je iznjedrio dinastiju Romanov

Kako doći: autobusom iz Moskve (oko 6 sati)

Da biste se pripremili za posjet Kostromi, svakako biste trebali poslušati pjesmu "Kostroma" ruske folk-pop grupe Ivan Kupala, u kojoj se nabraja sve po čemu je grad poznat, uključujući predenje, jedenje palačinki od skute i pijenje kissela s mlijekom - ne može bolje od toga.

Kratki popis onoga što ne smijete preskočiti u Kostromi:

Prošećite nasipom moćne Volge

Kupite čarape napravljene od lana

Saznajte više o Snjeguročki i otkrijte zašto ovdje ima svoj vlastiti muzej

Pogledajte čudesnu ikonu Majke Božje u Bogojavljenskom manastiru sv. Anastazije

Prošećite starim trgovačkim štandovima

Kostromu je, poput Moskve, osnovao Jurij Dolgoruki, no pet godina kasnije od trenutne prijestolnice Rusije. I njezina je povijest slična drugim mjestima u drevnim zemljama sjeveroistočne Rusi: Kostroma je bila jedno od uporišta u borbi feudalnih vladara za prevlast još u srednjovjekovnim vremenima. Ovo je naselje u početku bilo dio Vladimirsko-Suzdaljske Kneževine, prije nego što se oslobodilo. No možda je najvažnije od svega to da je Kostroma kolijevka dinastije Romanov.

Ivan Dementijevski/Global Look Press Ivan Dementijevski/Global Look Press

Ipatijevski manastir

Predlažemo da obilazak grada započnete na periferiji s Ipatijevskim manastirom, koji stoji na visokoj obali rijeke Kostrome, nedaleko od njezinog utoka u Volgu. Davnih je dana ta tvrđava s debelim zidovima izgrađena na glavnom prilazu gradu kao obrambena građevina. Točan datum osnivanja manastira nije poznat, no anali ga prvi put spominju 1432. godine.

Aleksandar Jefremov/Global Look Press Aleksandar Jefremov/Global Look Press

Upravo su ovdje 1613. godine moskovski bojari (plemići) posjetili 16-godišnjeg Mihaila Romanova da bi ga obavijestili da je izabran za novog vladara. Romanovi su bili daleki rođaci Ivana Groznog i njegovog sina Fjodora Ivanoviča, posljednjeg cara dinastije Rjurikoviča.

Njegova je krunidba održana u katedrali sv. Trojstva Ipatijevskog manastira, a tri je stoljeća kasnije posljednji član dinastije, Nikolaj II., ovamo došao na proslavu obljetnice carske kuće.

Legion Media Legion Media

U sovjetsko je doba manastir zatvoren i teško oštećen, pri čemu je srušena jedna od najljepših crkava. Međutim, bogoslužja se u manastiru ponovno održavaju od 1989. godine. Svakako posjetite katedralu sv. Trojstva i crvenu odaju bojara Romanovih, gdje se sada nalazi muzej.

Legion Media Legion Media

Nasuprot glavnog ulaza u manastir nalazi se mala prodavaonica koja prodaje suvenire i proizvode od lana, kao i mali kafić u kojem možete popiti sbitenj u stilu medovine,medovuhu i druga lokalna pića, kao i probati kostromske sljezove kolačiće.

Centar grada

Prijeđimo preko pješačkog mosta do centra grada. Začudo, ovo nije najstariji dio grada. Nakon što je u potpunosti uništen u požaru, rekonstruiran je pod Katarinom Velikom u 18. stoljeću. Ona je odlučila Kostromu pretvoriti u industrijsko središte. Inače, na gradskom grbu se nalazi galija na kojoj je carica ovdje plovila duž Volge.

Aleksej Kudenko/Sputnik Aleksej Kudenko/Sputnik

Srce grada je Susaninski trg, nazvan po Ivanu Susaninu, nacionalnom junaku s početka 17. stoljeća. Prema legendi, njega su u Smutno vrijeme mučili poljski okupatori koji su željeli saznati gdje se krije Mihail Romanov. Susanin ne samo da nije otkrio tu informaciju, nego je Poljake odveo u gustu šumu i močvarno područje gdje su skončali. Otad njegovo ime rado koriste turistički vodiči koji idu "slikovitim" rutama.

Jedna od glavnih atrakcija na trgu je Požarna kalanča (Požarna promatračnica), izgrađena u klasicističkom stilu. Smatra se najljepšim tornjem u Rusiji.

Legion Media Legion Media

Preko puta trga je sačuvana čitava četvrt trgovačkih štandova u starom stilu koji prodaju kvas, brašno i razne sitnice. Ovaj se trgovački prostor nalazi nedaleko od Volge i riječnog pristaništa s plutajućim restoranom, pa vam predlažemo da se nakon kupovine zaputite prema nasipu i prošećete parkom koji se smjestio oko drevnog kostromskog kremlja.