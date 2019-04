5 podcijenjenih ruskih gradova

1. Voronjež

Legion Media Legion Media

Zašto je podcijenjen?

Voronjež je sve donedavno bio samo ruralni grad u poljoprivrednoj regiji Rusije. Smješten 500 km od Moskve, ovaj grad nije dio Zlatnog prstena, no nedavno se pretvorio u užurbani centar, s bruto regionalnim proizvodom koji se povećao s 301 milijarde u 2009. na 950 milijardi u 2017. godini. Voronjež je 2011. godine proslavio svoj 425. rođendan, a grad je tom prigodom postao atraktivniji za turiste.

Što vidjeti/posjetiti

1) Prvi ruski linijski brod

Prvi linijski brod koji je izgradila Rusija, nazvan Goto Predestinacija (Božja predodređenost), bojni je brod četvrte klase opremljen s 58 topova. Izgrađen je u voronješkim brodgradilištima 1700. godine. Izvorni brod je prodan Turcima 1712. godine, no plovilo je nedavno u Voronježu ponovno dobilo svoju nekadašnju slavu pomoću izvornih nacrta. Sada je muzej.

2) Najveće umjetno jezero u Europi

Branom je na rijeci Voronjež 1972. godine napravljeno umjetno jezero unutar granica grada. Prostire se na površini od 59,9 četvornih kilometara te je poznato pod imenom "Voronješko more". Najvećem umjetnom jezeru u Europi se možete diviti u šetnji duž brane.

3) Fascinantni vapnenački stupovi u Divnogorju

Divnogorska visoravan se nalazi 140 km južno od Voronježa. To je jedno od najslikovitijih područja središnje Rusije, a godišnje ga posjeti oko 60 tisuća turista. Ne propustite priliku vidjeti jedinstvene crkve izgrađene od vapnenca.

Kako doći

Karta za vlak po cijeni od 1250 rubalja (oko 17 eura) naviše će vas do Voronježa dovesti za 7 do 12 sati. Zrakoplovom će vam do njega trebati nešto više od sat vremena.

2. Kostroma

Legion Media Legion Media

Zašto je podcijenjena?

Iako je Kostromu 1152. godine osnovao knez Jurij Dolgoruki (isti knez koji je navodno osnovao Moskvu), grad nije bio popularan sve do 17. stoljeća, kada je postao čuveno središte za obrtnike i zanatlije. Od svih gradova Zlatnog prstena, Kostroma je najudaljenija od Moskve, pa često prolazi nezapaženo.

Što vidjeti/posjetiti

1) Jedinstveni povijesne zgrade u središtu grada

Za Kostromu se kaže da je rodno mjesto ruske Snjeguročke, no ljeti to nije slučaj. Kostroma je jedan od najočuvanijih ruskih gradova iz 18. stoljeća, a izgled grada i zgrade nisu se mnogo promijenili od tada. Ovdje možete vidjeti originalne trgovačke arkade iz 18. stoljeća, izvorne carinske zgrade, mnogo, mnogo crkvi i još mnogo toga. Kostroma je odlično mjesto da vidite kako su Rusi živjeli prije nekoliko stoljeća.

2) Ipatijevski manastir

Legenda kaže da je Ipatijevski manastir početkom 14. stoljeća osnovao tatarski plemić koji se obratio na kršćanstvo. U ovom je samostanu prvi Romanov, car Mihail, 1613. godine proglašen novim ruskim vladarom, čime je okončano Smutno vrijeme. Stoga je klaustar važan dio ruske povijesti. Na području samostana se nalazi i rijetki muzej drvene arhitekture.

Kako doći

Noćni vlak Moskva-Kostroma polazi sa željezničkog kolodvora Jaroslavski. Vožnja traje oko 7 sati. Do Kostrome je brže doći automobilom - krenite autocestom M8 kroz Koroljov, Pereslavlj-Zalesski, Rostov i Jaroslavlj, a zatim skrenite na A113 prema Kostromi.

3. Suzdalj

Legion Media Legion Media

Zašto je podcijenjen?

Iako je Suzdalj nedvojbeno ključni grad Zlatnog prstena, do njega se ne može doći vlakom izravno iz Moskve, što turiste često odbija od dolaska ovdje. No zato je u Suzdalju vjerojatno najmanja gužva od svih gradova koje smo spomenuli u ovom članku. Ako tražite spokojnu i pospanu staru Rusiju - ovo je mjesto za vas.

Što vidjeti/posjetiti

1) Ansambl građevina srednjovjekovne prijestolnice

Suzdalj je toliko star da ruski povjesničari ne znaju točan datum njegova osnivanja. No definitivno je postojao prije 1000. godine n.e. Tijekom 12. i 13. stoljeća ovaj je grad bio glavni grad triju kneževina (Rostovsko-Suzdaljske, Vladimirsko-Suzdaljske i Suzdaljske). Zbog toga se ovdje nalazi toliko fantastično sačuvanih crkava, hramova i građanskih zgrada - ukupno više od 200 povijesnih spomenika, od kojih najstariji datira iz 13. stoljeća. Također, Suzdalj nije bio pogođen Drugim svjetskim ratom, a tijekom SSSR-a je u njemu srušeno samo 15 crkvi, tako da ostaje zamrznut u vremenu i još očuvaniji od Kostrome. Štoviše, u Suzdalju nema modernih višekatnica - ovdje nijedna zgrada nije viša od tri etaže.

2) Kušajte lokalne poslastice

Jedenje slastica je sjajno u svakom gradu, no u Suzdalju je to nešto zaista posebno. Ovaj mali grad i njegova populacija od samo 10 tisuća stanovnika gotovo se u potpunosti održavaju turizmom. Ne propustite priliku probati domaću medovuhu i lokalne jogurte. Svakako posjetite jedan od ruskih restorana u Suzdalju - iako izbor nije ogroman, u gradu nema niti jednog restorana brze hrane.

3) Poslušajte zvona u Spaso-Jevfimijevskom manastiru

Utemeljen 1352. godine, Spaso-Jevfimijevski manastir je impozantna srednjovjekovna utvrda koja se dugo vremena koristila i kao zatvor. Ovdje je pokopan i princ Dmitrij Požarski, jedan od dvoje ljudi koji su spasili Rusiju od poljske invazije. Jedinstveno obilježje ovog samostana je zvonik na kojem se nalazi 17 povijesnih zvona. Svake se nedjelje u 13.30 održava obilazak s vodičem uz demonstraciju zvona.

Kako doći

Da biste došli do Suzdalja, najprije trebate doći do Vladimira. Vlakom će vam do njega trebati oko 2 sata. Vlakovi polze s kolodvora Kurski. Iz Vladimira do Suzdalja možete doći autobusom za oko sat vremena.

4. Samara

Legion Media Legion Media

Zašto je podcijenjena?

Od svih gradova na ovom popisu, ovaj je grad najudaljeniji od Moskve, zbog čega je rijetko uključen u turističke planove putovanja. Iako se Samara ne smatra posebnim arhitektonskim ili povijesnim draguljem, vrijedi je posjetiti, posebno ljeti, kada je na obalama Volge i njezinih otoka život na plaži prilično živahan.

Što vidjeti/posjetiti

1) Raj na Volgi

Svi stanovnici Samare vole Volgu, "majku rijeku" grada. Lijepo je ovamo doći ljeti i uživati u svim razonodama koje pruža rijeka. Pođite na izlet brodom do otoka razbacanih po divovskoj rijeci. Kampirajte na jednom od otoka - ovdje je sigurno provesti noć, jer mnogi mještani sa svojim obiteljima ovdje žive cijelo ljeto. Ili jednostavno beskonačno dugo uživajte na plaži uz čašu lokalnog piva.

2) Pivovara

Samara je poznata po proizvodnji jednog od najpopularnijih piva u zemlji, Žiguljovskog, koje je ime dobilo po brežuljcima koji okružuju grad. Samarska pivovara pivo proizvodi od 1881. godine, kada ju je utemeljio Austrijanac Alfred von Vakano. Takozvano "Dno", mjesto na kojem pivo možete kupiti izravno iz pivovare, jako je popularno, stoga ne propustite priliku iskusiti lokalnu kulturu piva u njezinom najboljem izdanju!

3) Pravi Staljinov bunker

Ovo je jedini podzemni objekt izgrađen za Staljina izvan Moskve, za slučaj da su glavni grad napali nacisti. Od 1990-ih godina je otvoren za obilaske s vodičem koje je potrebno unaprijed rezervirati.

4) Arhitektura secesije

Samara je nekoć bila jedno od najvećih trgovačkih središta Povolžja. Ovdje je živjelo mnogo bogatih i utjecajnih trgovaca. Njihove privatne kuće i građanske zgrade čine jedinstveni ansambl građevina. Palače Kurlina i Naumova, katolička crkva Srca Isusova, Samarska zborska sinagoga i čuveni Golovkinov ljetnjikovac, poznat i kao "Kuća sa slonovima", samo su neki od dragulja koji se mogu ovdje pronaći.

Kako doći

Vlakovi za Samaru svaki dan kreću s kolodvora Kazanski, a vožnja traje oko 16-17 sati. Do Samare možete doći i zrakoplovom za dva sata, no svakako rezervirajte taksi u zračnoj luci Kurumoč, koja se nalazi prilično daleko od grada.

5. Veliki Novgorod

Legion Media Legion Media

Zašto je podcijenjen?

S obzirom na to da je smješten na pola puta između Sankt-Peterburga i Moskve, turisti koji putuju iz jedne prijestolnice u drugu obično preskaču Veliki Novgorod. U svakom slučaju, turisti ovdje mogu provesti tek nekoliko sati - no za potpuni dojam ovaj grad zaslužuje najmanje dva dana.

Što vidjeti/posjetiti

1) Novgorodski kremlj

Ova impozantna utvrda datira iz 1044. godine. Dugo je vremena bila uporište jedne od najmoćnijih država sjeverne Europe, Novgorodske Republike. Ovdje je ruska država prije tisuću godina započela svoju povijest. Kremlj nudi sjajan primjer toga kako su se gradile sjeverne srednjovjekovne utvrde.

2) Drevne novgorodske arheološke iskopine

U blizini Novgorodskog kremlja u tijeku su brojna arheološka iskapanja - ovdje je pronađeno mnogo rukopisa na brezinoj kori. Možete prošetati iznad drevnih ulica i upoznati bogatu povijest grada. Ljeti možete gledati najistaknutije ruske arheologe i povjesničare kako rade na otkrivanju drevnih tajni.

3) Freske Teofana Grka



Fascinantno je da su u crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Iljinoj ulici originalne freske Teofana Grka netaknute. Ovaj je umjetnik bio najistaknutiji ruski ikonopisac, učitelj Andreja Rubljova. Njegovi drugi radovi se mogu naći samo u Moskvi, no tamo ih je mnogo teže vidjeti zbog gužve i gustog rasporeda Moskovskog Kremlja. Ovdje u crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Velikom Novgorodu možete u tišini uživati u njegovoj umjetnosti koliko god to želite.

Kako doći

Vlak s moskovskog kolodvora Leningradski će vas do Velikog Novgoroda dovesti za 6 do 7 sati, dok vožnja automobilom traje između 5 i 7 sati (534 km).