Jaroslavlj: Što treba vidjeti u "prijestolnici" ruskog Zlatnog prstena

Bio je to prvi grad na Volgi koji je osnovao najmudriji knez. Stoljećima je grad prosperirao i bio jedan od najbogatijih u Rusiji, a ni dan-danas nije izgubio ništa od bojarskog sjaja.

Kako stići iz Moskve: Jaroslavska željeznička stanica, putuje se od tri i pol do pet i pol sati, ovisno o vlaku

Na slikovitom pojasu pri slivu rijeka Volge i Kotoroslja leže centar Jaroslavlja i njegov najstariji dio. Stari grad je uvršten na UNESCO-ovu listu svjetske kulturne baštine, a na samom se vrhu tog pojasa nalazi spomenik posvećen tisućgodišnjici Jaroslavlja. Spada u odabranu skupinu gradova u Rusiji koji se mogu pohvaliti tolikom dugovječnošću.

Sergej Smirnov/Global Look Press Sergej Smirnov/Global Look Press

Kratki popis onoga što ne smijete preskočiti u Jaroslavlju:

Morate saznati po kome je grad dobio ime i tko ga je osnovao

Naučite izgovarati ime rijeke Kotoroslj

Prošećite kejom pored Volge i napravite selfie u Rotondi (ostaci drevnog trgovačkog centra)

Pronađite bar jednu figuru medvjeda, simbola grada

Obiđite Jaroslavljski muzej-rezervat i glavne crkve u gradu

Posjetite Crkvu proroka Ilije (s obzirom na to da je grad osnovan na Ilindan)

Legion Media Legion Media

Jaroslavlj je najveći grad Zlatnog prstena. Osnovao ga je 1010. godine knez Jaroslav Mudri, jedan od najvećih vladara, a od gradova Zlatnog prstena dužu povijest baštini samo najstariji u nizu - Rostov Veliki, premda bi se u mrtvu utrku za drugo mjesto mogao uključiti i Vladimir, čiji se točan datum osnutka ne zna.

Pored toga, Jaroslavlj je prvi drevni ruski grad osnovan na Volgi. Zapitat ćete se, a Kazanj, zar on nije pet godina stariji od Jaroslavlja? Da, samo što je on u sastav Rusije ušao tek za vrijeme Ivana Groznog, dakle, sredinom šesnaestog stoljeća, tako da se to ne računa u staru Rusiju.

Jaroslavlj, 1878. G. P. Sabanejev/Jaroslavski muzej G. P. Sabanejev/Jaroslavski muzej

Po čemu je čuven Jaroslav Mudri?

Čovjek po kome grad nosi ime zaslužuje posebnu pozornost. Jaroslav je bio sin kneza Vladimira koji je krstio Rusiju. Gradio je crkve i širio kulturu. Uveo je prvi ruski zakonik Ruska pravda i uspostavio odnose s brojnim europskim državama i Bizantom.

Njegova biografija se može uzeti kao primjer uspješnog uspona na karijernoj ljestvici top menadžera. Počeo je od Sjeveroistočne Rusije, oblasti sjeveroistočno od Kijeva, čija je prijestolnica bio Rostov Veliki. Tako da se taj period zove "rostovsko knezovanje", kada je i osnovao Jaroslavlj (oko 60 kilometara od Rostova). Otac mu je kasnije dodijelio mjesto kneza Novgorodske zemlje. Ona je bila mnogo bogatija, stari Novgorod bio je veliki trgovački grad koji je ulazio u sastav Hanzeatskog saveza.

Legion Media Legion Media

Jaroslav je kasnije saznao da je otac htio za nasljednika prijestolja kijevskog kneževstva postaviti njegovog mlađeg brata, vojvodu. Mudrom knezu se to nije svidjelo (očito da je svoj CV smatrao boljim) pa je podigao ustanak protiv oca (istina, on je umro i nije stigao ništa poduzeti). Nakon duge borbe protiv brata, Jaroslav je postao kijevski knez, glavni u Rusiji. U Kijevu je podigao čuveni Sofijski sabor i oslobodio zemlju od najezde Pečenega.

Iz slobodnih izvora Iz slobodnih izvora

Jaroslav je bio oženjen kćerkom švedskog kralja, a njegova kći Ana Jaroslavna udala se za Henrika Prvog i postala kraljica Francuske.

Jaroslavljski muzej-rezervat

Kao i u svakom drugom starom ruskom gradu, u Jaroslavlju postoji veliki broj crkava i nekoliko samostana. Vi, naravno, možete pokušati posjetiti sve, ali bojimo se da nećete imati dovoljno vremena, a ni strpljenja.

Centralno mjesto koje u Jaroslavlju morate obići je Jaroslavljski muzej-rezrevat. Utvrda s visokim moćnim zidinama na strmoj obali rijeke mogla bi izgledati kao kremlj, ali to nije. To je bivši Spaso-Preobraženski samostan iz 13. stoljeća. Muzej postoji od 1865. godine, kada obitelj već nije bila aktivna.

Aleksej Kudenko/Sputnik Aleksej Kudenko/Sputnik

Prođite unutra kroz Sveta vrata i u svakom slučaju posjetite glavnu Spaso-Preobražensku crkvu, sagrađenu u 16. stoljeću, najstariju sačuvanu zgradu u Jaroslavlju.

U rezervatu muzeja nalazi se i kavez u kojem obitava aktualni simbol grada, medvjedica Maša koju također možete posjetiti.

Crkva proroka Ilije

Pored utvrde preporučujemo da posjetite i Crkvu sv. Ilije. Po predaji, upravo je ovdje otac - osnivač grada Jaroslav Mudri postavio kamen temeljac za prvu crkvu u spomen na svetog Iliju, na dan kada je crkva slavila ovog svetitelja. Pravoslavni vjernici danas slave svetog Iliju 2. kolovoza.

Alexxx1979/Wikipedia Alexxx1979/Wikipedia

Postojeća crkva sazidana je znatno kasnije u 17. stoljeću i svijetli je primjer crkvene arhitekture tog doba i jaroslavske škole. Ona ima visoki zvonik sa šatorastim krovom i visoki sokl, odnosno prizemlje na kojem je crkva postavljena.

Uspenska crkva

Danas je to gradska saborna crkva, međutim, radi se o novogradnji. Podignuta je o tisućgodišnjicu Jaroslavlja 2010. godine, na istom mjestu na kojem se nalazila Jaroslavljska kamena crkva, čija je gradnja počela 1215. godine. Prostor oko crkve, koji podsjeća na oštrokutni trokut, zove se Rublenij gorod i prvobitno je bio administrativni centar grada.

Legion Media Legion Media

Tijekom stoljeća crkva je više puta gorjela i bila preuređivana. A za vrijeme sovjetske vlasti srušena je i na njezinom mjestu izgrađen park.

Što treba vidjeti u okolici Jaroslavlja?

Pored drugih gradova Zlatnog prstena, Rostova, Pereslavlja Zaleskog i Kostrome, o kojima ćemo posebno pisati, postoji još nekoliko zanimljivih mjesta koja bi se slobodno mogla nazvati malim Zlatnim prstenom ili bar Srebrnim.

Legion Media Legion Media

Kao prvo, pozornost neizostavno treba obratiti na Ribinsk koji se nalazi na obali Ribinskog akumulacijskog jezera, toliko velikog da ga zovu morem. Grad odiše atmosferom koja ukazuje na bogatu prošlost autentičnog trgovačkog centra fokusiranog na ribu, odakle i potječe njegovo ime. U gradu se nalazi muzej Ribinske ribe. U rekonstruiranom povijesnom centru grada proteže se divan kej, a simpatičan Crveni trg unatoč spomeniku Lenjinu asocira na ljupku europsku provinciju.

Za Ribinsk su vezane dvije zanimljive priče. Jeste li znali da je čuveni Alfred Nobel, koji je izumio dinamit i ustanovio Nobelovu nagradu, potjecao iz rusko-švedske obitelji poduzetnika. Njegov otac i djed poslovali su u Rusiji, a on je s braćom u Ribinsku osnovao brodogradilište? Danas se u gradu nalazi muzej posvećen braći Nobel.

U Ribinsku su rođena ništa manje znamenita braća Nikolaj i Josip Šejnker, u SAD-u poznati kao braća Schenck koja su osnovala Hollywood.

Legion Media Legion Media

Preporučujemo da do grada Miškina obavezno dođete Volgom, na brodu. To je simpatičan provincijski gradić sa starim centrom. Mještani su na imenu grada napravili biznis, pa su sada miševi (ne oni pravi) apsolutno svuda, postoji specijalizirani muzej posvećen miševima, a na svakom se koraku prodaju suveniri u obliku miševa, u najrazličitijim oblicima. Na cijeni je naročito maleni glineni miš koji se drži u novčaniku - mještani vjeruju da donosi novac. Pored toga, na trgu na kojem pristaju veliki volški kruzeri prodaje se svježe dimljena riba.

Putovanje prstenom se može nastaviti preko Ugliča (svakako ćete proći preko brane i divnog mosta Ugličke hidroelektrane, no tamo se nećete moći zaustaviti radi fotografiranja. Uživajte u pogledu).

Belliy/Wikipedia Belliy/Wikipedia

O Ugliču ćemo posebno pisati, a na putu za Jaroslavlj preko Rostova nalazi se samostan sv. Borisa i Gleba nesvakidašnje ljepote, osnovan 1363. godine. Kako ovdje obično ima malo turista, moći ćete nesmetano uživati u šetnji tihim, ali veličanstvenim samostanom, i slušanju zvona.