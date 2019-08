Kako izgleda najskuplji vlak u Rusiji (FOTO)

Karta za kupe turističkog retro vlaka "Zlatni orao" košta milijun rubalja. I to najjeftinija.

Od Moskve do Vladivostoka najbrže se stiže avionom. Ali vlakom je ipak romantičnije. A naročito najluskuznijim u Rusiji.

Ovaj vlak nećete uspjeti pronaći ni u jednom redu vožnje. "Zlatni orao" je zajednički projekt Ruskih željeznica i britanske kompanije Golden Eagle Luxury Trains, a karte mogu rezervirati samo turističke grupe, i to pretežno inozemne, one koje žele proputovati cijelu zemlju, od Moskve do Vladivostoka ili obratno. Putovanje između dva grada traje 14 dana.

Vlak se zaustavlja u Kazanju, Jekaterinburgu, Novosibirsku, Irkustku, na Bajkalu, u Ulan-Udeu i Habarovsku. Putnici s krajnjeg odredišta kući stižu avionom.

Na svoje je prvo putovanje "Zlatni orao" krenuo 2007. godine Transsibirskom željeznicom, dok danas "pokriva" 12 linija godišnje, i to najčešće ljeti. Vlak, međutim, putuje i u drugim pravcima, ka Pekingu, Teheranu ili na Kavkaz.

Starinska lokomotiva vuče 19 vagona u kojima se udobno može smjestiti 120 putnika i 56 zaposlenih, uključujući vodiče i umjetnike koji zabavljaju turiste tijekom puta.

Vagoni izvana izgledaju kao i svi drugi, a kada kroče unutra, putnici imaju dojam da su na carskom dvoru. Postoje dvije klase vagona, zlatni i srebrni.

U srebrnom ima šest kupea za dvoje, a u zlatnom pet veće površine. U svakom kupeu se nalaze sanitarnji čvor, veliki krevet, televizor i garderober. Postoji i nekoliko prostranih kupea Imperial Suite koji imaju čak i pravu kadu.

Pored toga, u vlaku se nalaze dva vagon-restorana, jedan bar, salon ljepote i čak dvorana za vježbanje.

Putnicima se služe tradicionalna ruska jela, boršč, peljmeni, ikra, blini (palačinke) i, naravno, votka.

Početna cijena u kupeu za dvije osobe u srebrnom vagonu iznosi 14 995 dolara, što je nešto više od milijun rubalja, u zlatnom od 19 595 (1 300 000 rubalja), a u carskom 31 395 dolara (preko 2 000 000 rubalja). U cijenu su uračunati izleti i zabava.