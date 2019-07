Spektakl na vodi: Kako funkcioniraju pokretni mostovi Sankt-Peterburga (FOTO)

Pokretni mostovi su prepoznatljivi simbol Sankt-Peterburga. Od 342 mosta, koliko grad posjeduje, 22 su pokretna, a samo njih devet se podižu i spuštaju redovno, privlačeći pažnju turista.

Čitav spektakl možete uživo promatrati svake godine od travnja do studenog. S tim što se mostovi ne podižu ako je temperatura viša od 25°C, niža od -8°C ili ako brzina vjetra prelazi 15 metara u sekundi, kao i u neradne dane državnih praznika.

Kako su se u Sankt-Peterburgu pojavili mostovi?

Sankt-Peterburg je podignut na rijeci Nevi 1703. godine. 27. svibnja te godine na Zečjem otoku je počela izgradnja tvrđave koja je kasnije dobila naziv Petropavlovska. Istovremeno su se na drugoj obali Neve - na Gradskom (Brezovom) otoku (danas Petrogradska strana) - gradile stambene kuće.

Prvi most u gradu bio je drveni pontonski most između tih obala. Za razliku od stalnih, pontonski mostovi su podizani na pontonima (splavovima). Most, koji se zvao Petrovski, bio je napravljen od balvana položenih na splavove i pokrivenih daskama. 1706. godine most je rekonstruiran: napravljena su dva pokretna dijela koji su dodatno štitili tvrđavu. U slučaju približavanja neprijatelja, mostovi su se mogli i spaliti.

Getty Images Getty Images

Za vrijeme vladavine Petra I. mostovi nisu bili popularni. Stanovnici grada su bili prinuđeni kanale prelaziti čamcima i skelama. Prema mišljenju cara, na taj način stanovnike novog grada trebalo je naviknuti na život na vodi. Mostovi su se gradili samo tamo kuda je prolazila vrijedna roba, a bili su isključivo od drveta.

Gradnja kamenih mostova zaživjela je tek sredinom 18. stoljeća. Prvi je bio lučni Ermitažni most preko kanala Zimski jarak. On je i danas jedan od najelegantnijih.

Ermitažni most Javno vlasništvo Javno vlasništvo

Umjesto granitnih, kasnije su postale popularne konstrukcije s lijevanim željezom. Na samom početku 19. stoljeća tom tehnikom je napravljen npr. Zeleni most preko rijeke Mojke, koji do danas čini harmoničnu cjelinu s ansamblom Nevskog prospekta.

Prvi pokretni mostovi

Prvi stalni pokretni most u Sankt-Peterburgu bio je Blagovješčjenski (od 1918. do 2007. nosio je naziv Most poručnika Šmita). Podignut je sredinom 19. stoljeća. Prije toga svi mostovi preko Neve bili su pontonski, jer je zbog dubine i snažne riječne struje izgradnja stalnih mostova preko ove rijeke bila kompliciran i skup poduhvat. Jedan od osam lukova mosta bio je pokretan i nalazio se kod desne obale Neve (sa strane Vasiljevskog otoka). 30-ih godina ovaj pokretni luk je prebačen na sredinu mosta, kako bi mogao dati više prostora za brodove.

Blagovješčjenski most Karl Bulla Karl Bulla

Drugi stalni pokretni most bio je Litjejni. Podignut je u 19. stoljeću iznad najdublje točke Neve (dubine 24 metra).

Kako se mostovi podižu

Svaki od pokretnih mostova Sankt-Peterburga ima svoje specifične osobine. Neki su dvostrani rasklopni mostovi, kod kojih se istovremeno podižu dvije strane. Među takve spada npr. najpoznatiji Dvorski most između Vasiljevskog otoka i centra grada.

Dvorski most Petar Kovaljov/TASS Petar Kovaljov/TASS

Mostovi kod kojih se podiže samo jedna strana nazivaju se jednostrani. To su Troicki, Litjejni, Grenadirski, Kantjemirovski i Volodarski most. Svi oni se podižu prema gore. Ali nije uvijek bilo tako: do sredine prošlog stoljeća Litejni i Troicki su se pomjerali u stranu. Rekonstruirani su zbog sve većih brodova koji plove Nevom.

Litjejni most Getty Images Getty Images

Većina mostova se podiže i spušta pomoću hidrauličnog sustava. Samo Sampsonijevski i Birževoj most koriste elektromehanički pogon. Birževoj most je specifičan još i po tome što ima klizno-rasklopni sustav: poslije rasklapanja njegove strane se klizno razmiču.

A Grenadirski most se za razliku od svih ostalih, podiže u tri faze s malim pauzama.

Birževoj most Mostotrest

Odakle je najbolje promatrati podizanje mostova

Najromantičniji ugođaj imat ćete na vodi. Osim što ćete uživati u pogledu, moći ćete i proći ispod otvorenih strana mosta. No, prije nego što kupite kartu za ovakvu vožnju, provjerite gdje ćete točno proći. Naime, dok veliki brodovi prolaze Nevom, malim turističkim brodovima je plovidba zabranjena. U tom slučaju ćete samo stajati u plićaku pored obale, što je isto kao da podizanje mostova pratite s keja i na što ne vrijedi dodatno trošiti novac.

Petar Kovaljov Petar Kovaljov

S lijeve obale Neve (s one strane gdje se nalaze Nevski prospekt i Ermitaž) podizanje mostova je najbolje pratiti s Dvorskog keja. S poteza od Zimskog dvorca do Suvorovskog trga dobro se vide tri mosta: Dvorski, Troicki i Birževoj. Tu također možete uživati u svakodnevnom spektaklu "Raspjevani mostovi". Radi se o podizanju Dvorskog mosta uz zvuke simfonijske muzike. Ali to nije jedino mjesto u gradu s kojeg se na mostove pruža veličanstven pogled. S Admiralitetskog keja kod Bronzanog konjanika imate divan pogled na Blagovješčjenski i Dvorski most. A sa Strjelke Vasiljevskog otoka možete videti i Litjejni most, koji se nalazi uzvodno.

S desne obale rijeke najljepši pogled ćete imati ako stojite kraj krstarice "Aurora" ili hotela "Sankt-Peterburg". Predivan prizor vas očekuje i s plaže Petropavlovske tvrđave, Troickog trga i Mitninskog keja kraj Birževog mosta.

Jurij Bjelinski/TASS Jurij Bjelinski/TASS

Ako želite pokretni most vidjeti iz blizine, idite na Suvorovski trg kod Troickog mosta. Tu do detalja možete pratiti kako se podiže strana mosta duga 43 metra sa svim uličnim svjetiljkama. Nešto slično možete vidjeti i s keja Kutuzova kod Litjejnog mosta.

Litjejni most Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Raspored podizanja mostova, odstupanja od rasporeda i lokacije mostova na karti možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://en.mostotrest-spb.ru/.