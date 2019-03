Najviši vrh Europe: Zašto se ljudi rado penju na Elbrus?

Elbrus je u tehničkom smislu "lak plijen" za alpiniste, ali i pored toga on još uvijek privlači tisuće planinara iz cijelog svijeta. Mnogima od njih je životna želja popeti se na ovaj vrh.

Planinu Elbrus (koja je zapravo ugašeni vulkan) u Kavkaskoj regiji Rusije svake godine posjete tisuće stranih turista iz sedamdesetak zemalja. Među njima ima i pasioniranih skijaša, ali većinom su to ljudi kojima je san osvojiti jedan od najviših vrhova na svijetu.

Jedan od sedam svjetskih vrhova

San svakog alpinista je popeti se na takozvanih "Sedam vrhova", tj. na najviši vrh svakog kontinenta. Elbrus je peti na tom popisu - visok je 5642 metra.

"Često se planinari penju najprije na Kilimandžaro u Africi, zatim na Elbrus", kaže Andrew Slate, direktor agencije Beyond Red Square Tours koja organizira uspon na Elbrus. "Za mnoge je to prvi ozbiljan uspon po snijegu na tako veliku visinu", dodaje on.

Zanimljivo je da je ovaj vrh i dalje terra incognita čak i za profesionalne alpiniste. "Bio sam iznenađen saznanjem da najveći europski vrh nije na Alpama nego na Kavkazu", kaže Andy Mitchell, iskusni alpinist iz Wisconsina (SAD).

Camilo Gomez (u crvenoj jakni) i Meng Koh (u zelenoj). Osobna arhiva Osobna arhiva

Američki instruktor alpinizma Camilo Gomez planirao je posjetiti prijatelje u Krasnodaru te je slučajno saznao da odatle do Elbrusa ima samo 500 kilometara. "Kada sam shvatio da se do najvišeg vrha u Europi odatle putuje samo par sati, poželio sam se popeti na njega", kaže on.

Je li uspon težak?

Pojedini planinari dolaze osvojiti Elbrus jer se on u tehničkom smislu ne tretira kao "teška" planina, iako je u pitanju najviši vrh Europe. Uspon uz glatke padine i litice Elbrusa za profesionalnog alpinista ne predstavlja problem.

Camilo čak tvrdi da je južna putanja do vrha, kojom se penje većina planinara-turista, za njega suviše laka.

U amaterskom planinarenju zdravlje je jedini uvjet za uspješan 10-satni uspon.

Doduše, turist usput može osjetiti simptome visinske bolesti, kao i pojačane simptome problema sa srcem (ukoliko ih ima), mogu ga zadesiti loši vremenski uvjeti, velike hladnoće, itd. S obzirom na sve to, čak i ovako "lak" uspon se može izvesti samo u grupi kojom rukovodi certificirani vodič.

Nagrada za uspješan uspon je nevjerojatno lijep pogled koji se pruža s vrha. Pojedini alpinisti kažu da se na Elbrusu osjećaju kao da su na krovu svijeta (premda su svakako na krovu Europe). Smatra se da se ponekad, kada je nebo vedro, s vrha Elbrusa mogu vidjeti Crno more i Kaspijsko jezero.

Uspon na ruski način

Mnogi alpinisti na Elbrus dolaze da bi isprobali specifične "ruske" uvjete uspona.

Andy Mitchell Osobna arhiva Osobna arhiva

Ruske vlasti ulažu ogromne napore da od Elbrusa naprave plninarsku i skijašku atrakciju vrhunske klase. Ovaj vrh je jedno od glavnih "ruskih čuda" i kao takav treba postati jedan od simbola Rusije.

Istina, na infrastrukturi Elbrusa ima još mnogo posla. Pojedini hoteli, restorani, turistička odmarališta i žičare potječu još iz sovjetskog doba i ne može se reći da su luksuzni. S druge strane, skromnost i minimalizam su često ono što planinari preferiraju i traže.

"Infrastruktura na Elbrusu je odlična. Gledano iz mog kuta, njezin razvoj bi pridonio slabljenju dojma, samostalnosti i autonomije. Kao i svaki alpinist, ja volim 'sirove' dojmove. Cijenim one planine na kojima nema ničega, jer tamo osjećam da sam bliži prirodi", kaže Meng Koh, ljubitelj planinarenja i ekstremnih sportova iz Colorada.

"Svidjelo mi se svako mjesto na kojem smo odsjeli i kako smo svuda prošli. Gradovi u dolini su lijepi, boravak u njima je bio vrlo ugodan, a hrana prava, domaća, kao i napici. Ja nisam tipičan Amerikanac, volim da sve bude jednostavno, minimalno i praktično. Nije mi potrebno da uvijek budem topao, suh i siguran, i da se dobro hranim svake minute. Upravo takve uvjete koji meni odgovaraju našao sam u usponu na Elbrus, i u svemu drugom što sam radio u Rusiji. 'Pa ruski' ("na ruski način") je izraz koji sam naučio od jednog prijatelja. Kada odlazim na odmor, na skijanje ili trčanje, najsretniji sam ako je sve 'pa ruski'. Elbrus je bio doživljaj 'pa ruski', kao što sam se i nadao", kaže Andy.

Ovako je Camilo opisao svoje dojmove: "Fantastična je kultura Balkara i Kabardinaca, naroda koji žive oko Elbrusa. Zahvaljujući gostoprimstvu tih ljudi Elbrus je postao jedna od mojih najomiljenijih planina. Infrastruktura je dobra, ovdje ima daleko više infrastrukture nego na drugim planinama na koje sam se penjao".

Osobna arhiva Osobna arhiva

Pa ipak, na Elbrusu nije sve idealno. "Ima jedna stvar koju bi bilo dobro promijeniti. Valjalo bi ukloniti sav onaj krš od metala i starih oronulih objekata da bi planina bila čišća i prirodnija", kaže Camilo.

"Jedino što se nadam jest da će se otpad efikasnije uklanjati s planine", slaže se Meng.

Rušenje stereotipa

Sjeverni Kavkaz je u svijesti mnogih stranaca i dalje neraskidivo vezan za čečenske ratove i terorizam. Mnogi se boje doći ovamo jer ne shvaćaju da je danas situacija sasvim drugačija.

Mjesta poput Elbrusa mogu doprinijeti rušenju tih šablona, uvjeren je Andrew Slate. "Čim stranac ovdje na Kavkazu vidi koliko je to lijepa planina i kako su dobri ovdašnji ljudi, odmah se mijenjaju njegove stereotipne predodžbe o Rusiji i Sjevernom Kavkazu", zaključuje Andrew.