17 romantičnih mjesta koja dokazuju da je Rusija savršeno mjesto za prosidbu

Planirate zaprositi svoju dragu, ali niste sigurni gdje? Uradite to sa stilom u Rusiji, gdje za svaku vrstu prosidbe postoji savršena lokacija!

Prosidbu nije uvijek lako isplanirati - dok neki sanjaju o što grandioznijoj gesti, drugi pak više cijene kada je taj čin manje upadljiv. Srećom, Rusija nudi mjesta za svaku priliku, od ekstravagantnih urbanih prosidbi do romantičkih izleta u male gradove ili prosidbe na rubu aktivnog vulkana. Oborite svoju bolju polovicu s nogu ovim prekrasnim lokacijama i maksimizirajte izglede da na vaše pitanje odgovori potvrdno.

1. Moskva-City – pogled koji obara s nogu

Najbolji pogled na rusku prijestolnicu pruža se s najviših nebodera u Moskva-Cityju. Najbolje mjesto za prosidbu je otvoreni vidikovac 354 Exclusive Height u kompleksu OKO. Ovdje možete uživati u prvom zaručničkom poljupcu dok vjetar mrsi vaše kose. Divota.

Ogroman znak na vidikovcu kaže - "Выше только любовь" ("Iznad je samo ljubav") - ovo mjesto je stvoreno za zaljubljene.

2. Suzdalj – spokojna povijest

Smješten oko 250 km od Moskve, ovaj šarmantni grad Zlatnog prstena je savršeno mjesto za kratki izlet s vašom budućom mladenkom. Sa svojom mrežom neasfaltiranih cesta, rustikalnim drvenim konstrukcijama i samostanima iz carskog doba, ovo je savršena lokacija za one koji prosidbu žele izvesti izvan utabanih staza.

3. Most poljubaca u Sankt-Peterburgu – neka poljubac traje vječno

Odgovor Venecije sjevera na pariški Pont de l'Archevêché je prekriven ljubavnim lokotima i diči se prekrasnim pogledom na Katedralu sv. Izaka. Ovo je mjesto popularno među mladencima - vjeruje se da što duže ovdje nekoga ljubite, to ćete duže ostati zajedno.

4. Jezero Eljton – na rubu Zemlje

Najveće slano jezero u Europi moglo bi biti jedno od najblaženijih mjesta na svijetu - njegova kristalno čista površina ne struji, stoga je uvijek hipnotizirajuće mirna. Dok postavljate sudbonosno pitanje, u ovoj ćete se bisernoj oazi osjećati kao da se pred vama prostire budućnost.

5. Peterhof – prosidba dostojna carice

Dan prosidbe započnite izletom brodom do ruskog Versaillesa iz obližnjeg Sankt-Peterburga. Iako ovdje ljeti ima malo previše turista, oko dvorca možete pronaći mnoge osamljene fontane i skrovišta, poput zapanjujućeg Olginog jezerca.

6. Patrijaršijski ribnjaci, Moskva – mjesto koje odiše romantikom

Mjesto na kojem se u Bulgakovljevom romanu "Majstor i Margarita" pojavio Sotona danas je jedno od najpopularnijih mjesta u Moskvi, nešto slično Chelseau u Londonu. Ovo je mjesto otporno na vremenske uvjete i cijele je godine žarišna točka za romantičare. Sudbonosno "da" možete proslaviti u jednom od brojnih vrhunskih barova i restorana u blizini.

7. Let balonom iz predgrađa Moskve

Kada vaša bolja polovica ugleda balon u obliku srca, malo ćete izgubiti na faktoru iznenađenja, ali bez obzira na to se zasigurno radi o jednom od najromantičnijih mjesta za prosidbu.

8. Čarska pješčara, Sibir – ruska pustinja

Kladimo se da niste znali da u srcu Sibira postoji pustinja, zar ne? Ovo zemljopisno čudo je zabačeni otok dina i vječnih zalazaka sunca, a pustinja je dovoljno mala da dopusti stablima i planinama koje je okružuju da za vas stvore zadivljujuću pozadinu za savršenu prosidbu.

9. Labuđe jezero, Astrahanj – mjesto za zaljubljene

Odgovor kaspijske prijestolnice na Patrijaršijske ribnjake je dom labudova i zaljubljenih. Okruženo crkvama i zgradama iz Staljinovog doba, ovo je mjesto savršeno za ljetni piknik ili noćnu šetnju. Idealno za neupadljivu (no nedvojbeno romantičnu) prosidbu.

10. Tavričeski staklenik, Sankt-Peterburg – bezvremenski park beskrajnih ljetnih večeri

Ovaj zadivljujući zeleni raj privlači parove tijekom cijele godine. Pronađite osamljeno mjesto među tropskim biljkama pod staklenom kupolom, beskrajnim brežuljcima, svjetlucavim jezerima i carskom arhitekturom.

11. Arhipelag Valaam – gdje su duhovi na vašoj strani

Ovi otočići u jezeru Lagoda su najpoznatiji kao mjesto za vjerska hodočašća, no mir i misticizam njihovih stjenovitih obala, borovih šuma, azurnih voda i maglovitih zalazaka sunca privlače i one koji se žele maknuti od ostatka svijeta. Ljetnu prosidbu kraj svjetlucavog jezera Lagoda je teško odbiti.

12. Arboretum u Sočiju – cvjetna džungla

Ruski odgovor na Nicu nikad neće prestati biti jedno od najpopularnijih mjesta za romantiku - što može biti romantičnije od topline i svježine zraka Crnog mora? Šljunčane plaže su same po sebi dobra lokacija za spoj, no gradski arboretum je najslikovitije mjesto za prosidbu. Izbor je na vama - sudbonosno pitanje možete postaviti u ružičnjaku, prekrasnoj sjenici ili u žičari s pogledom na Crno more. Raj.

13. Visoravan Lago-Naki – beskrajne kavkaske ravnice

Ravnice kavkaskog rezervata biosfere nude jedinstveni mir i spokoj - 150 rubalja (2 eura) koje ćete platiti za pristup visoravni su ulaznice u drugi svijet valovitih planinskih pašnjaka, šimširovih šumaraka i kristalno čistih potoka. Zaprosite za vrijeme zalaska sunca na rubu litice za maksimalni učinak.

14. Krovovi Sankt-Peterburga – smiona prošnja

Penjanje po krovovima je nedavno postalo legalno u ruskoj kulturnoj prijestolnici. Radi se o jednom od najspektakularnijih i najpopularnijih načina za upoznavanje Sankt-Peterburga. Naravno, najsigurniji način za to je izlet uz vodstvo - no u tome nema romantike, zar ne? Postupite poput lokalca: Zaputite se na krov stambene zgrade (po mogućnosti one u kojoj odsjedate, ako možete pristupiti krovu) i zaprosite svoju dragu uz bocu vina, u društvu samo vas, Sankt-Peterburga i budućnosti.

15. Jezero Seliger – otoci u jezeru

Ovaj mirni kutak između Moskve i Sankt-Peterburga sastoji se od mnogih jezera i uvala. Provest ćete dan na jezeru uživajući u pješčanim plažama.

16. Krstarenje rijekom Moskvom – pogledajte zalazak sunca sa stilom

Mnoge kompanije nude krstaranje rijekom Moskvom. Najotmjenije od svih je Radisson krstarenje na koje ćete sa svojom budućom zaručnicom uživati u vrhunskom obroku dok pokraj vas promiču najspektakularnije gradske atrakcije. Nema šanse da u ovom ambijentu ne pristane!

17. Kratersko jezero Mali Semjačik, Kamčatka – na vrhu svijeta

Iako se bez sumnje radi o pomalo pretjeranoj prosidbi (za koju vam je potreban helikopter), ovaj bivši slatkovodni krater koji je postao aktivni vulkan kiselog tipa diči se jednim od najljepših pogleda u cijeloj Rusiji.