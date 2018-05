Gdje možete vidjeti vojnu tehnologiju Rusije

Moskva

Muzej vojne tehnologije u Parku Pobjede

Legion Media Legion Media

Teritorij parka je ogroman memorijalni kompleks koji se sastoji od 300 primjeraka teške tehnologije iz SSSR-a ili zemalja saveznica, kao i iz Njemačke. Ovdje na Poklonnoj gori su izloženi T-34 (najveći tenk Drugog svjetskog rata), zrakoplovi, topovi, haubice, protuzračno oružje, kao i olupina srušenog njemačkog zrakoplova. Da biste obišli čitavu izložbu, trebat ćete prohodati najmanje osam kilometara. Stoga nabavite bicikl ili skuter.

U parku se nalazi i Središnji muzej Velikog domovinskog rata sa šest diorama (od bitke kod Staljingrada do bitke za Berlin) i jedinstvenim dvoranama. Jedna od njih je i Dvorana sjećanja i tuge u crveno-crnom mramoru s prigušenim svjetlima i Mozartovim Rekvijemom koji svira u pozadini.

Kako doći: Slijedite putokaze od postaje metroa Park Pobedi. Na ulazu u park se nalazi blagajna na kojoj ćete dobiti kartu parka s uputama.

Muzej tenkova u Kubinki

Legion Media Legion Media

Ovo je najveći muzej tenkova na svijetu. Zauzima 12 hektara i diči se zbirkom koja se sastoji od više od 350 komada tehnologije iz 14 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, SAD i Japan. Zbirka se počela formirati 1944. godine, kada su u muzeju izloženi ratni trofeji. Danas se sve čuva u ogromnim paviljonskim hangarima. Ovdje možete vidjeti cijelu povijest ruske gradnje tenkova, od prvih lakih tenkova MS-1 do modernog tenka T-80.

Kako doći: Do muzeja treba oko sat vremena vožnje od Moskve. Sjednite na vlak od kolodvora Belorusski do postaje Kubinka. Uzite minibus br. 59 do stanice Tankovij muzej, a zatim taksi ili besplatni muzejski autobus koji vozi vikendom i praznicima. Autobus vozi svakih sat vremena.

Muzej zrakoplovstva u Moninu

Legion Media Legion Media

Muzej zrakoplovstva je još jedan muzej u predgrađu Moskve. U njemu možete vidjeti civilno i vojno zrakoplovstvo od početka ruskog zrakoplovstva 1909. godine: od ogromnih sovjetskih zrakoplova do malih helikoptera. Izlošci se nalaze na otvorenom i obuhvaćaju dva hangara i šest dvorana.

Kako doći: Idite vlakom od željezničkog kolodvora Jaroslavski do postaje Monino ili autobusom br. 363 od autobusne stanice kraj postaje metroa Ščelkovskaja do zadnje stanice. Putovanje traje jedan sat i 20 minuta.

Mornarički muzej

Legion Media Legion Media

Ovaj muzej se nalazi na 90-metarskoj dizel podmornici koja je usidrena u moskovskom parku Severnoje Tušino. Glavni izložak je sama podmornica B-396. Možete prošetati po njezinim kabinama i kormilarnici, vidjeti kako žive mornari (primjerice, posjetiti njihovu kupaonicu) i pogledati odjeljak za torpeda. Muzej ima i simulator tako da se možete okušati u upravljanju podmornicom u 3D-u.

Kako doći: 20 minuta od postaje metroa Šodnenskaja

Središnji muzej oružanih snaga

Legion Media Legion Media

Ovaj muzej se nalazi na Ulici Sovjetske vojske. Ima 24 prostorije s tisućama oružja, odjeće i fotografija. Prostorije su podijeljene prema povijesnim razdobljima: vojska za vrijeme Ruskog Carstva; Prvi svjetski rat; Revolucija 1917.; era Crvene armije, Perestrojka, i još mnogo toga.

Kako doći: Pet minuta od postaje metroa Dostojevski

Muzej Domovinskog rata 1812. godine i Povijesni muzej

Aleksandra Mudraz/TASS Aleksandra Mudraz/TASS

Ovo je jedan od najpoznatijih vojno-povijesnih kompleksa u Moskvi. Ovdje možete vidjeti rijetko oružje iz ruske carske vojske i Napoleonove vojske, oklop iz drevne Rusije, kazaške mačeve, sablje Aleksandra II. i još mnogo toga.

Kako doći: Od postaja metroa Teatraljnaja, Ohotnij rjad, ili Ploščad revoljucii

Sankt-Peterburg

Vojno-povijesni muzej topništva, inženjerskog korpusa i korpusa veze

Getty Images Getty Images

Ovaj muzej se pojavio na teritoriju Petropavlovske tvrđave 1756. godine. Petar Veliki je naredio očuvanje starog topničkog oružja. Danas je to najveći muzej vojne tehnologije na svijetu. Tijekom Velikog domovinskog rata su se na drugom katu ove zgrade popravljali tenkovi. Muzej ima i drevne slavenske mačeve, ručne topove, Kaćušu, moderne rakete dugog dometa i prostoriju posvećenu kalašnjikovu. U streljani muzeja se možete okušati u gađanju.

Kako doći: 10 minuta od postaje metroa Gorki

Središnji mornarički muzej

Legion Media Legion Media

Mornarička vojarna Ruskog Carstva sadrži sve povezano s brodogradnjom. Smatra se da ovaj muzej posjeduje najbogatiju zbirku modela brodova na svijetu, usporedivu sa zbirkom u Nacionalnom pomorskom muzeju u Greenwichu u Velikoj Britaniji. Muzej u Sankt-Peterburgu ima i grandiozne nacrte za brodove koji nikada nisu izgrađeni. Tu je i čitav arsenal ručnog i hladnog oružja, uključujući i jedan stari ruski top.

Kako doći: Od postaja metroa Admiralti, Sadovaja, Spasskaja ili Sennaja Ploščad