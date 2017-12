Pet stvari kojima se možete ponositi ako vašim venama teče ruska krv

Preko 10 milijuna ljudi ruskog porijekla živi izvan Rusije jer su oni ili njihovi preci iz nekog razloga otišli iz domovine. Oni su raštrkani po cijelom svijetu, a mnogi od njih čak i ne govore ruski. Ako ste jedan od njih, imate čime se ponositi, isto kao i državljani Rusije.

1. Vi (i vaši preci) ste ovo postigli

Ruski narod je u 20. stoljeću pretrpio mnogo toga - ratove, represije, gladi, katastrofe, mnogo milijuna ljudi je izgubilo život. Sputnik Sputnik

Rusija je od početka 20. stoljeća preživjela Prvi svjetski rat (poginulo je oko 2 milijuna vojnika), dvije revolucije 1917. godine i Građanski rat (poginulo je preko 10 milijuna ljudi).

U Drugom svjetskom ratu je život izgubilo 26,6 milijuna sovjetskih građana (kako vojnika, tako i civila) i to po službenoj statistici. SSSR je imao više žrtava nego bilo koja druga sudionica rata, uključujući i Njemačku.

Dodajte tome žrtve Staljinovih represija i one koji su umrli od gladi i elementarnih nepogoda, i možete biti ponosni na vaše pretke koji su pretrpjeli sva ta nezamisliva iskušenja prije nego što su rodili vašeg djeda ili vašu baku, vaše roditelje, i najzad vas.

2. Rusi su odigrali vrlo važnu ulogu u pobjedi nad najozloglašenijim režimom na svijetu

Zastava pobjede nad Reichstagom. Berlin, 1945. Muzej "Multimedia Art", Moskva Muzej "Multimedia Art", Moskva

Svake godine ankete potvrđuju da je pobjeda nad nacističkom Njemačkom već preko 20 godina najvažniji izvor ponosa u Rusiji.

Za Ruse je to više od obične pobjede - to je sjećanje na pobjedu nad apsolutnim zlom. Svi saveznički narodi koji su ratovali protiv nacizma imaju razloga ponositi se, pa i Rusija, koja je imala najviše gubitaka.

3. Ruska književnost je omiljena u cijelom svijetu

Ruska književnost je velika i mnogi Rusi uživaju u njoj. AP AP

Pitajte bilo kojeg pisca, profesora ili drugog poznavatelja književnosti u svijetu je li čuo za Lava Tolstoja i Fjodora Dostojevskog. Gotovo svi će reći "da".

Ti bradati književnici 19. stoljeća su istraživali ljudsku dušu, njezinu ljepotu i njezine mračne i bolne strane, i uvijek su bili čitani kao Shakespeare ili Cervantes. Ako se tome dodaju tragikomična dramska djela Antona Čehova, koja se još uvijek postavljaju na scenu, veliko nasljeđe Vladimira Nabokova kako u ruskoj, tako i u engleskoj književnosti, i stihovi Aleksandra Puškina (a to je samo nekoliko imena), vidjet ćete da je književnost nešto čime se čovjek ruskog porijekla svakako može ponositi.

4. Rusi su prvi otišli u svemir

Lice Jurija Gagarina postalo je simbol napretka i želje čovječanstva da istraži svemir izvan granica planeta Zemlje. Aleksandar Moklecov/Sputnik Aleksandar Moklecov/Sputnik

Sovjetski pilot Jurij Gagarin je 1961. godine postao prvi čovjek koji je odletio u svemirski prostor. On je postao pravi superjunak. Njegovo postignuće je znanstveno čudo. On je zatim putovao po svijetu i sastajao se s ljudima. Voljeli su ga mnogi - od običnih ljudi do engleske kraljice. On je barem nakratko ujedinio cijeli svijet.

Ruski (ili sovjetski) svemirski rekordi nisu vezani samo za Gagarina. Valentina Terješkova je prva žena koja je 1963. godine odletjela u svemir, a dvije godine kasnije je njezin kolega Aleksej Leonov prvi izašao u otvoreni svemir, u kojem je proveo 12 minuta.

Naravno, ne može se u svemu biti prvi. Za razliku od SAD-a, Sovjeti nisu bili na Mjesecu, ali svakako spadaju u narode koji imaju veze sa svemirom.

5. Rusi imaju jedinstvenu kulturu koja je autentična i globalna

Ruski majstori baleta, graciozni i predivni u svojoj umjetnosti, poznati su u cijelom svijetu. Getty Images Getty Images

Rusi su skloni preuzimati sve što je lijepo i zanimljivo iz stranih kultura i riznica umjetnosti, i osmisliti to na svoj način. Uzmimo kao primjer balet. On je došao u Rusiju tek u 18. stoljeću (relativno kasno, jer se pojavio u Francuskoj još 1581).

Međutim, Rusima je pošlo za rukom usavršiti ovu umjetnost u tolikoj mjeri da je početkom 1900. ruski balet zadivio Europu. Isto vrijedi i za druge umjetnosti: rusku avangardu, arhitekturu (pravoslavne crkve, itd.), klasične skladatelje poput Čajkovskog i Šostakoviča...

Sumirajući sve što je rečeno, možemo se sjetiti stare reklame u kojoj američki glumac David Duchovny zamišlja što bi bilo da je rođen u Rusiji i kako bi prošao u životu. "Da sam rođen u Rusiji, bilo bi mnogo toga čime bih se ponosio", zaključuje on.