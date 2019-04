New York vs. Moskva: Je li život u glavnom gradu Rusije bolji ili lošiji?

Možda mi nećete povjerovati, ali ova dva grada imaju zapanjujuće sličnosti. Evo ih nekoliko.

New York i Moskva nikad ne spavaju.

Kad vidim golemu gužvu u Williamsburguu kako stoji u redu da kupi sladoled u ponoć, to me uopće ne čudi. Prvo, još je rano, a drugo, i u Moskvi u ovo doba još možete kupiti cipele, potpuno novi automobil ili čak razglednicu u knjižari na Tverskoj ulici.

Većina ljudi potroši sve što zaradi.

Nije važno što su plaće u New Yorku dvostruko veće od onih u glavnom gradu Rusije - cijena svega, počevši od hrane pa sve do smještaja, je također za 50-60 posto viša. No najbitnije je to što postoji mnogo iskušenja na koje možete potrošiti svoj teško zarađeni novac: sjajne predstave, fini restorani, lijepa odjeća i obrazovne mogućnosti. U oba grada većina ljudi troši sve što zaradi, u potrazi za "američkim snom" ili "moskovskim životom". Ponekad poželim da živim u malom gradiću u Teksasu.

Ljuti i nervozni ljudi na ulicama.

Kada me nedavno ogromna žena udarila vrećimo dok je izlazila iz banke i rekla mi da "odj***m", nisam bio iznenađen. Odrastao sam u Moskvi. Glupe se stvari događaju i uvijek sam spreman suočiti se s onim što dan donosi.

Reuters Reuters

Bilo bi preblago reći da su neke stvari u Moskvi bolje nego u New Yorku. Zapravo, mnogo su puno bolje.

U Moskvi je ljudima zapravo stalo do vas.

Možda su Rusi znatiželjniji od ubrzanih Njujorčana koji su uvijek u žurbi i misle samo na sebe. Možda su Moskovljani jednostavno napetiji i zabrinutiji za ono što se događa oko njih. Ne znam pravi razlog, ali njima jest stalo do drugih ljudi. Naravno, to ima i svoje nedostatke ako cijenite svoju privatnost.

Ako vam u New Yorku ispadne kartica za metro, nitko to vjerojatno neće primijetiti. U Moskvi će, međutim, neka starija gospođa potrčati za vana niz ulicu kako bi vam je vratila, a zatim će vam reći da ste budala jer hodate tako brzo i da ste odsutna propalica... Usput, gdje je vaše "hvala"? Majka vas je trebala bolje odgojiti.

Usluga je puno, puno bolja.

Usluga u Rusiji bi vas mogla iznenaditi - posebice u Moskvi - znatno se poboljšala od sovjetskih vremena. Nitko vas ne pokušava suptilno izgurati iz restorana kako bi oslobodio stol za nove goste, niti vam donosi račun prije no što ste ga zatražili. Rusi znaju što je prava gostoljubivost, i nitko ne očekuje napojnicu za stvarno lošu uslugu. Zato je većina konobara u Moskvi često pristojna i pažljiva prema gostima.

Javni prijevoz u Moskvi radi.

Njujorčani jako vole svoj sustav podzemne željeznice - no podzemna željeznica u "gradu snova" je prljava, gotovo disfunkcionalna, prilično odvratna, zbunjujuća, smrdljiva, puna štakora i jednostavno zastrašujuća. Vlak možete čekati zauvijek, a vikendom najvjerojatnije niti ne vozi zbog popravaka. Njujorčani svoju podzemnu vole jer ne znaju za bolje: nikad nisu bili u Moskvi, u kojoj je metro predivan. Ipak, Njujorčani se razmeću glavnom "prednošću" podzemne - radi 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Jako su ponosni na to, premda nakon ponoći na sljedeći vlak morate čekati čak i do sat vremena.

Moskva Agency Moskva Agency

Sada se vjerojatno pitate zašto živim u New Yorku ako je Moskva tako divna? Pa, moj popis ne bi bio potpun kada bih zanemario prednosti življenja u Velikoj Jabuci.

Postoji toliko puno više mogućnosti.

Da, nije lako živjeti u New Yorku, i ponekad se osjećate kao da udarate glavom o zid jer posvuda ima toliko konkurencije i izvrsnih stručnjaka - u glazbi, biznisu, filmu, plesu, arhitekturi, svemu. Ali ako ne odustajete i ustrajete, na koncu se to i isplati. Ovdje se osjećate kao da za vaše snove ne postoje granice.

U Moskvi je sve, od osnivanja vlastitog poduzeća do prodaje svoje glazbe glavnim glazbenim izdavačkim kućama, teže. Zato New York privlači najbolje profesionalce iz cijelog svijeta. Oni jednostavno ele raditi ono što vole i zauzvrat dobiti više.