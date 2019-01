Sedam najatraktivnijih mjesta za uživanje u planinama oko Sočija

„Da je sreće, živio bih u Sočiju“. Ova poznata ruska izreka više nije tako aktualna otkako je Soči postao pristupačno odmaralište. Hoteli izgrađeni za Zimsku olimpijadu 2014. bore se za klijente i nude smještaj za svačiji džep. Devalvacijom ruske valute Soči je postao još primamljiviji za strane turiste.

1.Solis Sochi Hotel & Suites (5 zvjezdica). Sjećate li se filma „Grand Budapest hotel“ redatelja i scenarista Wesa Andersona? Kada pogledate zgradu ovog hotela, skrivenog u šumama oko odmarališta Krasna Poljana, uočit ćete mnogo sličnosti s nadrealističkim prizorima „Grand Budapest hotela“. Nalazi se na nadmorskoj visini od 960 metara i ima preko 100 soba s prelijepim pogledom na Kavkaz. Ako tragate za avanturom, hotel organizira i turističke izlete u spilju i divlje predjele, kao i vožnju helikopterom s iskusnim vodičima.

Fotografiju ustupio Solis Sochi Hotel & Suites

2.Grand Hotel Poljana (5 zvjezdica). Hotelski kompleks podijeljen je u dve velike cjeline. To su glavna zgrada s 413 soba i grupa od 16 zasebnih drvenih bungalova sagrađenih u stilu tradicionalnih alpskih brvnara. Bazen s toplom vodom na otvorenom ovaj hotel čini idealnim mjestom za obitelji s djecom. Pogodnost je i to što se nalazi u blizini žičare, kao i nedavno otvorenog zabavnog centra „Galaktika“.

Fotografiju ustupio Grand Hotel Poljana

3. Tulip Inn Roza Hutor (3 zvjezdice). Ovaj hotel nudi najbolji odnos cijene i kvalitete, a nalazi se na samo nekoliko minuta šetnje od glavnih ski-liftova, prodajnih galerija, restorana i noćnog života odmarališta Roza Hutor. Zbog povoljnih cijena hotelski restoran privlači brojne turiste, a najtraženije jelo je kolač od mrkve.

Fotografija: Lori/Legion-Media

4.Restoran „Amšenskij dvor“. Ovo je jedini lokal u Sočiju koji predstavlja spoj etnografskog muzeja i restorana. U dijelu lokala rezerviranom za muzejsku postavku nalazi se preko 1 500 predmeta za domaćinstvo napravljenih od drveta, gline, gvožđa, bronce i drugih materijala. U restoranu se služe jela kavkaske kuhinje sa širokim izborom mesa, posebno pernate divljači i povrća.

Fotografija: Alamy/Legion-Media

5.Restoran „Ačišho“. Tradicionalni restoran u kojem se služe jela iz obližnje Abhazije dobio je ovo neobično ime po istoimenoj planini u Krasnoj Poljani. Ako želite osjetiti atmosferu tradicionalne gostionice i uživate u čuvenom kavkaskom gostoprimstvu obvezno posjetite ovaj restoran. Hrana je dobila pozitivne ocjene na svim vodećim stranicama specijaliziranim za davanje savjeta turistima. Probajte ribu na roštilju, kavkaski lavaš i hinkali – tijesto punjeno mesom i biljnim začinima.

Fotografija: Shutterstock/Legion-Media

6. Skypark AJ Hackett Sochi. Ako vam je do avanture, Soči je pravo mjesto za vas. Ovdje se možete skijati po strmim padinama ili skakati sa skakaonica za bungee-jumping. Ovi skokovi postaju sve popularniji pošto su ruski i novozelandski partneri visoko u planinama u okolini Sočija otvorili Avanturistički park Skypark AJ Hackett Sochi koji radi tijekom cijele godine. Nalazi se u Sočinskom nacionalnom parku iznad Ahštirske klisure i okružen je šumom u kojoj rastu kolhidski šimšir, jasmin, rododendron i druge rijetke biljke. Ovdje se možete okušati u skokovima s jedne od najviših skakaonica za bungee-jumping na svijetu – visoka je 207 metara. Ako vam je to previsoko, postoji i skakaonica visoka 69 metara. Tu je i Sochi Swing, ljuljaška na visini od 170 metara. I ona je najviša na svijetu. I naposljetku, možete se spustiti žičarom MegaTroll dužine 700 metara. Žičara se nalazi iznad klisure i razvija brzinu do 150 km/h.

Fotografiju ustupio AJ Hackett Sochi Skypark

7.Kulturno-etnografski centar „Moja Rusija“. Ne možete steći sveobuhvatan utisak o Rusiji ako se, makar i nakratko, ne upoznate s njenim brojnim regijama poznatim po kulturnoj različitosti i brojnim tradicijama. Kavkaz, grad Suzdalj, centralna Rusija, Moskva, sjeverne oblasti, Tatarstan, Sibir i Burjatija – svi ovi krajevi i gradovi predstavljeni su u obliku malih hotela, restorana i trgovina suvenira u Krasnoj Poljani pokraj Sočija.

Fotografiju ustupio AJ Hackett Sochi Skypark

Prošetajte se Sibirom, zastanite u muzeju posvećenom Kavkazu i snimite selfie ispred živopisnog burjatskog hrama. Istina, Rusija je suviše velika da bi se mogla predstaviti na površini od svega 11 hektara, ali se ipak može reći da je centar „Moja Rusija“ sličan aperitivu koji samo zagolica nepce, pa tako posjetioci ovdje dobiju još veću želju da upoznaju ostatak ove ogromne zemlje.