Zašto se Gagarinov skafander nije smjelo fotografirati?

Kada se našao pred članovima državne komisije poslije svog legendarnog leta, Jurij Gagarin, prvi čovjek u svemiru, nije zaboravio objasniti jedan važan detalj: "Tamo sam se u trenutku slavlja nekoliko puta fotografirao. Do tada sam već skinuo skafander. Imao sam na sebi samo plavu termo-odjeću, a nisam se fotografirao u narančasto-sivom skafanderu i s kacigom."

Sputnik Sputnik

Zaista, na svim fotografijama snimljenim nakon slijetanja kozmonaut je u toploj jakni koja podsjeća na "vatnik" (topla vatirana odjeća kakvu su nosili zatvorenici u sovjetskim logorima). Zapravo se radi o termo-odijelu V-3, koje je Gagarin oblačio ispod skafandera. A skafander se nigdje ne vidi.

Ali zašto je bilo potrebno da se krije svemirsko odijelo?

Sputnik Sputnik

Neka leti bez skafandera

Sukob koji je izbio oko skafandera za prvi let čovjeka u svemir nije bio naivan. Prvi čovjek leti u svemir – u što ga treba obući za tako opasno putovanje?

Sada to zvuči besmisleno, ali u je to vrijeme dio stručnjaka ozbiljno tvrdio da Jurij Gagarin može letjeti upravo u tom termo-odijelu. Ono je bilo predviđeno za spašavanje kozmonauta nakon slijetanja i štitilo ga od hipotermije; u slučaju da dođe do dehermetizacije broda u svemiru ono je beskorisno. Ipak, kozmonauta su htjeli poslati u svemir bez skafandera.

Ova se varijanta razmatrala, jer su konstruktori broda "Vostok" u veljači 1960. godine shvaćili da imaju ozbiljne probleme s viškom mase i da moraju štediti na opremi. Pritom su davali optimistične prognoze: vjerojatnost dehermetizacije kabine minimalna je i zato skafander nije potreban, nego samo dodaje suvišan teret.

Sputnik Sputnik

Rasprava o tome je li kozmonautu potreban skafander trajala je više mjeseci, kada ju je okončao otac sovjetske kozmonautike Sergej Koroljov. On je izjavio da je spreman "odustati od 500 kilograma tehničke opreme, ali da skafander sa sustavom za održavanje životnih funkcija mora biti spreman do kraja godine".

Tako je ostalo gotovo osam mjeseci do planiranog leta i za to vrijeme trebalo je napraviti prvi skafander u povijesti: Gagarinov "SK-1".

Prvi skafander

Odlučeno je da se krene kraćim putem i za prototip je uzet skafander "Vorkuta" za pilote lovaca Su-9, kod kojeg je od suštinske važnosti bila regulacija pritiska i dotok kisika. "SK-1" je bio "meki" skafander od dva sloja tkanine. Jedan je sloj bio od lavsana ili polietilen tereftalata, odnosno termo-plastike. U tom trenutku to je bio potpuno novi materijal, napravljen u Laboratoriju visokomolekularnih spojeva Akademije znanosti 1949. godine. Od lavsana je napravljen otporni sloj skafandera (danas se on koristi, na primjer, za proizvodnju plastičnih boca).

Ivtorov (CC BY-SA 4.0) Ivtorov (CC BY-SA 4.0)

Drugi, takozvani hermetički sloj, bio je napravljen od gume. A vanjski sloj koji su svi vidjeli bila je narančasta nepromočiva navlaka. Bila je narančaste boje kako bi olakšala pronalaženje kozmonauta u slučaju da se on katapultira iz kabine i spusti padobranom.

Kaciga se nije mogla skinuti i za nju su bili priključeni mjerači tlaka. U slučaju pada tlaka, kaciga bi se automatski zatvorila, a crijevo koje je unutrašnji sloj kostima propuhivalo zrakom iz kabine odvojilo bi se. Dotok vazduha u tom slučaju dolazio je iz boce s kisikom. Naravno, u ovom skafanderu niste mogli izaći u otvoreni svemir, ali kozmonaut je mogao neovisno o brodu u njemu izdržati pet sati unutar kabine. Osim toga, čak je i u prvom skafanderu već bio predviđen asenizacijski uređaj, tako da ga niste morali skidati radi vršenja nužde.

Sputnik Sputnik

"SK-1" je sašiven strogo po mjerama prvog odreda kozmonauta, tj. nije bio univerzalan. Zajedno s kacigom bio je težak 20 kilograma. Čovjek ga nije mogao obući samostalno, bez pomoći drugih. Postojalo je strogo uputstvo kako se to radi, kojim redoslijedom se uvlače noge, ruke itd. Ali čovjek ga je sam mogao skinuti.

Gagarin je zapravo nosio nekoliko slojeva odjeće: donje rublje, termo-odijelo, sloj od lavsana, sloj od gume i, naposljetku, narančastu navlaku. Ali zašto se on nije smio u tome fotografirati?

Čovjek s tajnim zadatkom

Radilo se o posebnoj tajnosti skafandera. On se s pravom smatrao genijalnim sovjetskim izumom. Materijali i čitava njegova konstrukcija u uvjetima svemirske utrke bili su državna tajna. Vanjska jarkonarančasta navlaka je, između ostalog, trebala sakriti što se nalazi ispod nje.

Juriju Gagarinu je, pored svih ostalih uputstava, naređeno da nakon slijetanja, ma gdje se ono odigralo, poduzme mjere da sačuva skafander ili da ga uništi. A kako bi to ispratili, uz Gagarina su postavili jednog inženjera koji je radio na skafanderu po imenu Ota Mithrabanovič Bahramov. 12. travnja 1961. godine on je imao specijalnu misiju za koju je znalo samo nekoliko ljudi.

Aleksandar Sergejev/Sputnik Aleksandar Sergejev/Sputnik

Na području slijetanja Bahramov je trebao od Gagarina ili od rukovoditelja spasilačke grupe preuzeti skafander. Tog dana inženjer s tajnom misijom uhvaćen je na nekoliko amaterskih snimaka. Krupan čovjek sa šeširom u kožnoj jakni ljudima je izgledao kao tjelohranitelj kozmonauta i suradnik državne sigurnosti sa zadatkom da čuva nacionalnog heroja. Ali ispostavilo se da je istina drugačija. Bahramov je došao samo preuzeti skafander.