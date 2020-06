Evolucija ruskog svemirskog odijela - od Gagarina do danas (FOTOGRAFIJE)

Gagarin je bio prvi čovjek u svemiru u povijesti čovječanstva. No što je obukao za tako opasno putovanje? Sovjetski su stručnjaci prije gotovo 60 godina ozbiljno vjerovali da bi Jurij Gagarin mogao biti lansiran u svemir bez svemirskog skafandera, samo u običnom toplinski izoliranom odijelu!

Da Sergej Koroljov, glavni dizajner sovjetskog svemirskog programa, nije intervenirao u posljednji trenutak, upravo bi se to vjerojatno i dogodilo. No prvo se sovjetsko odijelo jest materijaliziralo i svemirska je "moda" od tada prošla mnoge transformacije.

Prvo odijelo

Jevgenij Kassin/TASS Jevgenij Kassin/TASS

Napraviti svemirsko odijelo za čovjeka nije bilo isto što i napraviti svemirsko odijelo za životinju - konkretno, za pse koje su Sovjeti od 1950-ih mnogo puta slali u svemir. Odijelo Vorkuta koje su koristili piloti presretača Su-9 postalo je prototip prvog odijela za svemirske letove. Zvalo se SK-1 (i Gagarin je na kraju nosio upravo njega). Samo je kaciga morala biti potpuno prepravljena - na nju su ugrađeni senzori tlaka kako bi njezin mehanizam u slučaju naglog pada tlaka odmah spustio nepropusan i proziran vizir.

Svemirsko odijelo SK-1 Mihail Ščerbakov (CC BY-SA 2.0) Mihail Ščerbakov (CC BY-SA 2.0)

Ovo je svemirsko odijelo bilo vrsta zaštitnog odijela za hitne slučajeve i spašavanje, koje su kozmonauti odijevali za lansiranje i ponovni ulazak. Ono je služilo kao podrška koja je kopirala sve sustave za održavanje života - za slučaj da dođe do kvara na svemirskom brodu ili da se kozmonaut mora katapultirati. Prva svemirska odijela su rađena po mjeri odabranih kozmonauta, Gagarina i dvojice u stanju pripravnosti. Primjerice, u slučaju gubitka tlaka u kabini, svemirska bi odijela pružala podršku kozmonautima pet sati. Zanimljivo je da su čak i prva svemirska odijela imala sustav za prikupljanje otpada, pa ih kozmonauti nisu morali skidati kada bi začuli zov prirode.

Sputnik Sputnik

Sovjetski Savez je u međuvremenu shvatio da širenje operacija u svemiru neće biti ograničeno na unutrašnjost svemirske letjelice i da je potreban sasvim novi tip svemirskog odijela - ono koje je autonomno, prikladno za svemirsku šetnju i sposobno obavljati funkcije miniverzije svemirskog broda. Prvo svemirsko odijelo ove vrste bilo je Berkut.

Što kozmonauti nose u svemirsku šetnju

Svemirsko odijelo Berkut Andrej Lobanov (CC BY-SA 3.0) Andrej Lobanov (CC BY-SA 3.0)

Za razliku od SK-1, svemirsko odijelo Berkut je imalo i drugo hermetičko kućište i torbu s cilindrima s kisikom. I ono se pravilo po mjeri, međutim, nije bilo baš pokretno. Kada je Aleksej Leonov izveo svoj povijesni prvi izlazak iz svemirske letjelice, njegovo je svemirsko odijelo zbog razlike u tlaku praktički izgubilo gipkost te je nabreklo do te mjere da se rukav produljio, a rukavice djelomično skliznule s ruku. Da bi se vratio u svemirski brod, kozmonaut je bio prisiljen sniziti tlak kisika unutar odijela, uz rizik od dekompresije. Osim toga, njegovo je svemirsko odijelo čak i prije izlaska u svemir iznutra bilo potpuno mokro od znoja i kondenzacije - toplinska regulacija tada nije postojala.

Leonov u svemirskom odijelu Berkut Sputnik Sputnik

Sovjetski su kozmonauti u međuvremenu također planirali let na Mjesec te su upravo za takvu misiju dizajnirali odijelo Krečet. Bilo je to polukruto svemirsko odijelo s otvorom na leđima poput vrata - kozmonaut ga nije oblačio poput jedinice za mobilnost izvan letjelice (eng. EMU), dizajnirane za misiju Apollo-16, nego se morao doslovno popeti u njega. Svemirsko odijelo je imalo poseban sustav kabela koji je omogućavao kozmonautu da zatvori otvor za sobom. Iako Krečet nikada nije stigao na Mjesec, njegov se dizajn koristio za buduće modele odijela za kretanje izvan letjelice.

Svemirsko odijelo Krečet Henristosch (CC BY-SA 2.0) Henristosch (CC BY-SA 2.0)

Nakon Berkuta, stigla je nova generacija svemirskih odijela u obliku Jastreba. Ovo je odijelo također bilo namijenjeno za svemirske šetnje i bilo je vrlo slično Berkutu, a koristilo se na novoj svemirskoj letjelici Sojuz, koja je svoj prvi let izvela 1967. Međutim, Jastreb je samo jednom iskorišten u praksi.

Svemirsko odijelo Jastreb Vladimir Pesnja/Sputnik Vladimir Pesnja/Sputnik

Činjenica je bila da je Sovjetski Savez još neko vrijeme na orbitalnu stanicu slao kozmonaute bez zaštitnih odijela za hitne slučajeve i spašavanje. SK-1 se prestao koristiti 1964. godine, Jastreb nije bio pogodan za lansiranje i ponovni ulazak, a dizajn svemirskih brodova Sojuz u to vrijeme nije bio predviđen za posadu u svemirskim odijelima. To je 1971. godine neizbježno dovelo do tragedije. Kabina Sojuza se po povratku na Zemlju raspala i sva su tri kozmonauza, od kojih nijedan nije nosio svemirsko odijelo, poginula. Postalo je jasno da su hitna spasilačka odijela potrebna te je počeo hitan razvoj Sokola. Od 1973. do danas kozmonauti koji u svemir odlaze u letjelicama Sojuz uvijek koriste odijela Sokol.

Odijelo za putovanje u orbitu

Svemirsko odijelo Sokol Petr Kadlec (CC BY-SA 3.0) Petr Kadlec (CC BY-SA 3.0)

Sve verzije svemirskog odijela Sokol imale su stroge zahtjeve u pogledu pokretljivosti i snage - primjerice, regulator tlaka je premješten na prsa, tako da je kozmonaut uvijek mogao lako smanjiti tlak i poboljšati pokretljivost. Kaciga Sokola bila je izrađena od metala (nešto na što su ruski dizajneri još uvijek ponosni, jer smatraju da se nova plastična kaciga SpaceX-a, proizvedena na 3D pisaču, po snazi ne može usporediti s metalnom). Brojne trake i kabeli svemirskog odijela dizajnirani su da bi se osiguralo da se u slučaju gubitka tlaka odijelo ne nadme, rukav ne proširi, a vršci prstiju ne izgube kontakt s vršcima rukavica (kao što se dogodilo u Leonovljevom slučaju sa svemirskim odijelom Berkut).

Sergej Savostjanov/Sputnik Sergej Savostjanov/Sputnik

Što se tiče Jastreba, koji je za izlazak u otvoreni svemir korišten samo jednom, i on je zamijenjen poboljšanim modelom - svemirskim odijelom Orlan.

Svemirsko odijelo teško 115 kg!

Svemirsko odijelo Orlan V. Kiselev/Sputnik V. Kiselev/Sputnik

Orlan je najmasivnije i najimpresivnije od svih ruskih svemirskih odijela koja trenutno postoje. Njezin je glavni zadatak zaštititi kozmonaute od mikrometeorita i zračenja tijekom izlaska u otvoreni svemir. Orlan je čvrst i višeslojan, ali i vrlo težak - teži oko 115 kilograma! Naravno, ovo odijelo nije dizajnirano za hodanje, jer izvan svemirske stanice kozmonauti obično rade koristeći samo ruke dok lebde pri nultoj gravitaciji. Ipak, čak ni to nije lako.

Roskosmos/Sputnik Roskosmos/Sputnik

Dizajn ovog polukrutog svemirskog odijela zasnovan je na lunarnom odijelu Krečet i zato je njegova stražnja strana poput ruksaka te se otvara poput hladnjaka. Za razliku od Krečeta, svemirska odijela Orlan su univerzalna - rukavi i nogavice mogu se podesiti prema visini. Temperatura unutar svemirskog odijela također se regulira, a kozmonaut prilikom nošenja može biti autonoman i ne mora se oslanjati na drugu opremu na Međunarodnoj svemirskoj stanici do sedam sati.

Orlan je prvi put korišten za izlazak u otvoreni svemir 1977. godine, a njegove se različite verzije i dalje koriste na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

