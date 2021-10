Leteći čamci: Evolucija sovjetskih i ruskih hidroaviona

Russia Beyond Hrvatska

M-1 - prvi model

Arhivska fotografija Arhivska fotografija

Rusko Carstvo koristilo je hidroavione strane proizvodnje sve do 1913. godine. Te je godine kapetan Daniil Aleksandrov razbio svoj francuski hidroavion "Donnet-Lévêque" i zamolio konstruktora aviona Dmitrija Grigoroviča da ga popravi. Konstruktor je proučio tehnologiju, a zatim napravio prvi ruski hidroavion pod nazivom M-1. Konstrukcija mu je bila drvena, a krila presvučena lanenim platnom. Raspon krila bio je 14 metara, a dužina aviona oko 8 metara. Mogao je razviti brzinu od oko 90 km/h i imao je mjesta za dvije osobe. Napravljen je samo jedan primjerak aviona M-1.

M-5 - najbolji u ranoj fazi

Arhivska fotografija Arhivska fotografija

Tijekom naredne dvije godine Grigorovič je projektirao još tri modela hidroaviona, a 1915. godine je sve to svoje iskustvo iskoristio za projektiranje "letećeg čamca" M-5. Njegov drveni okvir od jasena bio je pokriven šperpločom. Letjelica je izgledala vrlo krhko, no mogla se spustiti na vodu i poletjeti s vode kada su valovi visoki pola metra. Avion je razvijao brzinu od 105 km/h, imao je dva mjesta i otprilike iste gabarite kao M-1. M-5 je proizveden u najvećoj seriji primjeraka napravljenoj u ranoj fazi. Pravio se do 1923. godine. Ukupno je izbačeno 300 ovih letjelica.

M-11 - prvi lovački hidroavion

Arhivska fotografija Arhivska fotografija

Prvi lovac-amfibija pod nazivom M-11 bio je napravljen 1916. godine. Bio je teži od prethodnih aviona, jer je pokriven željeznim pločama debljine 4-6 milimetara. Imao je jednog pilota i mitraljez na nosu. Ovaj hidroavion bio je dugačak oko 8 metara, a krila su mu bila uska, s rasponom manjim od 9 metara. Mogao je razviti brzinu od 130 km/h. I pored toga što motor nije imao dovoljnu snagu, ovaj je model ipak postao serijski. Napravljen je ukupno 61 avion M-11.

MBR-2 - izviđački avion

Arhivska fotografija Arhivska fotografija

Hidroavion MBR-2 bio je prvi projekt konstruktora Girgorija Berijeva napravljen 1932. godine. Berijev ga je najprije htio napraviti od aluminija, ali su mu iskusni konstruktori objasnili da u zemlji nema dovoljno te rude tako da je u konačnoj varijanti ipak iskoristio drvo. Avion je bio dugačak 13,5 metara, imao je raspon krila 19 metara i razvijao brzinu od 215-235 km/h. Poslije prvog leta probni pilot je vrlo visoko ocijenio ovu letjelicu. Avion je 1933. godine uvršten u arsenal Sovjetskog ratnog zrakoplovstva. Napravljeno je oko 1300 aviona MBR-2, uključujući i pojedine modifikacije za civilnu upotrebu.

R-1 - prvi mlazni hidroavion

Stvaranje prvog sovjetskog mlaznog hidroaviona bila je ideja Berijevljevog biroa koju je podržao vojni vrh. Projektiranje je trajalo četiri godine i 1951. je napravljen prvi eksperimentalni primjerak pod nazivom R-1, ali je njega još trebalo doraditi. Bio je u potpunosti od metala, s rasponom krila od 20 metara i istom tolikom dužinom. Imao je dva motora i razvijao je brzinu od 800 km/h. R-1 je imao top, tročlanu posadu i mogao je nositi bombe. Zbog mnogih problema s proizvodnjom pretvoren je u leteći laboratorij.

Be-6 – dvomotorni hidroavion velikog doleta

Be-6 u Kijevskom muzeju avijacije. Mihail Fetisov (CC BY 3.0) Mihail Fetisov (CC BY 3.0)

Be-6 je bio višenamjenski vojni hidroavion. Mogao se koristiti za opažanje na velikim udaljenostima, za bacanje bombi, transport 40 vojnika itd. Njegov prvi let izveden je 1948. godine. Be-6 je bio naoružan topovima. Ova letjelica bila je dugačka 23 metra i imala raspon krila 33 metra. Mogla je polijetati s vode i spuštati se kada su valovi visoki metar i pol, i razvijala je brzinu od 416 km/h. Napravljena su ukupno 123 primjerka aviona Be-6. Pojedine primjerke koristile su čak i jedinice na Arktiku.

Be-8 - s podvodnim krilima

Višenamjenski avion-amfibija Be-8 Sputnik Sputnik

Hidroavion Be-8 napravljen 1948. godine razlikovao se od svih drugih po tome što je umjesto običnih plovaka imao podvodna krila. Zahvaljujući njima mogao je lakše poletjeti. Avion Be-8 je projektiran za prijevoz putnika i vezu. Bio je dugačak 13 metara, imao raspon krila 19 metara i primao 6 putnika. Mogao je razviti maksimalnu brzinu od svega 265 km/h, jer su podvodna krila, kako se ispostavilo, sprečavala ubrzanje. Zbog toga su napravljena samo dva primjerka Be-8.

Be-10 - prvi serijski mlazni avion

Berijev i njegov biro su zahvaljujući problemima s R-1 stekli dovoljno iskustva da bi kasnije napravili uspješan serijski hidromlazni motor. Tako je 1955. godine nastao torpedonosni bombarder pod nazivom Be-10. Grupa konstruktora projektirala ga je u najstrožoj tajnosti tako da čak ni drugi zaposleni u birou nisu za to znali. Konačna verzija Be-10 bila je dugačka 31,5 metara. Razmak krila mu je bio 27 metara i imao je sidro. Ovaj avion je postavio mnoštvo rekorda. Na primjer, bio je najbrži hidroavion koji je ikada dostigao brzinu od 912 km/h.

Be-12 - koristi se još uvijek

Berijev Be-12 Ruske mornarice Dmitrij Pičugin Dmitrij Pičugin

Be-12 je projektiran kao protubrodski hidroavion. Svoj prvi let izveo je 1960. godine. Nažalost, godinu dana kasnije jedan od njegovih probnih letova završio je tragično zbog greške člana posade. Poslije katastrofe projekt aviona doživio je nekoliko izmjena i dobio naziv "Čajka" ("Galeb"). Be-12 ima raspon krila 30 metara i isto toliko je dugačak. Može razviti maksimalnu brzinu od 540 km/h. Pomoću ovog modela postavljeno je 46 rekorda. On je također doživio niz modifikacija, između ostalih i za civilnu upotrebu, a neki od njih se još uvijek koriste.

A-40 - najveći hidroavion

Polijetanje s vode amfibijskog aviona A -40 "Albatros" Roman Denisov/Sputnik Roman Denisov/Sputnik

Najveći hidroavion u povijesti bio je A-40, poznat kao "Albatros". Svoj prvi let izveo je 1986. godine. A-40 je napravljen za različite namjene. Na primjer, mogao je nositi 6,5 tona mina i protubrodskih raketa. Posada je imala osam članova. Raspon krila ovog aviona bio je 42 metra, a dužina 44 metra. Mogao je razviti maksimalnu brzinu od 800 km/h. Raspad SSSR-a spriječio je da se ovaj projekt završi, i danas inženjeri s vremena na vrijeme izražavaju želju da ga obnove.

Be-2500 - supertežak, nerealiziran

Krajem 1980-ih projektiran je Be-2500 koji je trebao biti najveći i najteži hidroavion u povijesti. Pretpostavljalo se da će biti dugačak 115 metara i da će imati raspon krila 125 metara, a maksimalnu poletnu masu 2500 tona. I pored velike mase Be-2500 je bio projektiran da razvija brzinu od 770 km/h. Trebao je prevoziti teret i vojnike, vršiti izviđanje novih nalazišta, pa čak i dostavljati svemirske brodove u gornje slojeve atmosfere. Nažalost, projekt još nije završen.

Be-200 – suvremeni civilni hidroavion

Ruski avion-amtfibija Be-200 ČS Tangaroškog avijacijskog znanstveno-tehničkog kompleksa "Berijev" Marina Lisceva/TASS Marina Lisceva/TASS

Be-200 je napravljen na bazi modela A-40, ali sa znatnim poboljšanjima. Prvi let izveden je 1998. godine. Ovo je civilni višenamjenski avion. On može prevoziti teret i putnike, patrolirati iznad određenog teritorija i gasiti požare. Na primjer, u ljetnim mjesecima često se koristi za borbu protiv šumskih požara u Jakutiji. Dugačak je 32 metra i ima raspon krila oko 33 metra. Razvija maksimalnu brzinu od 600 km/h. Još uvijek se proizvode novi hidroavioni Be-200 s različitim modifikacijama.