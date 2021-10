Ruska ekipa koja je snimila prvi film u svemiru vratila se na Zemlju (FOTOGRAFIJE)

Poklopac kapsule se otvara i spasioci i zemaljsko osoblje pomažu glumici Juliji Peresild da izađe iz nje. Kraj nje sjedi dobro raspoloženi redatelj Klim Šippenko. Liječnici mu mjere puls i krvni tlak. Nedaleko od njega, kozmonaut Oleg Novicki prolazi istu proceduru. I dok je Novickom to treći povratak na Zemlju, Peresil i Šippenko prvi su put bili u svemiru. Štoviše, oni su bili prva glumica i prvi redatelj na svijetu koji su otišli u Zemljinu orbitu. Ekipa prvog na svijetu igranog filma djelomično snimljenog na Međunarodnoj svemirskoj stanici vratila se na Zemlju 17. listopada 2021. godine, nakon dvanaest dana provedenih u svemiru.

"Danas sam u pomalo tužnom raspoloženju. Dvanaest se dana činilo puno, no kad je sve završilo, nisam se htjela vratiti kući", rekla je Peresild.

Peresild i Šippenko otišli su u svemir 5. listopada zajedno s kozmonautom Antonom Škaplerovim, nakon četiri mjeseca obuke. Snimali su igrani film "Vizov" ("Izazov"), zajednički projekt Roskosmosa, Prvog kanala i filmske tvrtke '"Yello, Black and White". "Izazov" je priča o liječnici koja mora odletjeti u orbitu kako bi spasila kozmonauta.

17. listopada ekipa filma oprostila se od osoblja Međunarodne svemirske stanice i zatvorila poklopac na svojoj letjelici nešto iza ponoći. "Sojuz" MS-18 odvojio se od stanice u 04:14 po moskovskom vremenu. U 07:35 sletna kapsula dodirnula je tlo u Kazahstanu, 148 kilometara od grada Žezkazgana.

Posadu su dočekali spasioci, zajedno s izvršnim direktorom Roskosmosa Dmitrijem Rogozinom i generalnim direktorom Prvog kanala Konstantinom Ernstom.

Rogozin je rekao da je slijetanje prošlo odlično i da se posada dobro osjeća. Napomenuo je i da kapsula nije sletjela na bok, kako se ponekad događa prilikom slijetanja. Odmah nakon liječničkog pregleda, članovima posade poslužen je sok od breze, na molbu Novitskog.

"Ludo smo sretni što smo uspjeli", rekao je Klim Šippenko. "Bilo je kao na vlaku smrti. Plazma, sve gori... Zapravo smo se jako dobro zabavili. Kad je padobran izbačen, počeo se tresti, no svejedno smo se osjećali kao da smo na vlaku smrti u zabavnom parku."

Julija Peresild također je bila puna živopisnih dojmova po pitanju slijetanja.

"Kad se padobran otvorio, kapsula se jako zavrtila! Plus sva ta preopterećenja. I prije smo ih doživljavali, ali sada je bilo malo drugačije. Jedna je stvar kad sve osjetite na simulatorima, no ipak je drugačije kada se to događa u stvarnom životu, shvatite da se sve to događa vama. Vidite da kapsula u kojoj letite gori", rekla je glumica.

Prema njezinim riječima, isprva se nakon leta nije osjećala dobro.

"Kao da tijelo zapravo ne razumije što se dogodilo. Poput suprotnosti bestežinskom stanju. Dok se u bestežinskom stanju osjećate kao pahulja, ovdje je sve jako teško, glava je jako teška, ruke, noge, sve se pomalo vrti", ispričala je glumica u intervjuu za RT.

Ekipa je tijekom leta morala snimiti 35-40 minuta materijala. Generalni direktor Prvog kanala Konstantin Ernst rekao je da je posada ispunila 120% plana snimanja i da je snimka ispala vrlo filmična.

Peresild je pak rekla da je snimanje bilo zahtjevno - Klim Šippenko morao je biti i snimatelj, i redatelj, i član rasvjetne ekipe, dok je Julija preuzela uloge šminkerice i kostimografkinje. Priznala je i da članovi filmske ekipe gotovo da nisu spavali u 12 dana snimanja, jer su se bojali pogoršanja u sljedećim danima te da neće imati dovoljno vremena da snime materijal.

"Sve je bilo rubno: činilo se da ne ide dalje, ali uz dodatni smo trud sve uspjeli", rekla je glumica.

Nakon povijesnog leta, Peresild je zajedno s glumcem Vladimirom Maškovom, koji je također uključen u film, ostavila natpis na trupu kapsule. Julija je napisala: "Hvala!", a Maškov: "Hura!"

Sada Peresild, Šippenko i Novicki prolaze prvu fazu rehabilitacije u Zvjezdanom gradu. Za Novickog će rehabilitacija trajati tri tjedna, a zatim će biti poslan u sanatorij, jer se kozmonaut vratio na Zemlju nakon 191 dana u svemiru. Za ostatak posade rehabilitacija će trajati oko tjedan dana.