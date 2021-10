Tko je Julija Peresild, glumica iz prve svemirske "filmske posade" na svijetu?

Peresild igra kardiokirurga Ženju koja ima mjesec dana da se pripremi za let na MSS i tamo operira srce kozmonautu. Glumica je praktički prošla isti put kao njena filmska junakinja.

"Gore, dolje, lijevo, desno", glasile su instrukcije siradnika Centra za kontrolu leta u trenutku kada se svemirski brod "Sojuz MS-19" približio ruskom segmentu MSS-a. "Napravite kao što ste učili, sve će biti u redu", govorio je jednoličnim glasom.



Međutim trenutak spajanja sa stanicom pratila je prilična nervoza. Zbog otkazivanja sustava brod nije mogao obaviti posao u automatskom režimu pa je probni kozmonaut, Anton Škapler morao brod spojiti ručno. U tome mu je pomagala 37-godišnja glumica Julija Peresild koja prije samo tri mjeseca sa svemirom nije imala nikakve veze.

Ona je kao članica prve svemirske "filmske posade" ikada odabrana za ovaj let zajedno s redateljem Klimom Šipenkom kako bi snimili prvi igrani film na svijetu, koji se zaista odvija u svemiru. Julija je na MSS stigla 5. listopada i u svemiru se našla prije kolege glumca Toma Cruisea, koji je imao isti naum.

"Još uvijek mi se čini kao da se nisam probudila", rekla je Peresild kada je stigla na MSS. "Teško je povjerovati da je sve postalo stvarnost".



U filmu "Izazov" ona igra glavnu žensku ulogu, kardiokirurga Ženju koja ima mjesec dana da se pripremi za let na MSS i tamo operira srce kozmonautu. Glumica je praktički prošla isti put kao njena filmska junakinja. Julija Peresild je jedna od danas najangažiranijih glumica u ruskoj kinematografiji, mada svojevremeno, kako je sama govorila, nitko iz njenog bliskog okruženja nije ozbiljno vjerovao u to da će ostvariti želju da postane glumica, da ne govorimo o letu u svemir.

"Mama me je jako voljela i vjerovala da imam nekog talenta, ali uvijek mi je govorila, bolje da postaneš ravnatelj škole, kakva glumica", otkrila je Peresild u jednom intervjuu.



Peresild je rođena i odrasla u Pskovu malom gradu na sjeverozapadu Rusije, na granici s Estonijom i Latvijom. Oduvijek je sanjala da ode iz rodnog grada. "Pucnjava, alkoholičari, tuče, narkomani. Sve sam to vidjela. U gradskoj diskoteci su jednostavno mogli uzeti plinski pištolj i početi pucati. Mogli ste ga kupiti na kiosku, zajedno s "Bountyjem". Mi smo tu na granici, to je pogranični grad", govorila je glumica o osamdesetim i devedesetim godinama prošlog stoljeća.



I Julija je odlučila pobjeći u Moskvu. Spakirala je stvari i rekla da se ide "prošetati" prijestolnicom, a zapravo otišla na prijamni ispit na kazališnu akademiju. Iako nikada ranije u svom životu nije gledala ni jednu predstavu u teatru. U početku je morala spavati na stanici, u sobi za majku i dijete.

Budući da je primljena relativno brzo počela se pojavljivati u televizijskim serijama, pretežno u sporednim ulogama, a potom pronašla i "svog" filmskog redatelja Alekseja Učitelja (redatelj "Matilde", filma o ljubavnici Nikolaja Drugog koji je podigao veliku prašinu) s kojim ima dvije kćeri.

Uspon u karijeri započela je s filmom ovog redatelja "Zarobljenik", 2008. godine, a dvije godine kasnije odigrala ulogu u Učiteljevoj drami "Kraj" za koju je dobila brojna priznanja.



Smatra da je najbolju ulogu ostvarila u ratnoj drami "Bitka za Sevastopolj", snimljenoj 2015. godine, igrajući legendarnu snajperistkinju Crvene armije, Ljudmilu Pavličenko koja nije promašivala neprijateljske vojnike u Drugom svjetskom ratu.

Prije početka snimanja morala je proći pravu vojnu obuku. "Bilo je i pucanja i modrica na ramenu, ozbiljnih podljeva. A najkompliciranije je naučiti da ne trepćeš dok ispaljuješ hitac, jer snajperisti ne trepću. Inače može biti kobno i koštati života. Oni godinama razvijaju tu vještinu".

Julija Peresild vrlo često glumi u kazalištu, a već nekoliko godina pokrovitelj je i suosnivač fonda za pomoć djeci oboljeloj od cerebralne paralize "Galčonok" (čavka). Njena popularnost vrtoglavo raste, odigrala je više od 70 uloga na platnu, a stručni časopisi uvrstili su je u deset najboljih glumica do 35 godina.



Slovi za glumicu iz kruga glavne državne televizije u zemlji, Prvog kanala. Peresild redovno dobija glavne uloge u najpopularnijim serijama i velikim patriotskim hitovima. Istovremeno i dalje igra u autorskim filmovima, a posljednje takvo ostvarenje bilo je "Petrovi u gripu", Kirila Serebrenjikova, premijerno prikazano ove godine na festvalu u Cannesu.

Međutim, za let u svemir nije bilo dovoljno to što je poznata, već se morala izboriti u jakoj konkurenciji od 3000 kandidatkinja raznih profesija, pilota, psihologa, znanstvenica. Budući da je prošla medicinske i druge selekcije, uslijedila su tri mjeseca svemirske obuke koja je obuhvaćala testiranja na centrifugi i još puno toga. Morala je biti spremna i za slučaj da kapsula s posadom sleti negdje u divljinu, a ne na zadano mjesto i naučiti preživjeti i za let u uvjetima bestežinskog stanja.

"Obuka... lansiranje... spuštanje... u skafanderima... pod maskama... sutra četiri do šest sati s gas maskom bez pauze... analiza leta najiskusnijih kozmonauta.... tisuće nepoznatih riječi... i noć za obradu informacija... ponovno iščitavanje dokumentacije... analiza grešaka kako se ne bi ponavljale", tako je glumica opisivala dane uoči leta na svojoj stranici na Instagramu.

Peresild je peta Ruskinja u svemiru od kada se obavljaju letovi s ljudskom posadom i prva na MSS poslije 2015. godine. O sebi govori kao o osobi čiji je cijeli život sazdan od prevazilaženja. To je za nju, kako kaže ključna motivacija. Što bi se narodski reklo voli "udarati kontru".

"Čim mi kažu "ne možeš ti to", e baš onda mogu", iskrena je Julija.