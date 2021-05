Tesla u Rusiji i zavjeti Ciolkovskog: Elon Musk ruskoj mladeži rekao kako vidi društvo budućnosti

Russia Beyond Hrvatska

Global Look Press/Keystone Press Agency

Direktor kompanija SpaceX i Tesla Elon Musk sudjelovao je putem videoveze u ruskom maratonu "Novo znanje". Američkom poduzetniku riječ je dao glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

Odgovarajući na pitanje o budućnosti čovječanstva, Musk se našalio da on upravo stvara budućnost. Prema njegovim riječima, teško je predvidjeti daleku budućnost, ali je očigledno da nas očekuje napredak u tehnologijama, uključujući svemirske.

"Ponekad se znam našaliti. I kada me pitaju: 'Da vi niste izvanzemaljac?', kažem: 'Zar to nije očigledno?'" – objasnio je Musk, podsjetivši da se on bavi najnaprednijim svemirskim tehnologijama.

Elon Musk je prokomentirao i funkciju Međunarodne svemirske stanice. Po njegovom mišljenju, ona ima važan zadatak, ali treba nadići njene mogućnosti. "Sljedeći logičan korak bit će stvaranje baze na Mjesecu, grada na Marsu", smatra Musk. On je dopunio odgovor citatom ruskog znanstvenika Konstantina Ciolkovskog: "Zemlja je kolijevka čovječanstva, ali ne može se vječno živeti u kolijevci."

"Budite optimistični. Borite se za tu divnu budućnost", pozvao je on mlade slušatelje.

Govoreći o više "zemaljskim" planovima, Musk je priopćio da razmatra mogućnost izgradnje u Rusiji tvornice za sklapanje električnih automobila. "Mislim da ćemo uskoro biti prisutni i u Rusiji, da će Tesla biti u Rusiji", rekao je poduzetnik.