Avioni MiG-15, nekadašnji čuvari neba Varšavskog pakta (FOTO + VIDEO)

Smatra se da je MiG-15 bio najproizvođeniji mlazni avion u povijesti. Nalazio se u službi mnogih lovačkih eskadrila tzv. Sporazuma o prijateljstvu, suradnji i međusobnoj pomoći. Pod licencom se proizvodio i u Čehoslovačkoj kao A-102, S-102 i dvosjed CS-12, a u Poljskoj kao LIM-1.

Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika

MiG-15, prvi mlazni lovac koji je za SSSR projektirao Konstruktorski biro Mikojan-Gurevič. TASS TASS

Prve jedinice ušle su u operativnu službu 1949. godine, a krajem pedesetih godina prošlog stoljeća nad Sjevernom Korejom pojavili su se avioni MiG-15 s ruskim pilotima, čija je snaga iznenadila i zaprepastila Amerikance. Avioni MiG-15 Sovjetskog Saveza (i njihovih saveznika iz Varšavskog pakta) u više su navrata presreli i oborili avione zračnih snaga NATO-a, koji su izvodili izviđanja u blizini ili unutar njihovog teritorija.

Narodna Socijalistička Republika Albanija

MiG-15bis Albanskog ratnog zrakoplovstva Javna domena Javna domena

Iako su se povukli iz saveza 1968. godine, Albanci su imali priliku koristiti MiG-15 u obrani svojih granica. Ukupan broj korištenih primjeraka teško je utvrditi; postoje izvještaji se da je nabavljeno između pedeset i osamdeset jednosjeda MiG-15, zajedno s dvostruko manje dvosjeda trenažera, od kojih neki potječu iz Kine. Iako je MiG-15 brzo prestao biti prvolinijski avion, njegov relativno jednostavni dizajn ostao je u uporabi u Albaniji do 2000. godine.

Njemačka Demokratska Republika

MiG-15 u Vojno-povijesnom muzeju na aerodromu Berlin-Gatow Javna domena Javna domena

Istočna Njemačka dobila je 1956. svoj prvi mlazni lovac MiG-15 i dvosjed trenažer MiG-15UTI. Lovci MiG-15 ostat će u službi do sredine 1960-ih (101 lovac MiG-15bis ušao je u službu i ovaj se model koristio do oko 1965.), dok se verzija za obuku koristila do 1984. (26 trenažera MiG -15UTI koristilo se od 1956. do 1984.).

Narodna Republika Bugarska

Početkom pedesetih godina Bugarske zračne snage dobile su 12 aviona MiG-15, 24 MiG-15bis i 30 MiG-15UTI. 1960. godine u Bugarsku je stiglo 12 lovaca MiG-15Рbis.

Javna domena Javna domena

U nesretnom incidentu 1955. godine, dva bugarska aviona MiG-15 oborila su izraelski putnički avion L-149, koji je narušio bugarski zračni prostor. Izraelski piloti ignorirali su upozorenja i čak su se pokušali odvojiti od ophodnje, a bugarska je vlada naredila obaranje aviona. Srušio se u blizini grada Petriča. Poginulo je sedam članova posade i 51 putnik, uključujući troje djece.

Čehoslovačka Socijalistička Republika

Javna domena Javna domena

Čehoslovačka je 1955. postala jedna od osnivačica Varšavskog pakta. Čehoslovačko ratno zrakoplovstvo tada je bilo opremljeno sovjetskim zrakoplovima i slijedilo je njihove doktrine i taktike. Precizno pilotirajući avionom MiG-15bis, pilot Jaroslav Sramek oborio je F-84 Thunderjet koji je ušao u čehoslovački zračni prostor, izbacivši svog pilota na sigurno.

Inače su se različiti modeli aviona MiG-15 proizvodili u Čehoslovačkoj pod licencom i pod oznakama S-102, S-103 i CS-102.

Narodna Republika Mađarska

Javna domena Javna domena

Prema specijaliziranoj stranici Eastern Order of Battle, mađarski avioni MiG-15bis (kodifikacija NATO-a: Fagot-B) i MiG-15UTI bili su u službi do 1970-ih, sa svojom srebrnom shemom, sve dok nisu obojeni u kamuflažu od dvije ili tri boje.

Narodna Republika Poljska

Proizveden 1949. godine u Sovjetskom Savezu, ovaj je MIG-15 br. 0234, danas spomenik, jedan od prvih pet takvih zrakoplova koji su u Poljsku stigli 19. srpnja 1951. godine. Javna domena Javna domena

Poljska je proizvodila MiG-15. Između 1952.i 1954. u tvornici zrakoplova Mielec proizvedeno je 227 primjeraka pod nazivom Lim-1 (poljska kratica za "Licencirani lovac 1"). Istodobno je u Rzeszowu započeta proizvodnja licenciranih motora RD-45F, nazvanih Lis-1 ("Licencirani motor-1). Avioni Lim-1 služili su u Poljskom ratnom zrakoplovstvu zajedno s 60 čehoslovačkih i nekoliko sovjetskih aviona MiG-15.

U ovom je čuvenom lovcu poručnik Franciszek Jarecki 1953. prebjegao na danski otok Bornholm, omogućivši na taj način NATO-u da temeljito prouči sovjetsku letjelicu.

Poljska je također proizvodila verziju za obuku MiG-15 (MiG-15 UTI), koja je dobila oznaku SB Lim-2.

