Što sve možemo očekivati od ruskog amfibijskog jurišnog broda budućnosti

Procjene su da će ovaj modularni amfibijski jurišni brod biti u stanju nositi i do 50 različitih borbenih i transportnih letjelica (višenamjenski borbeni avioni i vojno-transportni helikopteri). Očekuje se da će plovilo biti zasićeno različitim robotiziranim multifunkcionalnim sustavima, kojima će upravljati napredni oblici umjetne inteligencije.

U ožujku 2021. Rusija je započela izgradnju svog novog amfibijskog jurišnog broda nazvanog "Varan". To je ustvari nosač aviona, koji se odlikuje visokim stupnjem automatizacije i mogućnosti upotrebe robotiziranih sustava. On je u stanju nositi do 24 višenamjenska borbena aviona, šest helikoptera i oko 20 bespilotnih letjelica.

"U okviru zrakoplovne udarne grupe 'Varan' planirano je da se nađu mornaričke/palubne verzije višenamjenskih lovaca MiG-29K i njihove modifikacije, kao i sljedeće generacije perspektivnih borbenih aviona s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem", izjavila je informativna služba kompanije koja radi na ovom projektu.

Razvojni inženjeri koji rade na projektu "Varan" istaknuli su da će na brod biti implementiratni "napredni robotizirani sustavi, koji će biti integrieani u jedinstveni borbeni kontrolno-informacijski sustav". U ovom trenutku nisu poznati detalji o eventualnoj primjeni umjetne inteligencije, koji će zasigurno biti važan segment prilikom hardverskog unapređenja ovih sustava.

Deplasman ovog broda iznosit će oko 45 tisuća tona. Njegova će dužina dostizati četvrt kilometra, a širina brodskog korita 65 metara. Maksimalni gaz će iznositi 9 metara. Brod će biti u stanju ostvariti maksimalnu brzinu od 26 nautičkih milja, što je ekvivalenta 50 km/h.

Osnovne karakteristike broda

"Glavna karakteristika broda leži u njegovoj modularnosti. Na temelju bazičnog projekta možete kreirati nekoliko vrsta kapitalnih površinskih plovila različite namjene, kao što su nosač aviona, brod-amfibija, transportni ili bolnički brod, pa čak i specijalizirani brod za podršku u Arktičkoj zoni", kaže Dmitrij Litovkin, glavni urednik ruskog časopisa "Nezavisna vojna revija".

To omogućava ruskim inženjerima da ne samo vojsci, nego i globalnim nautičkim korporacijama predlože komercijalni brod sposoban za transport plina i naftnih sirovina širom planeta, uključujući i Sjeverni morski put.

"Cijena broda, kao i njegova sofisticiranost primjenom elemenata umjetne inteligencije i robotiziranih komponenti, i dalje se čuvaju u tajnosti. Ove specifične karakteristike vjerojatno će biti otkrivene kada se brod pridruži ruskoj floti. Očekuje se da će se to dogoditi prije završetka ovog desetljeća", ističe stručnjak.

Inozemni konkurenti

"U ovom trenutku ovaj brod nema direktnog rivala, jer nijedna od brojnih projektanskih kompanija za izgradnju brodova širom svijeta još nije osmislila sličnu modularnu koncepciju koja bi svojim korisnicima omogućila brzu prenamjenu broda na bazi njegove osnovne platforme", primjećuje Artur Šaihudinov, vojni analitičar ruske novinske agencije TASS.

Kada se pogleda ukupan deplasman broda, "Varan" je tu sličan američkom amfibijskom brodu klase "America". U ovom trenutku američka ratna mornarica ima dva operativna broda ove klase – "America" i "Tripoli"; još jedan brod ove klase "Bougainville" nalazi se u fazi izgradnje.

Ove amfibijske jurišne brodove odlikuje kolosalna cijena po jednoj izgrađenoj jedinici, koja dostiže 3,3-3,4 milijarde američkih dolara.