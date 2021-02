Nobelovac prokomentirao učinkovitost cjepiva "Sputnik V"

Russia Beyond Hrvatska

Učinkovitost ruskog cjepiva protiv koronavirusa "Sputnik V" djeluje vrlo ohrabrujuće, a u slučaju mutacije virusa neće biti problem da proizvođač prilagodi preparat novom stanju. Takvo mišljenje je u razgovoru s dopisnikom agencije TASS u četvrtak iznio dobitnik Nobelove nagrade iz fiziologije i medicine, australijski virolog Peter Doherty.

"Učinkovitost [cjepiva 'Sputnik V'] veća je od 90%, što je izvanredno, a uz to Rusija ima višedesetljetno iskustvo u stvaranju kvalitetnih cjepiva. Strategija primjene dva adenovirusna vektora ima smisla, a ona je, koliko shvaćam, iskorištena u 'Sputniku'. Naravno, ako se virus znatno izmijeni uslijed mutacije – a po svemu sudeći, on je sada u procesu transformacije – [tvorci cjepiva] morat će malo 'popraviti' preparat, ali to neće biti teško", rekao je Doherty.

Virolog je također istaknuo da su i kompanije Janssen i AstraZeneca u stvaranju svojih cjepiva koristile strategiju primjene dva adenovirusna vektora.

Peter Charles Doherty je australijski znanstvenik, virolog i imunolog. On je 1996. godine dobio Nobelovu nagradu iz fiziologije i medicine za otkrića u oblasti čovjekovog imunološkog sustava, vezanih za sposobnost tog sustava da otkriva stanice koje je napao virus.