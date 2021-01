Kako u Rusiji napreduje cijepljenje protiv koronavirusa

"Prije ili kasnije svi će se zaraziti, a cjepivo ima manje nuspojava i rizika od samog koronavirusa", kaže Dmitrij Lušnjikov, direktor za odnose s javnošću ruske društvene mreže VKontakte, objašnjavajući svoju odluku da se cijepi.

Kada je sredinom prosinca došao u svoju lokalnu kliniku po prvu dozu cjepiva (Sputnik V primjenjuje se u dvije doze), osim njega su tamo bile još samo dvije osobe. Međutim, kad je tri tjedna kasnije došao u istu kliniku da bi primio drugu dozu, tamo je zatekao red, kaže.

"U klinici su me uzeli za ruku, odveli svim potrebnim stručnjacima i temeljito provjerili moje stanje. Svi koji su imali simptome prehlade ili gripe poslani su kroz drugi ulaz na drugi kat, tako da se oni koji su se došli cijepiti nisu susreli s njima", prisjeća se Lušnjikov.

Tako je započelo cijepljenje u Moskvi u prosincu 2020. Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao ga je na sastanku s ministrima kao "cijepljenje velikih razmjera" i rekao da bi od 18. siječnja 2021. trebalo započeti masovno cijepljenje.

"Želim da pripremite odgovarajuću infrastrukturu. Hvala bogu, naše cjepivo ne zahtijeva neke posebne uvjete prilikom transporta, kao što je temperatura od -50 ili -70. Kod nas je sve mnogo jednostavnije i učinkovitije", rekao je Putin.

Cijepljenje protiv koronavirusa u Moskvi Sergej Savostjanov/TASS Sergej Savostjanov/TASS

Dosad je, prema stranici gradonačelnika Moskve, cijepljenje protiv koronavirusa u prijestolnici bilo otvoreno za osobe starije od 60 godina, one s kroničnim bolestima, studente starije od 18 godina, kao i one čiji rad uključuje interakciju s velikim brojem ljudi: zaposlenike bolnica, škola, općinskih socijalnih službi, hotela, restorana, frizerskih salona, banaka, crkava i kina. Na popisu su bili i novinari.

U Sankt-Peterburgu su vrijedili slični kriteriji, iako se prioritet davao liječnicima, socijalnim radnicima i osobama s kroničnim bolestima. U Moskovskoj oblasti cijepljenje je bilo otvoreno za sve starije od 18 godina kod kojih nema potencijalnih komplikacija, dok se u drugim regijama prioritet davao liječnicima i socijalnim radnicima. U svim je državnim klinikama cijepljenje protiv koronavirusa besplatno.

Cijepljenje je dostupno i u privatnim klinikama u Moskvi: na primjer, lanac klinika Medsi nudi cijepljenje ljudima koji su službeni rezidenti Moskve. Obavezni liječnički pregled prije cijepljenja košta 1850 rubalja, no samo cjepivo je besplatno. Uz to, cjepivo je dostupno u još 15 privatnih klinika, a sporazumi o budućim zalihama potpisani su s još 34 medicinske ustanove, rekla je 14. siječnja 2021. Anastasija Rakova, zamjenica gradonačelnika Moskve, zadužena za društveni razvoj.

Nuspojave

Za sada cjepivo ne mogu primiti mlađi od 18 godina koji imaju akutne respiratorne virusne infekcije, trudnice, dojilje, kao ni oni čija su kronična stanja u akutnoj fazi te oni koji su sudjelovali u kliničkom ispitivanju cjepiva protiv koronavirusa, kako ne bi došlo do iskrivljavanja rezultata.

"Prvu sam dozu primio u prosincu. Prvog sam se dana osjećao pospano, a navečer sam imao osjećaj kao da ću se razboliti. <...> Druge me večeri rame (gdje sam primio cjepivo) počelo boljeti te sam dobio glavobolju, no nisam imao vrućicu. <...> Cijelu noć nisam mogao ležati na ruci gdje sam primio cjepivo, jer me boljela. Od trećeg dana nadalje svi simptomi su nestali", opisao je nuspojave Dmitrij Lušnjikov u objavi na Facebooku.

Sergej Savostjanov/TASS Sergej Savostjanov/TASS

Nakon druge doze Lušnjikov nije mogao spavati cijelu noć, bilo mu je naizmjenično vruće i hladno, a sljedeći se dan osjećao pospano i boljelo ga je rame, nakon čega su sve nuspojave nestale.

Dmitrij Pesterev, zaposlenik jedne neprofitne organizacije u Moskvi, izvijestio je o mnogo ozbiljnijim nuspojavama nakon primanja prve doze cjepiva.

"Dva sam dana imao temperaturu od 39 stupnjeva, boljelo me cijelo tijelo, počele su me boljeti stare sportske ozljede. Osjećao sam bolove u cijelom tijelu, bilo mi je hladno i užasno me boljela glava. Zatim je sve to odjednom nestalo. Nadam se da se to neće ponoviti s drugom dozom", rekao je Pesterev za Russia Beyond.

Moskva, Rusija, 14. siječnja 2021. Ljudi čekaju primanje cjepiva protiv koronavirusa u centru za cijepljenje dijagnostičke poliklinike br. 121. Anton Novoderežkin/TASS Anton Novoderežkin/TASS

Aleksander Kostjukov, direktor komunikacija, također je primio cjepivo - rekao je da nije osjetio nikakve nuspojave.

"Prije Nove godine moj je termin otkazan nekoliko puta jer nisu mogli okupiti pet pacijenata - cjepivo dolazi u zaleđenoj ampuli koja sadrži pet doza, pa se odmrzava samo kad ima dovoljno ljudi. Sad ima više ljudi koji se žele cijepiti, sa mnom su bili uglavnom umirovljenici", rekao je Kostjukov.

"Poticaji" i "bonusi" za cijepljenje

Na jesen, s početkom drugog vala koronavirusa, Moskovljanima starijim od 65 godina, studentima starijim od 18 godina, kao i osobama s kroničnim stanjima, blokirane su putne karte, pa više nisu mogli koristiti javni prijevoz besplatno ili po sniženim cijenama, nego samo po punoj cijeni. 29. prosinca 2020. gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin najavio je da će svi građani moći ponovno uživati u svojim pogodnostima ako se cijepe protiv koronavirusa.

U Sahalinskoj oblasti će oni koji se cijepe protiv koronavirusa dobiti značku koja će im omogućiti da na javnim mjestima ne nose maske za lice, izvijestila je RIA Novosti, pozivajući se na službu za medije lokalnog guvernera Valerija Limarenka.

Pa ipak, samo se 38 posto Rusa planira cijepiti, od čega 93 posto onih u dobi od 45 i više godina, pokazuju rezultati ankete VCIOM-a, provedene 23. prosinca 2020.

"Otprilike se 52 posto [ispitanika] ne želi cijepiti. Među mladim Rusima, u dobnoj skupini od 25 do 34 godine, ta je brojka još veća (70 posto)", navodi se u sažetku rezultata. Većina onih koji se protive cijepljenju kao razlog navode strah i nepovjerenje, kao i činjenicu da cjepivo nije dovoljno proučeno i da je razvijeno prebrzo.

Nadalje, Reuters je krajem prošle godine izvijestio da su državni službenici i zaposlenici javnog sektora i komunalnih službi u Rusiji prisiljeni cijepiti se pod prijetnjom otkaza. Russia Beyond razgovarao je s nekoliko zaposlenika različitih komunalnih službi u Moskvi. Jedan zaposlenik u Mosvodokanalu, komunalnom vodovodnom poduzeću, požalio se na pritisak uprave da se cijepi.

“Sve se to događalo između rujna i prosinca. Prvo su nam nudili novac, zatim slobodne dane, a onda su počeli spominjati razne previde s naše strane, govoreći: 'Mislite li da nećemo moći pronaći razlog da vas smijenimo?'", kaže naš izvor iz Mosvodokanala, koji je htio ostati anoniman.

Djelatnici dispečerske službe "Mosvodokanal" u Pleteškovskoj ulici u Moskvi Ilja Pitaljev/Sputnik Ilja Pitaljev/Sputnik

Krajem prosinca 2020. novinarka Anna Šafran objavila je audiozapis sa šefom Mosvodokanala, potvrđujući te navode. Prema našem izvoru, nakon toga su prijetnje prestale, no apeli na cijepljenje su se nastavili.

“Na primjer, danas, 14. siječnja, imam slobodan dan, no već sam imao pet telefonskih poziva s posla. Kad sam se javio, naširoko su mi objasnili koliko je važno cijepiti se, koliko je to dobro i sigurno. Također, rekli su mi da neću morati raditi krvne pretrage da bih potvrdio broj protutijela i da će se cjepivo primati na našem radnom mjestu, a ne u klinici. Ne vjerujem u to", rekao je zaposlenik Mosvodokanala.

Izvještaje o prijetnjama otkazom i apelima uprave potvrdio je za Russia Beyond djelatnik jedne moskovske komunalne službe (koji je zatražio da se ime organizacije i njihov identitet ne objavljuju javno).

"Prijetili su mi otkazom i već sam razmišljao o tome da se požalim tužiteljstvu, no onda sam se zarazio koronavirusom. Još nije jasno što će se dalje događati. Uslijedilo je zatišje nakon novogodišnjih praznika, a ja sam jednostavno imao 'sreće' da sam se razbolio", rekao je izvor.

Sputnik Lite i testiranje kineskog cjepiva

Sputnik V nije jedino cjepivo koje se priprema za masovno korištenje. 11. siječnja 2021. Ministarstvo zdravstva Rusije izdalo je dozvolu Centru Gamaleja za početak kliničkih ispitivanja cjepiva Sputnik Lite. Ovo je prva komponenta Sputnika V, koja nudi imunitet u razdoblju od tri do četiri mjeseca i ima učinkovitost od oko 85 posto, rekao je Aleksandar Gincburg, direktor Centra Gamaleja. Njegova bi uporaba omogućila cijepljenje desetaka milijuna ljudi odjednom, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Učinkovitost dvokomponentnog cjepiva iznosi 93 posto i stvara imunitet protiv virusa u razdoblju od tri godine.

Ad5-nCoV, kandidat za cjepivo protiv koronavirusa, koji su zajedno razvili kineska biofarmaceutska tvrtka CanSino Biologics Inc i tim predvođen kineskim vojnim stručnjacima za zarazne bolesti Reuters Reuters

Uz to, Rusija je jesenas sudjelovala u kliničkim ispitivanjima kineskog cjepiva Ad5-nCov, koje je također pokazalo visoku učinkovitost, izvještava RG, pozivajući se na farmaceutsku tvrtku Petrovax, koja je provodila ispitivanja. Jedna od sudionica, Anastasija Uglik, urednica časopisa Harper's Bazaar Russia, svoje je iskustvo opisala na Facebooku.

"Nuspojave su potpuno jednake onima koje su iskusili oni (ne svi) koji su cijepljeni Sputnikom V: vrućica dan i pol, bolovi, slabost, umor, lagano oticanje i bol cijepljene ruke. <...> Glavna razlika je u tome što je cjepivo jednofazno, odnosno prima se samo jedna injekcija”, napisala je Uglik na Facebooku.

Međutim, još nije jasno hoće li kinesko cjepivo biti registrirano u Rusiji.

“U teoriji možemo, naravno, dobiti uvozna cjepiva protiv koronavirusa. No ona ovdje mogu postati dostupna tek nakon što budu registrirana", rekla je Alla Samojlova, voditeljica Roszdravnadzora, za novinsku agenciju TASS na marginama foruma Gajdar 14. siječnja 2021.

Statistika i planovi za opskrbu cjepivom

Do 14. siječnja 2021. broj cijepljenih ljudi u Moskvi dosegnuo je 140 000, a 22 000-24 000 ljudi čekalo je primanje prve doze, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin za TV kanal Rossija 24.

Dostava cjepiva protiv koronavirusa u gradsku polikliniku br. 2 Sergej Kiselev/Moscow Agency Sergej Kiselev/Moscow Agency

Točan broj ljudi u Rusiji koji su cijepljeni protiv novog koronavirusa nije poznat.

U Sankt-Peterburgu taj broj iznosi samo 17 000 ljudi,

u Moskovskoj oblasti gotovo 21 000 ljudi,

u Krasnodarskom kraju 9800 ljudi,

u Samarskoj oblasti i Baškortostanu po oko 6000 ljudi,

u 33 druge regije brojevi variraju od 1000 do 5000.

U preostalim je regijama broj cijepljenih ispod 1000.

Zamjenica premijera Tatjana Golikova rekla je da su vladine agencije spremne povećati opseg cijepljenja.

"Prije kraja siječnja bit će isporučeno oko 2 100 000 doza cjepiva (u regije) i morat ćemo znatno pojačati kampanju cijepljenja", rekla je.