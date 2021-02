7 pitanja o "Sputniku V", prvom ruskom cjepivu protiv koronavirusa

PROČITAJTE I: Kako u Rusiji napreduje cijepljenje protiv koronavirusa?



1. Kako se u Rusiji provodi kampanja cijepljenja?

Cijepljenje je u Rusiji besplatno i provodi se cjepivom Centra Gamaleja "Sputnik V". Ljudi se u svim ruskim regijama mogu prijaviti za cijepljenje putem internetske stranice za državne administrativne usluge Gosuslugi ili putem telefona. U Moskvi također možete primiti injekciju ne samo u klinikama, nego i u trgovačkim centrima, po principu "tko prvi – njegovo" – samo s putovnicom.

Zanimljivo je da je krajem prosinca 2020. proizvođač "Sputnika V" na društvenim mrežama pokrenuo videokampanju na engleskom jeziku sa sloganom "V is for Victory" (hrv. "P kao pobjeda").

Prema direktorici Rospotrebnadzora (ruske službe za zaštitu potrošačkih prava) Anni Popovoj, do jeseni 2021. bit će cijepljeno 60% stanovništva zemlje (od 144 milijuna stanovnika Rusije). Stručnjaci kažu da su ove procjene realne ako se ljudi budu spremni cijepiti: "Glavno je da ljudi shvate potrebu za cijepljenjem", rekla je Larisa Popovič, ravnateljica Instituta za zdravstvenu ekonomiju.

2. Ima li dovoljno doza?

Prema čelniku Ministarstva industrije i trgovine Denisu Manturovu, Rusija je već proizvela 6,5 milijuna doza "Sputnika V", a do kraja ožujka 2021. proizvest će još oko 33 milijuna doza. "Poslat ćemo 2,1 milijun doza u ruske regije do kraja siječnja, još 5,7 milijuna doza u veljači i gotovo 9 milijuna doza u ožujku", rekao je.

U međuvremenu su neke regije, uključujući, na primjer, Permsku, Lenjingradsku i Volgogradsku oblast, prijavile manjak cjepiva. Vlasti kažu da je deficit posljedica ogromnog teritorija Rusije i činjenice da proizvodnja lijeka još nije dostigla puni kapacitet. Stručnjaci također primjećuju da u regijama nema dovoljno medicinskog osoblja.

Najveća dostupnost cjepiva je u Moskvi, Moskovskoj oblasti, na Sahalinu, u Neneckom autonomnom okrugu i na Čukotki (zanimljivo je da su posljednje tri među najudaljenijim regijama u Rusiji i daleko od Moskve).

3. Koliko se Rusa želi cijepiti?

Prema novinskoj agenciji TASS, na dan 29. siječnja 2021. godine već su dva milijuna ljudi primila cjepivo, međutim točan broj ljudi po regijama još nije objavljen. Također, nije jasno uključuje li ova brojka strane državljane koji borave u Rusiji.

Regionalni dužnosnici navode sljedeće brojeve: 300 000 cijepljenja u Moskvi od 12 milijuna stanovnika do 31. siječnja 2021., 50 000 cijepljenja u Moskovskoj oblasti od 7,6 milijuna ljudi do 25. siječnja, 62 000 cijepljenja u Sankt-Peterburgu od 5 milijuna ljudi do 30. siječnja.

U međuvremenu, ankete VCIOM-a i Levada Centra pokazuju da se samo 38% Rusa želi cijepiti, pri čemu većina to želi uraditi cjepivom ruske proizvodnje. Cijepljenje uglavnom žele građani u dobi od 55 i više godina, dok većina Rusa mlađih od 34 godine ne želi primiti cjepivo.

Razlozi odbijanja uključuju želju da se pričeka kraj ispitivanja, strah od nuspojava ili jednostavno poricanje učinkovitosti bilo kojeg cjepiva. Stručnjaci također vjeruju da ljudi nemaju motivaciju, jer će i dalje morati nositi maske i pridržavati se drugih ograničenja čak i nakon što prime cjepivo.

4. Je li se Vladimir Putin cijepio?

Ne još, no rekao je da to planira učiniti. Sredinom prosinca 2020. godine ruski je predsjednik rekao da cjepivo nije primio zbog svoje dobi. U to je vrijeme cijepljenje bilo dozvoljeno samo osobama u dobi od 18 do 60 godina, a Putin ima 68 godina. Sada je "Sputnik V" odobren i za osobe starije od 60 godina. Prema Putinovom glasnogovorniku Dmitriju Peskovu, predsjednik će sve obavijestiti o svom cijepljenju.

5. Gdje se točno proizvodi "Sputnik V"?

Trenutno se cjepivo "Sputnik V" proizvodi u šest pogona u Rusiji, koji se nalaze u Moskvi, Vladimirskoj oblasti i Sankt-Peterburgu. Uskoro se planira otvaranje sedmog pogona u Jaroslavlju. U prosincu 2020. objavljeno je da se "Sputnik V" proizvodi i u Indiji (pet pogona), Južnoj Koreji (jedan pogon), Brazilu (jedan pogon) i Kini (tri pogona) za izvoznu potražnju.

Krajem siječnja 2021. započela je i proizvodnja ruskog cjepiva u Kazahstanu - međutim, samo za lokalnu upotrebu.

6. Koje druge zemlje koriste "Sputnik V"?

Više od 40 zemalja pokazalo je interes za rusko cjepivo, naručivši već 1,2 milijarde doza. Izvozna cijena manja je od 10 dolara po dozi, što je upola manje od cijene Pfizerovog i Sinopharmovog cjepiva i 2,5 puta jeftinije od Moderninog.

U međuvremenu je "Sputnik V", osim Rusije, službeno registriran u 16 zemalja. To su:

Bjelorusija Argentina Bolivija Srbija Alžir Palestina Venezuela Paragvaj Turkmenistan Ujedinjeni Arapski Emirati Mađarska Pakistan Iran Kazahstan Tunis Gvineja

Prva strana država koja je počela koristiti cjepivo "Sputnik V" bila je Bjelorusija: njezine su vlasti potpisale ugovor za 170 000 doza. Tamo se cijepljenje trenutno provodi samo među medicinskim radnicima.

Druga zemlja bila je Argentina: krajem prosinca 2020. dogovorila je kupnju 10 milijuna doza. Predsjednik Alberto Fernandez i potpredsjednica Cristina Kirchner tvrde da su već cijepljeni.

Treća zemlja bit će Bolivija: zemlja bi trebala primiti 5,2 milijuna doza cjepiva do kraja svibnja. Vodstvo zemlje također je najavilo spremnost da se cijepi "Sputnikom V".

Srbija je u međuvremenu naručila 6,5 milijuna doza od različitih proizvođača, uključujući 2 milijuna doza "Sputnika V". Prema srpskom ministarstvu zdravstva, 40% građana radije bi se cijepilo ruskim cjepivom, 28% Pfizerovim, dok ostali kažu da nemaju nikakve preferencije.

U Kazahstanu je masovno cijepljenje započelo 1. veljače 2021.

7. Koje nuspojave ima "Sputnik V"?

Do sada nisu registrirane ozbiljne nuspojave. Najčešće ljudi osjećaju simptome slične prehladi: vrućicu, slabost, glavobolju u trajanju od nekoliko dana. Prema Ministarstvu zdravstva Argentine, nuspojave su zabilježene samo je kod 1% cijepljenih: vrućica, glavobolja, kožna reakcija oko područja uboda.

Među službenim kontraindikacijama za cijepljenje su moždani udar, tuberkuloza, hepatitis B i C, sifilis, kao i HIV. Ministarstvo zdravstva Rusije navodi da bi cijepljenje moglo biti rizično za onkološke bolesnike, jer nije provedeno dovoljno ispitivanja.