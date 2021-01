U Moskvi se testiraju leteća taksi vozila (FOTO, VIDEO)

Russia Beyond Hrvatska

U siječnju ove godine ruska kompanija Hoversurf koja se bavi proizvodnjom bespilotnih letjelica počela je s testiranjem letećeg taksija Hover, bespilotnih dronova koji mogu zračnim putem dostavljati putnike i teret, piše časopis "Popular Mechanics".

Zračni taksi je dron veličine 5 x 1,6 metara, što po dimenzijama odgovara klasičnom automobilu, piše novinska agencija TASS pozivajući se na službu za odnose s javnošću moskovskog Odjela za poduzetništvo i inovativni razvoj. Auto može uzletjeti na visinu od 150 metara i savladati udaljenost do sto kilometara tokom jednog leta. Za letjelicu nije potrebno graditi specijalne uzletno-slijetne staze. Dron može sletjeti na parking za obične automobile, na njemu manevrira i uđe u garažu. U automobil staju dva čovjeka, može ponijeti do 300 kilograma, te dostiže brzinu do 200 kilometara na sat.

Testiranja drona odvijaju se u zatvorenoj areni sportskog kompleksa "Lužnjiki". Zasada se na prototipu testira režim leta Lift & Cruise prilikom kojega su za polijetanje, slijetanje i horizontalni let odgovorne različite grupe motora, kao i sustav rada padobrana u izvanrednim slučajevima kada je neophodno da se spasi posada i sam dron.

Razvoj letećeg taksi-drona započeo je izumitelj i poslovnjak Aleksandar Atamanov, osnivač kompanije Hoversurf 2018. godine. Osim letećeg taksija Hoversurf postoji leteći motocikl koji je Atamanov predstavio 2016. godine.

Maksimalno vrijeme leta motocikla iznosi 40 minuta, a maksimalna brzina je 96 kilometara na sat. Poslije javnog testiranja letjelice na konferenciji Startup Village u "Skolkovu“ kompanija je dobila 3,5 tisuće narudžbi. Zasada motocikli se prodaju na komad, a za njihovo sklapanje je potrebno oko mjesec dana, rekao je Atamanov u intervjuu za vc.ru 2019. godine.

Taksi Hover ima više šansi za serijsku proizvodnju tvrdi Atamanov u intervjuu za "Popular Mechanics". Prema njegovim riječima do proljeća ove godine vlada Moskve izgradit će u Skolkovu novu platformu pokrivenu 5G mrežom za testiranje dronova. Ona će omogućiti unaprijeđenje sustava upravljanja zasnovanog na umjetnoj inteligenciji. Sustav formira maršrute, upravlja aparatom i prati sigurnost leta.

Kompanija će, kako Hoversurf planira, započeti proizvodnju prvih serijskih modela letećih taksija tekuće godine, međutim, u tvrtki se nadaju da bi vozila mogla ući u masovniju upotrebu u razdoblju od 2023. do 2025. godine, kada će se u Rusiji pojaviti 5G mreža i biti donesen zakon koji dozvoljava letove takvih dronova na teritoriju zemlje.