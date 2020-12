Pet intrigantnih robota osmišljenih u Rusiji

Russia Beyond Hrvatska

1. Roboti za dezinfekciju i mjerenje temperature

Kompanija Promobot iz uralskog grada Perma stvorila je nekoliko robota koji su tijekom pandemije postali vrlo aktualni. To su stanice za mjerenje temperature na daljinu, robot za dezinfekciju, kao i robot kozultant za medicinske ustanove koji može mjeriti temperaturu i druge parametre tijela.

Promobot Termokontrolj autonomni je terminal za beskontaktno mjerenje temperture na frekventnim mjestima. Mjerenje traje najviše pet sekundi s točnošću od 0,2 °C. A robot za dezinfekciju Škorpion podsjeća na omanji tenk. Njime se upravlja daljinski i pomoću ultrazvučnih senzora i sustava GPS/GLONAS. Može savladavati prepreke, stepenice i rubnike. Opremljen je rezervoarom s tekućinom za dezinfekciju i uređajem za raspršivanje.

2. Dronovi dostavljači

Ruska kompanija Kopter Ekspres Tehnologije razvija bespilotne letjelice, uključujući one za dostavu manjeg tereta koje mijenjaju dostavljače. Recimo, kvadrokopter ove firme, Pelikan Mini, dostavlja pošiljke težine do dva kilograma, pri maksimalnoj brzini od 75 kilometara na sat, na udaljenost do pet kilometara.

3. Agrobot

Agrobot nije samo robot, to je čitav sustav samostalnog upravljanja poljoprivrednom mehanizacijom koji omogućava automatizaciju velikog broja poljskih radova, pospješujući njihovu brzinu i preciznost, a sve to bez potrebe za ljudskim faktorom.

Agrobot kompanije Avrora Robotiks može kultivirati zemlju u dalekim regijama i teškim klimatskim uvjetima, radi noću, po magli i u dimu, a ne smetaju mu ni hladno vrijeme niti padaline.

Ovakvi sustavu omogućavaju vrlo preciznu obradu zemlje, s obzirom na to da robot određuje količinu gnojiva potrebnu pojedinačnim zonama, a ne u globalu.

4. Robot za gašenje požara kod erupcija plina i nafte

Teški hidraulični robot ROIN RTP-M, koji proizvodi kompanija Intehros, namijenjen je za gašenje požara kod erupcija plina i nafte nalik fontanama. Nezgode na bušotinama lako mogu izazvati ekološku katastrofu i biti opasne po život zaposlenih u službama za njihovo otklanjanje.

Za rad RTP-M nije potreban čovjek u zoni opasnosti, a gašenje bušotine moguće je na udaljenosti od 1,5 kilometara. Za ovaj je izum već dobiven patent, a ruska će kompanija uskoro predstaviti robot na bliskoistočnom tržištu.

5. Robot na javnim mjestima

Kiki je interaktivni mobilni robot nove generacije. Robot promoter s lijepim plavim očima, frizurom i ugodnim glasom u stanju je voditi dijalog, razgovarati s klijentima (za to je zadužena specijalna neuronska mreža) i gestikulirati gotovo kao čovjek. Robot ima 17 stupnjeva slobode, širok spektar mimike i gesta, može okretati vrat i tijelo, a osjetljive zone na tijelu reagiraju na dodir.

Glavni zadatak robota je privući pažnju. Osim toga, on može napraviti narudžbu, naplatiti, porazgovarati s klijentom.