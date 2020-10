National Interest prokomentirao moderniziranu rusku fregatu "Maršal Šapošnjikov"

Russia Beyond Hrvatska

The National Interest objavio je da je ruska fregata "Maršal Šapošnjikov", "naoružana do zuba velikim brojem novih raketa". Autori teksta su reagirali na vijesti u ruskim medijima o tome da je "fregata iz vremena hladnog rata 'Maršal Šapošnjikov'" (BPK 543) poslije naoružavanja krstarećim raketama 'Kalibar-NK' i 'Uran' upućena na ispitivanja u Japansko more".