Ruski znanstvenik o ljudima koji se ne mogu zaraziti koronavirusom

Russia Beyond Hrvatska

Zamir Usmanov/Global Look Press

Direktor Znanstvenog instituta za epidemiologiju i mikrobiologiju u Sankt-Peterburgu, ruski akademik Areg Totoljan skreće pažnju na činjenicu da se neke osobe ne mogu zaraziti s COVID-19. Znanstvenici su do takvog zaključka došli nakon detaljnog ispitivanja stanja liječnika koji su mjesecima radili sa zaraženim osobama.



"Postoje osobe kojima SARS-CoV-2 ne može ništa", rekao je Totoljan. "Oni su bili u kontaktu sa stotinama pacijenata, ali nemaju ni antitijela."



Ruski znanstvenik kaže da istraživanje ovog fenomena može pomoći da se pronađe univerzalno sredstvo za borbu protiv koronavirusa, koje neće biti ni skupo kao cjepivo, niti će biti potrebno toliko vremena za njegovu izradu.



Još jedan zagonetka je u tome što neke osobe koja su preležale Covid-19 nemaju antitijela. "Takvih je više nego što smo očekivali", kaže Totoljan.



Inače, on smatra da će najesen Rusi imati posla s težim oboljenjem i savjetuje im da se psihološki pripreme za to.