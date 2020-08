Stručnjak objasnio kako djeluje rusko cjepivo protiv COVID-19

To je za televizijski kanal "Rosija 24" izjavio direktor Nacionalnog istraživačkog centra "Gamaleja", Aleksandar Gincburg.



Prema njegovim riječima, čestice pomoću kojih se cijepi organizam, napravljene su na bazi adenovirusa i nisu žive.



"Žive su one čestice, oni objekti koji mogu proizvesti sebi slične. Ove čestice se ne mogu razmnožavati. Zato nema nikakve osnova strahovati da one mogu nešto loše učiniti našem organizmu", objasnio je ruski stručnjak.



Jedino što su ove čestice u stanju da učiniti, dodao je, to je izazivanje neugodnog osjećaja, jer prilikom ubacivanja stranog antigena počinje djelovati imunološki sustav i neki ljudi dobijaju povišenu temperaturu.



Osim toga, on je istaknuo da će za 1,5 do 2 godine postati jasno hoće li biti potrebno svake godine mijenjati antigeni sastav cjepiva ili će jedno cijepljenje biti dovoljno.



"Voleli bismo da evolucija krene tim putem. Ali, nažalost, ona će djelovati prema svojim zakonima, koji nam još nisu poznati i mi ćemo tek vidjeti rezultate", rekao je.



Centar "Gamaleja" je 1. kolovoza priopćio da su klinička ispitivanja cjepiva završena.



Ministarstvo zdravlja Ruske Fedeeracije je objavilo da će cjepivo biti službeno registrirano 12. kolovoza.

Prvo će se cijepiti medicinski radnici i starije osobe.