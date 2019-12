Mjesečevi dnevnici: Kakav je osjećaj provesti 36 sati bez sna?

Dva mjeseca nakon početka testa izolacije SIRIUS-19 u svibnju 2019. godine za nas je istraživače stiglo vrijeme da "poletimo na Mjesec" - u samom centru Moskve. To je bio i dan kada smo se morali podvrgnuti uskraćivanju sna. Znanstvenici Instituta za biomedicinske probleme Ruske akademije znanosti sa suosjećajnim su nas osmijehom podsjetili na ovaj važan dio eksperimenta.

Smisao uskraćivanja sna je testiranje performansi, raspoloženja i zdravlja posade tijekom 36 sati bez spavanja (broj sati može varirati). Tijekom tih smo sati trebali proći puno testiranja hormona stresa i kognitivnih testova te sudjelovati u drugim istraživanjima koristeći psihofiziološke tehnike.

Dug dan

Jutro je započelo s davanjem uzoraka krvi iz vene i prsta, kao i uzoraka sline i urina, podvrgavanjem EKG testovima, mjerenju krvnog tlaka i pulsa te kognitivnim testovima. Nakon doručka smo vježbali i trčali na pokretnoj traci, što se nastavilo do večere.

Navečer je na red došao zabavni dio. Morali smo staviti nosnu kanilu i oko 12 senzora na glavu, vrat, prsa, noge i prste. Bio je to početak 16-satnog praćenja fizioloških podataka našeg kardiorespiratornog sustava za vrijeme spavanja i u budnom stanju pomoću prijenosnog uređaja SOMNOtouch Resp. Obično postupak započnemo prije spavanja, no toga je dana sve bilo drugačije.

Morali smo ostati budni i provoditi eksperimente dok smo bili pričvršćeni na senzore i žice koje su neprekidno spadale i zapinjale za obližnje predmete. U jednom me trenutku, dok sam prolazila pored ogledala, iznenadio vlastiti odraz - sva sam se zapetljana u žice osjećala kao posjetiteljica s drugog planeta.

U ponoć se na našu stanicu "usidrio" opskrbni brod s hranom, dodatnom opremom i paketima rođaka sa Zemlje. Istovar je trajao nekoliko sati, a zatim su neki od istraživača vozili lažni lunarni rover ili vršili virtualna pristajanja sa svemirskim brodom.

Beskrajni testovi

Bili smo u velikom iskušenju da kratko odrijemamo tijekom rupe u rasporedu (između 4 i 6 sati ujutro). Oduprli smo se tom porivu i zaključili da će nam tjelesna aktivnost pomoći da vrijeme brže prođe. Inženjerka leta Darija Židova i ja smo počele razvrstavati isporučeni teret, slagati sve na police i unositi predmete u bazu podataka. Sve se to odvijalo uz pratnju glazbe i plesa, što nam je pomoglo da ostanemo u odličnom raspoloženju. Kao rezultat toga, vrijeme je proletjelo.

U šest smo sati ujutro započeli s američkim procedurama - monotonim kognitivnim testovima u okviru kojih morate isti gumb pritiskati deset minuta. U nekom trenutku sam zadrijemala. Činilo mi se da sam spavala godinama, no prema satu se radilo o svega dvije sekunde. To se više nije ponovilo, no osjećaj je bio čudan. Test je tijekom čitavog razdoblja uskraćivanja sna ponovljen sedam puta. Odlično testiranje strpljivosti.

Nakon 6 sati ujutro morali smo ponovo dati uzorke krvi, sline i urina. Napokon je došlo vrijeme za naš dugo očekivani doručak. Unatoč činjenici da noću obično ne želite jesti, nakon stalne smo fizičke i mentalne aktivnosti umirali od gladi. Između deset navečer i osam ujutro grickalice nisu dopuštene, jer mogu utjecati na rezultate testa. Tijekom 36 sati nismo smjeli piti pića koja sadrže kofein, pa nismo mogli dočekati sljedeći dan kada nas je na doručku čekala kava!

Nakon toga je program uključivao niz njemačkih procedura tijekom kojih smo na glavu morali staviti EEG kapu s velikom količinom gela, rješavati jednadžbe i reagirati na slatke ili odvratne i okrutne fotografije.

Nakon toga je slijedilo još trčanja. Unatoč činjenici da trening na stazi za trčanje nije bio uključen u moj program aktivnosti, nego su ga morali odrađivati samo zapovjednik, inženjer leta i istraživač br. 1, i ja sam odlučila testirati svoju izdržljivost i vidjeti kako je noć bez sna utjecala na kvalitetu mog trčanja. Nagrada za cijeli eksperiment je bilo tuširanje (u pravilu smo se mogli tuširati samo jednom u deset dana). Na kraju smo svi trčali isto kao i prije.

Još jedan test uskraćivanja sna

Drugi test uskraćivanja sna odvio se početkom četvrtog mjeseca naše izolacije. Ovog puta nije bilo noćne dostave, no opet smo morali nositi nosnu kanilu i 12 senzora koji su pokrivali cijelo tijelo te dati uzorke krvi, urina i sline.

Tijekom ovog su nas uskraćivanja sna znanstvenici željeli nadzirati dok obavljamo monotone zadatke i izazvati reakciju na stres. Psiholozi su pokušali kod nas izazvati reakciju, namjerno se obraćajući svakom članu posade s nekim prigovorom, ukazujući na pogreške i zapušten izgled. No s obzirom na to da se test odvijao tijekom 30. sata bez sna, ništa više nije moglo povrijediti naše osjećaje. Pitanje "Zašto izgledaš tako zapušteno?" nije me ni iznenadilo ni uvrijedilo. Samo sam uz smijeh odgovorila: "Vjerojatno zato što dugo nisam spavala".

Rezultati testiranja

Čovjek je izdržljivo stvorenje i 36 sati bez sna na kraju i nije bilo toliko teško iskušenje. Bilo mi je mnogo teže zadržati sabranost na testu u zvučno izoliranoj izolacijskoj komori za buduće kozmonaute. Kandidat je u njoj morao ostati oko tri i pol dana, posve sam i u potpunoj tišini.

Dok ste unutra, osim činjenice da ne možete spavati, morate obavljati i jednostavne zadatke, koji se uglavnom odnose na kognitivnu psihologiju. Na primjer, morate napisati esej o određenoj temi - nakon čitanja eseja se može procijeniti mentalna stabilnost kandidata.

Kao iskušenje, u sobi je uvijek krevet, no bolje je da niti ne sjednete na njega. Nije vam dopušteno spavati: Čim zatvorite oči, pali se lampica i oglašava prodoran alarm. Psiholozi i liječnici cijelo vrijeme prate vaše ponašanje i na kraju eksperimenta donose presudu.

Mnogi su ambiciozni kandidati u ovoj fazi eliminirani - jer su, primjerice, počeli razgovarati sami sa sobom ili odmicati zamišljene žohare. No nitko od članova posade SIRIUS tijekom naših pokusa nije umislio da vidi žohare ili čuje glasove itd. Tajna uspješne izvedbe tijekom neprospavanih noći krije se u nama.

Šest istraživača koji podržavaju jedni druge te su u svakom trenutku spremni jedni drugima pružiti pomoć, zabaviti jedan drugoga ili jednostavno biti uho za slušanje. Snaga koja vam omogućuje da prebrodite mnogo sati bez sna ili hrane, pod stalnim mentalnim i fizičkim pritiskom, uvijek je bila u nama.