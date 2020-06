Projekt "strogo povjerljivo": Sve što se zna o ruskom bombarderu nove generacije na jednom mjestu

Krajem svibnja se u Rusiji pojavila vijest u kojoj se navodi da je zrakoplovni sektor ruske vojne industrije počeo s izgradnjom eksperimentalnog modela koji nosi ime "Perspektivni zrakoplovni sustav avijacije velikog doleta" ili skr. PAK DA. Jednostavnije rečeno, nova generacija strateških bombardera koja se označava kao PAK DA u stanju je upotrijebiti interkontinentalne rakete zračnog baziranja, bez da napušta teritorij Ruske Federacije.

Pozivajući se na izvore ruskih medija, u tijeku je izrada pilotske kabine letjelice, dok će se cjelokupan eksperimentalni model aviona sklopiti do sredine 2021. godine. Pandemija koronavirusa nema utjecaj na dinamiku realizacije ovog projekta.

Sam projekt "perspektivnog zrakoplovnog sustava avijacije velikog doleta" – PAK DA - realizira se u režimu stroge vojne tajne, tako da ćemo za daljnji opis koristiti izvore koje dozirano daje njegov proizvođač, točnije inženjeri kompanije Tupoljev.

Otkrivene informacije

Sama letjelica će biti izgrađena po shemi "letećeg krila" (bez standardnog repnog dijela i trupa koji razdvaja krila). Kreirana je da dostigne visoku podzvučnu brzinu (oko 1190 km/h). Ova brzina je značajno manja od brzine koju, na primjer, postiže supersonični strateški bombarder Tu-160 "Bijeli labud", koji upravo treba zamijeniti nova generacija strateških bombardera PAK DA.

Strateški bombarder Tu-160 AP AP

"Strateški bombarderi prethodne generacije Tu-160 su stvoreni s ciljem prodora kroz neprijateljski sustav protuzračne obrane. Zahvaljujući svojoj nadzvučnoj brzini i specifičnoj putanji leta koja se dobrim dijelom realizira u stratoferskim uvjetima, oni mogu u priličnoj mjeri zakomplicirati posao neprijateljskim lovcima-presretačima i sustavima protuzračne obrane, izvršiti strateški prodor kroz pokrivenu zonu i baciti ubojni teret na najvažnije zemaljske ciljeve. Kod nove generacije strateških bombardera PAK DA ovakav rizik neće biti potreban. Naime, on će imati sposobnost dalekometnog atomskog udara bez da ulazi u zonu neprijateljske PZO koju predstavljaju raketni sustavi i lovačko-presretačke eksadrile. Dakle, iz zračnog prostora Ruske Federacije", ističe profesor Vadim Kozjulin s Akademije vojnih znanosti.

U ovom se trenutku strateška komponenta ruske avijacije ubrzano oprema novim tipovima krstarećih raketa velikog dometa. To se prije svega odnosi na projektile H-555 i H-101 koji mogu pogoditi ciljeve na daljinama većim od 5 tisuća kilometara. Uvođenjem ovih raketa prestala je potreba za proizvodnjom bombardera ekstremno velikog doleta. Većina stvari se može završiti iz ruskog zračnog prostora, koji je premrežen moćnom obrambenom protuzračnom i proturaketnom grupacijom ruske vojske, koja u ovom slučaju pokriva bombardere prilikom njihove misije.

PAK DA Screenshot Voennij Arsenal/YouTube

Pored toga, ovi projektili se sastoje od korpusa koji takođe ima "steltne" karakteristike, što dodatno povećava postotak uspješnog udara.

Prema riječima profesora Kozjulina, nova generacija ruskih "nevidljivih" strateških bombardera PAK DA bit će u stanju ponijeti do 40 tona različitih ubojnih sredstava. Tu će osim standardnih projektila koji su opremljeni termonuklearnim bojevim glavama mjesta naći i različiti tipovi konvencionalnih bombi i raketa, koji su opremljeni razornim, kumulativnim, kasetnim i ostalim tipovima bojevog punjenja.

Prema rijčima ruskih medija, novi avion će biti u stanju u zraku ostati i do 30 sati (bez dopune goriva) i operirati u temperaturnom opsegu od -60 do + 50 stupnjeva Celzija. Projektirani životni vijek svakog aviona PAK DA neće biti manji od 12 godina, s tim da se s kompletnim paketom servisa on može produžiti i na 21 godinu.