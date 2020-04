U Rusiji se pojavilo prvo terensko vozilo za evakuaciju bolesnika s ugrađenim respiratorom

View this post on Instagram

Конструкторами ООО «ВПК» разработан медицинский вариант снегоболотохода «Ирбис» . Машина предназначена для эвакуации больных в условиях труднопроходимой местности и оказания им врачебной помощи во время движения, для чего оснащена необходимым оборудованием проведения интенсивной терапии, в том числе аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Такие медицинские машины на базе плавающих снегоболотоходов незаменимы в труднодоступных районах, особенно в зимнее время и в пору весенней и осенней распутицы. Медицинский вариант снегоболотохода «Ирбис» готов к серийному производству. #Milindcom#ВПК