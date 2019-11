Mlađi brat ruske grdosije "Šerp": Predstavljeno novo terensko amfibijsko vozilo za 11 osoba (VIDEO)

Russia Beyond Croatia

Kreator poznatog ruskog terenca "Šerp” Aleksej Garagašjan predstavio je u Moskvi svoj novi projekt. Radi se o vozilu za sve terene većih dimenzija AG-20. Vozilo dugo 4 metra s pneumatsko-cirkularnim sustavom za oslanjanje Aleksej je konstruirao sam.



Ovo amfibijsko terensko vozilo dostiže brzinu do 45 kilometara na sat na kopnu i do 6 kilometara na sat na vodi, a može primiti do 11 osoba.

Konstruktor, koji je vozilo projektirao želeći omogućiti ljudima "putovanje bez granica”, nada se da će vozilo ući u serijsku proizvodnju.