Američki znanstvenici hoće oživjeti mamute i naseliti ih u Sibiru

Kako prenose ruski mediji, George Church s Harvarda i njegov tim znanstvenika namjeravaju unijeti dijelove DNK genoma zaleđenih ostataka mamuta u jajne stanice slonice, očekujući da će na taj način stvoriti potpuno novu životinju.

Pokušavamo dobiti slona koji će biti otporan na hladnoću. Mogli bismo mu smanjiti kljove, kako bi smo spriječili krivolov, istaknuo je Church.

Znanstvenici su planirali nastaniti novu životinju u Sibiru. Oni, naime, smatraju da velika nenaseljena područja u Rusiji mogu predstavljati odličan ekosustav za ovog slona s karakteristikama mamuta. Osim toga, po Churchovom mišljenju, novi mamuti doprinijeli bi usporavanju klimatskih promjena, tako što bi nogama utabali snijeg i sprečavali otapanje tla.

Rukovoditelj Pleistocenskog parka u sjeveroistočnoj Jakutiji, Nikita Zimov rekao je da se s nestrpljenjem očekuju rezultate ovog eksperimenta, priznajući da su u cilju borbe protiv klimatskih promjena potrebne tisuće takvih životinja.

U ožujku ove godine timovi ruskih i japanskih znanstvenika uspijeli su oživjeti stanice mamutice Juke koja je naseljavala Jakutiju prije 28 000 godina.

Mamuti koji su se pojavili u pliocenu nastanjivali su Europu, Aziju, Afriku i Sjevernu Ameriku. Dosezali su visinu od 5,5 metara i težinu od 10 do 12 tona. Većina je izumrla prije oko deset tisuća godina u posljednjem ledenom dobu, u starijem driasu, o čemu postoje dvije pretpostavke. Prema prvoj odlučujuću ulogu imali su lovci gornjeg paleolita, a prema drugoj do izumiranja je došlo zbog brze promjene klime prije oko 10 do 12 tisuća godina, kada je nestalo hrane za mamute.