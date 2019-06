Kamera po prvi put ušla u unutrašnjost novog bombardera Tu-22M3M (VIDEO)

Russia Beyond Croatia

Na internetu se pojavio videozapis, na kojem se vidi unutrašnjost novog bombardera velikog doleta Tu-22M3M. Kamera je po prvi put snimila spremnike "velike ptice", a također i spremnike u kojima se nalazi naoružanje, po kojem je ovaj zrakoplov i dobio ime "raketonosac".



Ovi kadrovi su snimljeni u Kazanjskom zrakoplovnom zavodu gdje se i proizvode novi zrakoplovi, - prenosi internet portal Rossijskaja gazeta. Tu se na delu može vidjeti kako se dosadašnja varijanta zrakoplova Tu-22M pretvara u moćnog bombardera nove generacije. Kadrovi iz motogondole gdje se nalaze motori, a u kojoj je moguće uspravno stajati, zatim spremnika kapaciteta 10 tona i odsjeka s naoružanjem pojavili su se u videozaoisu koji je napravila TV "Zvijezda".

Unutar zrakoplova koji je dugačak 42 metra, vidljiv je čitav kompleks senzora požarne signalizacije kojih ima više od 100. Duž unutrašnjih zidova trupa zrakoplova primjetna je mreža raznoraznih instalacijskih cjevovoda. Crveni povezuju sustabe za gašenje požara, dok zeleni upravljaju hidraulikom repnog dijela zrakoplova. Zajedno s njima se vide i kablovi koji služe sa upravljanje mlaznim motorima. Osim velikih spremnika praktički svi pogodni dijelovi trupa zrakoplova su popunjeni gorivom. To ništa nije čudno ako se zna da dva mlazna motora NK-32 (ovi motori se također nalaze na strateškom bombarderu Tu-160) u običnom režimu rada "spale" i do 24 tone kerozina za let od sat vremena. Kada zrakoplov leti u modu dopunskog sagorijevanja goriva ili forsažu, onda se ova potrošnja duplira.



Ukupna zapremina spremnika na zrakoplovu Tu-22M3M iznosi 67 tona goriva. Jedna od ključnih karakteristika moderniziranog bombardera je integracija sustava za dopunu gorivom u zraku. Ovaj sustav je u obliku metalne šipke ugrađen u nos bombardera i nalazi se u neposrednoj blizini stakala kokpita iza kojih se nalaze piloti. S ovakvom tehničkom intervencijom dolet zrakoplova od sada isključivo ovisi od sposobnosti angažirane pilotske posade i tipa borbene misije.



Duboko-modernizirani nadzvučni raketonosac Tu-22M3M prvi put je poletio krajem 2018. godine s aerodroma u gradu Kazanj, Ruska Federacija. Kod njega je realiziran toliko obiman program modernizacije, da se može reći da se radi o potpuno novom zrakoplovu, koji se od svojih prethodnika ne razlikuje jedino po vanjskom dizajnu koji je manje-više ostao isti. Zrakoplov je dobio suavremena sredstva navigacije i veze, novi ciljnički kompleks za navođenje najsuvremenijih tipova zrakoplovnih bombi i raketa (upotreba hiperzvučnih raketa "Kinžal"), kao i kompletno novi elektrosustav.