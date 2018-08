U Kazanju predstavljen novi bombarder Tu-22M3M

Prezentacija duboko modernizirane verzije bombardera-raketonosca velikog doleta Tu-22M3M održana je danas na prostoru Kazanjskog zrakoplovnog zavoda S.P-Gorbunova, prenosi informativni portal TASS.



"Prvi eksperimentalni zrakoplov Tu-22M3M (evidencijski broj RF-94267 prim.autora) kompletiran je u okviru programa masovne modernizacije zrakoplovnih snaga strateškog zrakoplovstva i zrakoplovstva velikog doleta, koji se izvodi pod patronatom PAO "Tupoljev". "Sljedeća etapa podrazumijeva duboku modernizaciju prve grupe bombardera Tu-22M3",- izjavio je za ovu rusku informativnu kuću generalni direktor kompanije "Tupoljev", Aleksandar Konohov.





"Odluku o početku modernizacije ovih zrakoplova donijet će ministarstvo obrane Ruske Federacije koja će zavisiti od rezultata detaljnog programa testiranja. U cjelini, program modernizacije mora odgovoriti na visoke zahtjeve koji se postavljaju pred njega, i koji u svom najvažnijem elementu mora osigurati učinkovitu eksploataciju moderniziranih letjelica za dugi niz godina koji su pred nama",- ističe Konohov. "Konkretno osnovni zadatak bombardera velikog doleta Tu-22M3M je učinkovita borba s udarnim pomorskim borbenim grupama koje predvode nosači zrakoplova. Novi sustav napadno-navigacijskog kompleksa koji će biti integralni dio letjelice omogućit će daleko širu upotrebu moderniziranih i perspektivnih ubojnih sredstava, posebno protubrodskih raketa. Cijeli paket će na kvalitativnoj razini radikalno unaprijediti borbene mogućnosti zrakoplova",- naglašava generalni direktor PAO "Tupoljev", Aleksandar Konohov.





Na moderniziranom raketonoscu primijenjeni su novi motori i elektronska oprema koja je namijenjena strateškom bombarderu Tu-160. Ovim tehničkim zahvatima, operativni dolet zrakoplova je uvećan za čak 50%, dok će njegova posada imati proširen spektar mogućnosti za napade po različitim ciljevima, kao i na planu komunikacije s mobilnim zemaljskim i pomorskim stanicama.



Međutim, najvažnija stvar zbog koje je između ostalog i rađena ova modernizacija je sposobnost primjene najnovije rakete H-32, koja spada u klasu raketa zrak-more. Ova raketa predstavlja duboku modernizaciju rakete H-22, koja je predstavljala osnovno udarno raketno naoružanje zrakoplova T-22M. Nova H-32 je u odnosu na svog prethodnika znatno manja, opremljena je novim tipom motora, a posebno se radilo na povećanju sposobnosti rakete da savlada proturaketnu obranu neprijatelja, koja je ojačana sustavima za protuelektronsku borbu. Uvećan je i njen maksimalni domet, koji sada iznosi 1000 km.





No, to nije sve. Ruski konstruktori intenzivno razmišljaju kako na ovu verziju zrakoplova integrirati najnoviji hiperzvučni raketni kompleks "Kinžal", Naime, ova raketa će po svojim sposobnostima dramatično povećati borbene mogućnosti moderniziranog ruskog bombardera. Zahvaljujući svom operativnom dometu koji će iznositi najmanje 1000 km, vrtoglavoj brzini leta koju dostiže na svojoj trajektoriji (>10 Macha), ova raketa će jednostavno biti neuhvatljiva za protivničke sustave PZO i PRO. Sama raketa će po svojim dimenzijama biti manja od spomenutih raketa H-22 i H-32 tako da se pretpostavlja da će jedan Tu-22M3M moći nositi i do četiri rakete H-47M2 "Kinžal".



U bliskom vremenskom razdoblju, rusko ministarstvo obrane planira modernizirati flotu od 30 zrakoplova Tu-22M3 na standard Tu-22M3M. Svaki zrakoplov će moći nositi 2-3 rakete H-32. Glavni izvođač radova će biti Kazanjska tvornica zrakoplova, koja je upravo specijalizirana za nadzvučne bombardere serija T-22M i Tu-160.





Tu-22M3- je nadzvučni bombarder velikog doleta, koji se može koristiti u različitim tipovima borbenih misija. U svom naoružanju posjeduje širok spektar ubojnog oružja, od kojeg je svakako najopasnija raketna komponenta klase zrak-zemlja i zrak-more. Široka paleta naoružanja mu dozvoljava da se bori protiv velikog broja kopnenih i pomorskih ciljeva na različitim udaljenostima. U naoružanju se nalazi od 1989. godine. Jedan je od najmasovnijih bombardera velikog doleta koji se nalazi u sastavu ruske vojske. Zrakoplovi ovog tipa su primijenjivani i u operaciji ruske vojske u Siriji.