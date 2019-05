U Rostovu započeli proizvodnju 100 moderniziranih udarnih helikoptera Mi-28NM

Russia Beyond Croatia

U Rostovu-na-Donu je započela proizvodnja 100 udarnih helikoptera Mi-28NM. Do 2027. godine svi ovi modernizirani "Noćni lovci" će postati dio ruskog ratnog zrakoplovstva.

"Predsjednik je donio odluku da se do 2027. godine u jedinice ruske vojske isporuči 100 novih helikoptera. Prvi modeli su se već počeli sklapati",- rekao je za TV Zvijezda zamjenik ministra obrane, Aleksej Krivoručko.



Osim toga, postojeća flota borbenih helikoptera vojnog zrakoplovstva će biti opremljena suvremenim radarsko-izviđačkim i protuelektronskim kompleksima zaštite, kao i ubojnim sredstvima povećane učinkovitosti i dometa, - prenosi internet portal Rossijskaja gazeta.



Radi se o novoj protutenkovskoj navođenoj raketi zračnog baziranja "Krizantema-M" s dvokanalnim tipom vođenja. Upotreba ove rakete će osigurati učinkovito neutraliziranje širokog spektra pokretnih i nepokretnih ciljeva na udaljenostima i do 10 000 metara, dok je "Ataka" mogla dobaciti do 6 000 metara.



Treba napomenuti da su nove rakete "Krizantema-M" bila nakačene i na izvoznu verziju "Noćnog lovca" koji je prikazan na međunarodnom sajmu naoružanja i vojne tehnike "Armija-2018".



Međutim, glavna odlika moderniziranog udarnog helikoptera Mi-28NM od prethodne verzije je premještanje radarske stanice kružnog izviđanja na vrh rotora, kao i dupliranje sustava za upravljanje letjelicom (osim pilota ovim helikopterom u posebnim uvjetima može upravljati i kopilot). Uz navedeno, ova verzija helikoptera će moći izvoditi borbene operacije zajedno s bespilotnim letjelicama, uključujući tu i daljinsko upravljanje grupom izviđačkih i udarnih dronova.



Modernizacija je obuhvatila i povećanje pogonske snage kao i čvrstoće i žilavosti lopatica na elisi. Ovo je poboljšalo ukupne letno-tehničke karakteristike letjelice, osiguravajući joj veću učinkovitosti u brdsko-planinskom području i posebno pustinjskim uvjetima. Povećala se vrijednost krstareće brzine letjelice, što joj omogućava bolje manevarske sposobnosti.



U ožujku ove godine se pojavila informacija da je modernizirana varijanta udarnog helikoptera Mi-28NM uspješno prošla testiranje u realnim borbenim uvjetima u Siriji.