Koliko će koštati novi ruski električni automobil Zetta?

Cijena novog ruskog električnog automobila Zetta ovisit će o kapacitetu baterije i tipu pogona, izjavio je generalni direktor istoimene kompanije, Denis Ščurovski. Kako je istaknuo, u osnovnoj verziji s baterijom koja do sljedećeg punjenja može prijeći 200 kilometara i s pogonom na prednje kotače, cijena će se kretati od 450 000 rubalja (oko 45 000 kn).



Kako se očekuje, automobil će se u prodaji pojaviti u prosincu ove godine. Do kraja godine kompanija planira izbaci desetak serijski proizvedenih prototipova ovog vozila.

Kako je Ščurovski rekao "priprema za proizvodnju završena je u obujmu od 70 posto".



"Do kraja godine bi sve trebalo biti spremno, ukoliko ne bude nekih financijskih poteškoća. Za kolovoz je predviđena certifikacija, koja bi trebala biti riješena do rujna ili listopada, a u prosincu je planiran početak prodaje. Bit će to serijski proizvedena vozila. Sva ispitivanja automobila su već obavljena", rekao je generalni direktor.



Iz kompanije ističu da se na ruskom tržištu kompaktnih električnih automobila može prodati do 15 000 ovih vozila, a mogući izvoz iznosio bi oko 10 000 primeraka. Početak izvoznih isporuka planiran je za 2020. - 2021. godinu.



Inače Zetta je kompaktni automobil s troja vrata s pogonom na dva ili sva četiri kotača. Gotovo svi dijelovi, izuzev baterije koja se uvozi iz Kine, domaće su proizvodnje.



Automobili Zetta će se proizvoditi u tri verzije. Osnovna verzija činit će oko 40 % ukupne proizvodnje, a vozila u ovoj varijanti imat će samo prednji pogon. U srednjoj varijanti opreme ostat će isti pogon, s tim što će baterija biti većeg kapaciteta. Na ova vozila otpadat će 30 % proizvodnje, koliko iznosi i udio automobila u luksuznoj opremi s baterijom povećanog kapaciteta.



Kompanija Zetta ima svoje pogone za proizvodnju u centru Toljatija. Projekt je zasnovan na principu startupa, a investitori su privatne osobe. Znanstveno-istraživački rad i razvoj proveden je uz podršku Ministarstva industrije i trgovine, a za pripremu serijske proizvodnje stigla je financijska podrška od Fonda za razvoj monogradova.



U sklopu projekta koji je započet prije tri godine radi se u tri smjera, na elektromotoru, platformi i samom električnom automobilu. Kako je Ščurov precizirao, ukupne investicije iznose oko 450 milijuna rubalja.



Predsjednik Rusije, Vladimir Putin upoznao se s električnim automobilom Zetta prilikom posjeta industrijskom parku Zavoložje u Uljanovsku.