Koncern "Kalašnjikov" predstavio civilni električni automobil bez vrata

Russia Beyond

Električni automobil pod nazivom UV-4 predstavljen je na vojno-tehničkom forumu "Armija-2018" koji se održava u Podmoskovlju.

Vozilo UV-4 teško je 650 kilograma, i ima okvir od zavarenih čeličnih cijevi i plastične panele karoserije, ali nema vrata. Pogoni ga elektromotor snage 68 KS. Može postići brzinu do 80 kilometara na sat. Autonomija kretanja iznosi 150 km. Dužina vozila je 3,4 metra, širina 1,5, a visina 1,7 m.

Prema podacima proizvođača, vozilo zahtijeva minimalno održavanje i pruža veliku udobnost u vožnji. Predstavnici koncerna Kalašnjikov nisu otkrili cijenu ovog električnog vozila. Oni su također prikazali električni motocikl UM-1 (Urban Moto) koji razvija brzinu od sto kilometara na sat, a do sljedećeg punjenja može prijeći 150 km. Težak je između 165 i 245 kilograma i koristi akumultore LiFePO4 i LiPO. Koncern je predstavio i hibridni buggy OV-2 rađen po narudžbi Ministarstva obrane Rusije, koji razvija brzinu do sto kilometara na sat i može prevesti do četiri osobe.