Foto: "Crni morski psi" i drugi ruski helikopteri u borbi

Russia Beyond

Global Look Press

1. Mil Mi-1: Prvi pokušaji

Nikolaj Kuznecov/TASS Nikolaj Kuznecov/TASS

Prvi sovjetski helikopter koji je ušao u serijsku proizvodnju - Mi-1 - brzo je modificiran kako bi mogao nastupati kao vojno sredstvo. Krajem 1950-ih je napravljen laki napadački helikopter Mi-1MU, a bio je opremljen ili nevođenim raketnim zrnima, ili mitraljezima. Mi-1 je korišten u borbama u Kini između Maovih komunističkih snaga i vojske Čang Kai-šeka. Također su ga koristili i Egipćani i Sirijci u borbama protiv izraelske vojske.

2. Mil Mi-6 u šestodnevnom ratu

Pavel Lisicin/Sputnik Pavel Lisicin/Sputnik

Mi-6 je prvobitno krajem 1950-ih dizajniran kao helikopter za prijevoz trupa. Tada je ostvario nekoliko rekorda u kontekstu mase tereta na određenim visinama. Neki helikopteri Mi-6 su bili opremljeni mitraljezom kalibra 12,7 mm. Tijekom Šestodnevnog rata iz 1967. Egipat je izgubio 10 helikoptera Mi-6 od djelovanja Izraelaca, i to dok su bili parkirani na tlu. Tijekom sukoba u Afganistanu osamdesetih godina prošlog stoljeća Mi-6 su uglavnom sudjelovali u transportu streljiva. Bilo je izgubljeno blizu 30 takvih helikoptera.

3. Mil Mi-8: As logistike

Donat Sorokin/TASS Donat Sorokin/TASS

Mi-8 je pravljen kao vojno-logistička letjelica, a sudjelovao je u brojnim vojnim sukobima u proteklih 50 godina, osobito na Bliskom istoku. Vrhunac ovog helikoptera nastupio je tijekom sukoba u Afganistanu 1980-ih. Mi-8 su sudjelovali u svim sukobima na teritoriju bivšeg Sovjetskog Saveza tijekom devedesetih i kasnije.

4. Mil Mi-24: "Krokodil" u Afganistanu

TASS TASS

Mi-24 je bio prvi pravi vojni sovjetski helikopter, a smatra se da je sudjelovao u tridesetak lokalnih vojnih sukoba. Ovo je jedini napadački helikopter koji se također može koristiti i za transport trupa i desantne operacije, a koriste ga vojske 45 zemalja. Postao je dobro poznat tijekom rata u Afganistanu, gdje je dobio nadimak "krokodil" zbog svoje karakteristične siluete. Preko 120 helikoptera tipa Mi-24 je izgubljeno tijekom rata u Afganistanu. Tijekom sukoba u Libanonu 1982. sirijski Mi-24 je uspio oboriti izraelski F-4. Deset godina kasnije, "krokodil" je uspio uništiti gruzijski jurišni zrakoplov Su-25 tijekom rata u Abhaziji.

5. Kamov Ka-50: Zastrašujući "crni morski pas"

Vladimir Sajapin/TASS Vladimir Sajapin/TASS

Kamov Ka-50 "Crni morski pas" je napadački helikopter-jednosjed, s koaksijalnom konfiguracijom dva rotora, što daje moćnu letjelicu. To je ujedno i prvi helikopter u svijetu koji ima izbacivo sjedište za spašavanje pilota. Proizvodio se do 2009., i to u ne više od 20 komada, jer se vojska odlučila za unaprijeđenu varijantu Ka-50: Ka-52 "Aligator". "Crni morski pas" se koristio tijekom Drugog čečenskog rata početkom 2001. Prema izvještajima medija, Ka-50 je iznenadio pilote Mi-24 tijekom njihovih zajedničkih misija jer nisu mogli lako utvrditi položaj "crnih morskih pasa" tijekom borbi zahvaljujući iznimnim manevarskim sposobnostima Kamova.

6. Mil Mi-28N: "Noćni lovac"

Jevgenij Bijatov/Sputnik Jevgenij Bijatov/Sputnik

Najnoviji ruski napadački helikopter koji proizvodi konstruktorski biro Mil je Mi-28N "Noćni lovac". To je dvosjed sposoban za djelovanje u svim klimatskim uvjetima, danju i noću. Godine 2016. su upućeni u Siriju, a tijekom bitke za Palmiru u travnju te godine nekoliko helikoptera Mi-28N je pružalo podršku sirijskim postrojbama koje su sudjelovale u oslobođenju grada.