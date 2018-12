Iako "Aligator" ima veću vatrenu moć i bolje letne karakteristike, "naš Apache" je bolji

Autori teksta napominju da konstrukcija Ka-52 s koaksijalnom elisom helikoptera utječe na njegovu "znatno veću manevarbilnost". Pored toga, "Aligator" posjeduje daleko širu paletu naoružanja, primjerice, protutenkovske navođene rakete "Vihor" i "Ataka", rakete klase zrak-zemlja H-25ML, neupravljiva raketna zrna u kal. 80 mm i automatski top 2A42 u kal. 30 mm. Varijanta helikoptera Ka-52K (radi se o mornaričkoj verziji koja je bazirana na brodovima) u svom naoružanju ima čak i protubrodske rakete H-35 koje mogu pogoditi cilj na daljinama i do 130 km.

Prema riječima američkih stručnjaka, AH-64 može ponijeti do 16 navođenih raketa klase zrak-zemlja AGM-114 Hellfire, lansere u kojima se nalazi do 76 nevođenih raketnih zrna u kal. 70 mm, i automatski top kalibra 30 mm. Međutim, po riječima autora ovog statusa, najnovija modifikacija ovog helikoptera, koja nosi oznaku AH-64E, ima "as u rukavu", s obzirom na to da ima mogućnost razmjenjivati podatke s bespilotnim letjelicama, ali i upravljati njima.

U zaključku teksta autori navode da bez obzira na veću vatrenu moć, bolje letno-tehničke karakteristike i mogućnost katapultiranja posade helikoptera "Aligatora", prednost ima američka verzija AH-64E, koja ima sposobnost aktivno surađivati zajedno s bespilotnim letjelicama.

Ka-52 "Aligator" je ruski udarni helikopter nove generacije. Letjelica je sposobna boriti se sa širokim spektrom kopnenih ciljeva, posebno protiv oklopnih borbenih sredstava neprijatelja. Vrlo je učinkovit i prilikom uništavanja njegove žive sile koja se nalazi u zaklonima ili izvan njih. Zahvaljujući mogućnosti da nosi rakete klase zrak-zrak, ovaj helikopter može obarati i zračne objekte. "Aligator" predstavlja daljnje usavršavanje helikoptera Ka-50 "Crni morski pas". Za razliku od njega, "Aligator" ima dva člana posade.

AH-64 "Apache" je američki udarni helikopter koji je proizveden 80-ih godina prošlog stoljeća. 2014. godine je postao drugi helikopter (iza sovjetskog/ruskog Mi-24) po rasprostranjenosti u oružanim snagama diljem svijeta kada su u pitanju udarni helikopteri.