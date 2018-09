SAD obećao Indiji "mnogo bolje suvremene tehnologije" od S-400

Russia Beyond

Visoki predstavnik Bijele kuće izrazio je spremnost SAD-a da Indiji proda "suvremenije oružje u usporedbi s ruskim", kao i "znatno suvremenije tehnologije", ali je odbio precizirati je li Washington spreman New Delhiju ponuditi pandane protuzračnog raketnog sustava S-400.

Visoki predstavnik Bijele kuće je izjavio da američka administracija s Indijom razmatra pitanje antiruskih sankcija, uvedenih u okviru zakona "O borbi protiv neprijatelja Amerike putem sankcija" (CAATSA), i da nastavlja tražiti načine kako bi ih Indija mogla izbjeći, prenosi RIA Novosti.

Predstavnik američke administracije je objasnio da će Sjedinjene Države ovisno o ovim pregovorima procijeniti mogućnost uvođenja sankcija protiv svojih partnera zbog njihove suradnje s Rusijom u sferi obrane.

On je također izrazio spremnost Amerike da Indiji proda "suvremenije oružje u usporedbi s ruskim" i ponudio je New Delhiju "znatno suvremenije tehnologije". On, međutim, nije želio reći hoće li Washington Indiji ponuditi pandane protuzračnog sustava S-400.

"Ne mogu govoriti konkretno o S-400, no postigli smo značajan napredak u pregovorima s Indijom, koja je naš partner u sferi obrane", izjavio je visoki predstavnik američke administracije.

On je dodao da konačna odluka ovisi o Indiji.

Jučer je službeni predstavnik Pentagona u Aziji Randall Schriver odbio Indiji jamčiti da neće biti kažnjena zbog kupnje oružja od Rusije.

State Department je prošlog tjedna zaprijetio sankcijama svim potencijalnim kupcima ruskog sustava S-400 "Trijumf". Nakon toga je priopćeno da je Rusija za Indiju umanjila konačnu cijenu sustava.