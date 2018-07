Pitanje nije zatvoreno: Indija ne odustaje od projekta lovca pete generacije u suradnji s Rusijom?

Russia Beyond

Global Look Press

New Delhi vjeruje da pitanje zajedničke suradnje s Rusijom kada je u pitanju razvoj lovca pete generacije na bazi ruskog Su-57 (PAK FA) još nije zatvoreno, rekao je visokopozicionirani izvor iz Indije, prenijeli su mediji.

Po pisanju Press Trust of India, između Moskve i New Delhija postoje nesuglasice povodom podjele troškova, kao i po pitanju broja zrakoplova koji trebaju biti napravljeni u okviru projekta, rekao je visokopozicionirani dužnosnik iz Indije. Kako se navodi, Indija smatra da je cijena razvoja i proizvodnje lovaca pete generacije previsoka, ali je spremna nastaviti sudjelovati u projektu, ukoliko uvjeti raspodjele troškova među sudionicima budu preispitani, što je New Delhi već priopćio ruskoj strani.

Po riječima visokopozicioniranih izvora iz Indije, iako rješenje problema ne postoji, vrata tog projekta još uvijek nisu zatvorena. Prema informacijama indijske strane, ukupna vrijednost razvoja i proizvodnje novog lovca baziranog na ruskom Su-57 procjenjuje se na 30 milijardi dolara.

Indija je, inače, krajem travnja službeno objavila da izlazi iz programa FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) koji je trebala realizirati zajedno s Rusijom. Iz Organizacije za obrambena istraživanja i razvoj vojnog resora Indije stizale su izjave da Rusija navodno nema razvijenu tehnologiju za zrakoplov pete generacije.