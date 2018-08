Ruski i indijski inženjeri rade punom parom: Test moderniziranog "BrahMosa" do kraja ove godine

Nova zrakoplovna raketa klase zrak-more "BrahMos" s unaprijeđenim svojstvima bit će ispitana do kraja ove godine. Na njoj će biti implementirani svi zahtjevi koju su pred nju postavili generali Ratnog zrakoplovstva Vojske Indije.

Ovo je informativnom listu RG priopćio jedan od direktora zajedničke rusko/indijske kompanije BrahMos Aerospace, Aleksandar Maksičev. Kako je Maksičev izjavio, zrakoplovna raketa se već nalazi u sastavu indijskog zrakoplovstva. Najveća unapređenja će se odnositi na poboljšanje njezine upravljivosti, točnije manevarbilnosti. Testno lansiranje ove rakete je već izvedeno, pri čemu su "matematika rakete i kvaliteta platofrmu s koje je ona lansirana prikazali izvrsne rezultate", napomenuo je Aleksandar Maksičev.

Također, ovaj informativni list je napisao jedan tekst u kojem je preneseno da inženjeri tvrtke BrahMos Aerospace rade na razvoju nove krstareće mini-rakete. Prema očekivanju stručnjaka, ova raketa bi mogla biti gotova za nekih 3-5 godina. Ona će imati mogućnost "vješanja" i na lake taktičke lovce poput zrakoplova MiG-29/35.

Univerzalna krstareća raketa "BrahMos" projektirana je na temelju ruske protubrodske krstareće rakete "Jahont". Raketa je dobila ime po dvije rijeke, jedne indijske i jedne ruske: Brahmaputre i Moskve. BrahMos razvija brzinu od 2,8 do 3 Maha, što je 3,5 puta više od brzine američke krstareće rakete "Harpoon". Može doseći visinu do 15 kilometara, dok joj je najniža visina leta 10 metara. Na cilj se navodi kombinacijom inercijalnog i aktivnog radarskog samonavođenja u završnici svoje putanje, gdje pravi maksimalno odstupanje od mete u vrijednosti jednog metra. Raketa nosi probojno-rušeću bojevu glavu tešku od 200 do 450 kilograma (prema nekim podacima može nositi i atomsku), a njezin maksimalni domet ovisno o vrsti rakete je u rasponu od 300 do 600 km.