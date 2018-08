Novi "zubi" za "Aligatora": Zašto ruski helikopter Ka-52K nije usporediv s ostalima?

Russia Beyond

Ruski helikopteri Ka-52 su jedini helikopteri naoružani supersoničnim protubrodskim raketama, što ih zajedno s drugim karakteristikama čini jedinstvenim u svijetu.

Do ovog zaključka došli su autori portala Millitary Watch, koji su objavili prikaz o Ka-52. Ovi helikopteri, koji nose i ime "Aligator", u sastavu ruske vojske se nalaze od 2011. godine. Konstruktori, međutim, neprekidno rade na jačanju njihovog borbenog potencijala, koristeći pritom i iskustvo njihove primjene u sirijskoj kampanji.

Primjerice, planirano je da u najskorije vrijeme bude moderniziran optoelektronski sustav (uređaj GOES-451) helikoptera. To će omogućiti veću učinkovitost primjene protutenkovskih navođenih raketa. Domet otkrivanja/prepoznavanja oklopne tehnike poslije modernizacije bi preko televizijskog kanala pri dnevnim uvjetima trebao biti najmanje deset/osam kilometara, dok bi preko termovizijskog kanala trebao biti najmanje osam/pet kilometara tijekom dana.

Stručnjaci portala također skreću pozornost na to da "Aligatori" stacionirani na moru (Ka-52K), osim drugog naoružanja, imaju i rakete H-31 i H-35, iako je ovo oružje obično namijenjeno za zrakoplove. Prva raketa razvija brzinu do 3,1 Maha, i u osnovnoj varijanti ciljeve gađa na udaljenosti do 110 kilometara. H-35 se kreće brzinom manjom od brzine zvuka, ali joj je radijus djelovanja 300 kilometara, što helikopteru daje dodatne borbene mogućnosti.